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Ijesztő baleset a magyar válogatott meccsén: lángolva zuhant le a pókkamera, pár méteren múlt a súlyos baleset
A magyar labdarúgó-válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy rendkívül veszélyes incidens árnyékolta be.
Mint tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt róla, a magyar válogatott barátságos meccsen 3-1-re verte meg Kazahsztánt Debrecenben. A találkozó azonban nem csak a győzelemről, abban is Schäfer András irtózatos góljáról marad emlékezetes.
Az első félidő közepén ijesztő baleset borzolta a kedélyeket, amikor a stadion tetőszerkezetére rögzített pókkamera kigyulladt. A lángok átégették a tartókábelt, így a szerkezet mintegy húszméteres magasságból az oldalvonal mellé zuhant.
A kamera a magyar csapat bemelegítő zónájának közvetlen közelében csapódott a földbe, alig egy méterre egy ott dolgozó operatőrtől. Személyi sérülés szerencsére nem történt, ám a jelenlévők beszámolói szerint csupán a vakszerencsén múlt, hogy sikerült elkerülni a tragédiát.
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