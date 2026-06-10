Ijesztő baleset a magyar válogatott meccsén: lángolva zuhant le a pókkamera, pár méteren múlt a súlyos baleset

A magyar labdarúgó-válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy rendkívül veszélyes incidens árnyékolta be.

Mint tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt róla, a magyar válogatott barátságos meccsen 3-1-re verte meg Kazahsztánt Debrecenben. A találkozó azonban nem csak a győzelemről, abban is Schäfer András irtózatos góljáról marad emlékezetes.

Az első félidő közepén ijesztő baleset borzolta a kedélyeket, amikor a stadion tetőszerkezetére rögzített pókkamera kigyulladt. A lángok átégették a tartókábelt, így a szerkezet mintegy húszméteres magasságból az oldalvonal mellé zuhant.

A kamera a magyar csapat bemelegítő zónájának közvetlen közelében csapódott a földbe, alig egy méterre egy ott dolgozó operatőrtől. Személyi sérülés szerencsére nem történt, ám a jelenlévők beszámolói szerint csupán a vakszerencsén múlt, hogy sikerült elkerülni a tragédiát.