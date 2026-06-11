Itt a toplista: ezek a fociválogatottak nyertek eddig világbajnokságot - nagyon szűk az elit

Június 11-én elrajtol a 23. labdarúgó-világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel, 48 csapattal startol. Közel száz év és 22 torna után azonban mindössze nyolc ország mondhatja el magáról, hogy valaha világbajnok lett. A csúcson továbbra is Brazília áll öt vb-címmel, mögötte Németország és Olaszország következik négy-négy győzelemmel, miközben minden eddigi bajnok Európából vagy Dél-Amerikából érkezett. Megnéztük, kik nyerték eddig a legtöbb világbajnokságot, és miért elképesztően nehéz új országként felkerülni erre a listára.

Június 11-én, csütörtökön kezdődik a 23. labdarúgó-világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel rajtol. A 2026-os tornán már 48 válogatott szerepel, vagyis papíron több országnak lesz esélye elnyernie a díjat, mint valaha. A világbajnoki cím azonban továbbra is a futball egyik legzártabb klubja.

És ezt a számok is alátámasztják: közel száz év, 22 eddigi torna, rengeteg nagy csapat, óriási futballnemzetek, de mindössze nyolc ország mondhatja el magáról, hogy valaha megnyerte a világbajnokságot. Ráadásul minden eddigi győztes Európából vagy Dél-Amerikából érkezett.

Brazília ül a vb trónján

A brazil válogatott eddig ötször nyerte meg a világbajnokságot, 1958-ban, 1962-ben, 1970-ben, 1994-ben és 2002-ben. Ráadásul ez az adat nem csak sportszakmai, hanem kőkemény kulturális ügy is: Brazíliában a futball nem egyszerűen sport, hanem nemzeti önkifejezés.

csárt

Ennek egyik legnagyobb alakja pedig Pelé volt, aki máig az egyetlen játékos, aki három világbajnoki címet nyert.

Németország és Olaszország üldözi a brazilokat

Brazília mögött Németország és Olaszország következik négy-négy világbajnoki címmel. Németország 1954-ben, 1974-ben és 1990-ben még NSZK-ként nyert, majd 2014-ben már egységes Németországként lett világbajnok. Olaszország két egymást követő tornát húzott be az 1930-as években, majd 1982-ben és 2006-ban ért fel újra a csúcsra.

Az olaszok története ugyanakkor az utóbbi években egészen szomorú fordulatot vett: a négyszeres világbajnok válogatott sem a 2018-as, sem a 2022-es, sem a 2026-os tornára nem jutott ki.

Argentína a sztárok országa

A brazilok mellett talán Argentína adta a futballtörténelem legtöbbet emlegetett világbajnoki hőseit. Az argentin válogatott háromszor lett világbajnok, 1978-ban, 1986-ban és 2022-ben. Az 1986-os mexikói torna Diego Maradona két legendás góljáról maradt emlékezetes, a 2022-es katari világbajnokság pedig Lionel Messi nagy beteljesülése lett.

Argentína drámai döntőben győzte le Franciaországot, Messi pedig ezzel végleg odaért a sportág legnagyobbjai közé. A 2026-os torna a legenda szempontjából még érdekesebb lehet, hiszen Messi korábban jelezte, nagy eséllyel ez lehet az utolsó világbajnoksága.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A győztesek klubja nagyon szűk

A szűk elitklub többi tagja már jóval kevesebb alkalommal jutott fel a csúcsra, mint az éllovasok. Franciaország és Uruguay két-két világbajnoki címmel áll, Anglia és Spanyolország pedig egyszer-egyszer nyerte meg a tornát. Ez együtt is csak hat vb-cím a 22 eddig megrendezett világbajnokságból.

Másképp mondva: hiába rendeznek közel száz éve világbajnokságokat, a trófea nagy részét néhány ország osztotta le egymás között. Hiába játszák tehát a focit az egész Földön, a vb-győzelem eddig kizárólag európai és dél-amerikai ügy maradt.

Uruguay mezén nem véletlenül van négy csillag

Uruguay egyébként különösen érdekes szereplője a listának. Hivatalosan két világbajnokságot nyert, az elsőt 1930-ban, amikor házigazdaként rendezte meg és nyerte meg az első vb-t, majd 1950-ben, amikor Brazíliában ért fel újra a csúcsra.

A válogatott mezén mégis négy csillag szerepel. Ennek oka, hogy Uruguay a FIFA különleges elismerése alapján a két világbajnoki cím mellett az 1924-es és az 1928-as olimpiai futballtornán szerzett elsőségeit is feltüntetheti, mivel ezeket a tornákat a FIFA szervezésében rendezték meg világbajnoki jelleggel.

A 48 csapatos vb nem garancia az új bajnokra

A 2026-os világbajnokság tehát minden eddiginél nagyobb lesz, de a történelem alapján nagyon nehéz elképzelni, hogy nem a már legalább egyszeresen nyertes országok valamelyike fogja elhódítani újra a kupát.

Hiába bővül tehát a mezőny, hiába érkezik több válogatott, a vb-cím eddig szinte mindig ugyanannak a néhány futballhatalomnak a kezében maradt. Na, persze a közvetítési jogok, és egy ilyen óriási esemény marketinglehetőségei messze túlmutatnak a szigorú sportszakmai érdekeken, de ez már más tészta.

Kövesd a vb eredményeit a Pénzcentrum Sporteredmények oldalán!