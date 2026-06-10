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Sport

Ijesztő baleset a magyar válogatott meccsén: lángolva zuhant le a pókkamera, pár méteren múlt a súlyos baleset

Pénzcentrum
2026. június 10. 11:44

A magyar labdarúgó-válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy rendkívül veszélyes incidens árnyékolta be.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint  tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt róla, a magyar válogatott barátságos meccsen 3-1-re verte meg Kazahsztánt Debrecenben. A találkozó azonban nem csak a győzelemről, abban is Schäfer András irtózatos góljáról marad emlékezetes.

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Az első félidő közepén ijesztő baleset borzolta a kedélyeket, amikor a stadion tetőszerkezetére rögzített pókkamera kigyulladt. A lángok átégették a tartókábelt, így a szerkezet mintegy húszméteres magasságból az oldalvonal mellé zuhant.

A kamera a magyar csapat bemelegítő zónájának közvetlen közelében csapódott a földbe, alig egy méterre egy ott dolgozó operatőrtől. Személyi sérülés szerencsére nem történt, ám a jelenlévők beszámolói szerint csupán a vakszerencsén múlt, hogy sikerült elkerülni a tragédiát.

Nemzetközi barátságos
Hungary
3
1
Kazakhstan
Félidő: 0-1
2026. június 9. kedd 19:00
Adatlap létrehozva: 2026.06.10.
Címlapkép: Getty Images
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