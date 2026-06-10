A magyar válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a kedden barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy veszélyes incidens árnyékolta be.
Megszólalt utolsó csatája előtt a francia kapitány: így megy ki a válogatott a vb-re
Didier Deschamps azt mondja: komolyan újra kellett mindent gondolni a csapatnál a legutolsó vébé ta, de híres alkalmazkodókészsége is segítette ebben.
Didier Deschamps az utolsó nagy küldetésére készül, hiszen a francia szövetségi kapitány a 2026-os észak-amerikai világbajnokság után búcsúzik a válogatottól. A szakember tizennégy éven át irányította a nemzeti csapatot, amellyel három döntőbe jutott be, és 2018-ban a világbajnoki címet is elhódította.
Didier Deschamps a napokban elköszönt a hazai közönségtől: a 3-1-es északírek elleni győzelem volt az utolsó válogatott meccs, amelyen francia földön vezette a nemzeti csapatot. A szakember a clairefontaine-i edzőközpontban adott interjújában kifejtette, hogy nem tabutéma számára a favorit szerep, és ezt a státuszt teljesen természetesnek tartja. Az 1998-ban játékosként, majd húsz évvel később szövetségi kapitányként is vb-aranyat nyerő tréner szerint az elmúlt évek eredményei önmagukért beszélnek.
Bár hazájában a pragmatikus játékstílus miatt régóta érik bírálatok, Deschamps erre szűkszavúan reagált.
A sokszor védekezőnek vagy destruktívnak bélyegzett futball sosem akadályozta meg a csapatot a sikerek elérésében
- fogalmazott erről az edző.
A 2022-es, Argentína elleni világbajnoki döntő óta jelentős generációváltás zajlott le a francia nemzeti együttesnél, hiszen Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphaël Varane és Antoine Griezmann is visszavonult a válogatottságtól. A csapatkapitányi karszalagot Kylian Mbappé örökölte meg.
Deschamps elmondta, hogy Mbappé a kinevezése előtt sokat figyelt és tanult, és bár teljesen más egyéniség, mint Lloris, tisztában van azzal, hogy megszólalásaikor az egész csapatot képviseli. A Real Madrid sztárját sokan bírálják, amiért középcsatárként játszik, ám a szövetségi kapitány emlékeztetett, hogy a támadó már három éve ezen a poszton szerepel a Paris Saint-Germainben és a spanyol klubjában is, így ez a döntés szakmailag nehezen vitatható. Mbappé ráadásul már csak egyetlen góllal marad el Giroud 57 találatot számláló történelmi gólrekordjától.
Antoine Griezmann helyét a csapatban Michael Olise vette át, akit a szakvezető kiemelkedő elismeréssel méltatott. Deschamps szerint a játékos ugyan visszahúzódó és kissé félénk személyiség, ám a pályán mutatott teljesítménye lenyűgöző, és jelenleg a világbajnokság egyik legjobb futballistájának számít.
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A támadósorban egyébként is a bőség zavarával küzd a szakvezetés, hiszen Mbappé, Olise, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola, Thuram, Mateta és Akliouche mind a keret tagja, ám egyszerre nem kaphatnak lehetőséget. A kapitány kiemelte, hogy a legnehezebb feladat a kimaradók frusztrációjának kezelése, mivel minden játékos meg van győződve arról, hogy jobb teljesítményre képes a posztján lévő csapattársánál.
A francia tréner filozófiájának kulcsszava az alkalmazkodás, amelyet az egyik legfontosabb tényezőnek tart a munkájában.
Mindig a játékosok egyéniségéhez kell igazodni, ami folyamatos változtatásokat igényel. Ez nem csupán taktikai kérdés: a 2012-es hivatalba lépésem óta felnőtt egy új generáció, amely már sokkal több közvetlen kommunikációt és folyamatos párbeszédet igényel
- mondta erről a kapitány.
Deschamps szakmai tekintélyét nemzetközi szinten is elismerik, rendszeresen tartja a kapcsolatot Thomas Tuchellel, Carlo Ancelottival és Hansi Flickkel, míg Gareth Southgate korábban kifejezetten a tanítványának vallotta magát.
A szakvezető 2025 januárjában erősítette meg a hírt, hogy a világbajnokság után távozik a nemzeti együttes éléről. Bár az edzői pályafutásától nem kíván visszavonulni, a jövőjével kapcsolatos döntéseket a torna lezárultáig elhalasztja, jóllehet elismerte, hogy már több megkeresést is kapott. Vasárnap utoljára hagyta el szövetségi kapitányként a clairefontaine-i edzőtábort, ahol a létesítményben kiállított, két csillaggal díszített, háromméteres világbajnoki trófeamásolat örökre őrzi majd a keze nyomát.
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