2026. június 9. kedd Félix
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Ez se hiányzott most a FIFA-nak: egykori főnöke tett feljelentést Gianni Infantino ellen, a vébé előtt napokkal

Pénzcentrum
2026. június 9. 16:43

Alig néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt büntetőfeljelentést tett Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke ellen egykori főnöke, Michel Platini. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) korábbi elnöke azzal vádolja egykori beosztottját, hogy annak idején szándékos mesterkedésekkel tette tönkre a FIFA-elnöki kampányát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hetvenes és nyolcvanas évek egyik legkiválóbb játékosaként számon tartott Platini volt a legesélyesebb arra, hogy 2016-ban átvegye Sepp Blatter helyét a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) élén. Elnöki ambíciói azonban szertefoszlottak, miután az etikai bizottság vizsgálatot indított egy 2011-es, Blattertől származó kifizetés ügyében. A testület 2015-ben nyolc évre eltiltotta a sportvezetőt, amit a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) később négy évre mérsékelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kétmillió svájci frankos kifizetés miatt Platini és Blatter ellen büntetőeljárás is indult, ám a svájci bíróságok – első fokon 2022-ben, majd a fellebbezést követően 2025-ben – mindkettőjüket felmentették a vádak alól. Platini mindvégig kitartott amellett, hogy a vitatott összeg egy 1998 és 2002 közötti tanácsadói munkájáért törvényesen járó, elmaradt díjazás volt.Erről nemrégiben beszélt is egy vele készült interjúban, amelyről a Pénzcentrumon is beszámoltunk:

Kitálalt a korábbi francia legenda, Michel Platini: meg akartak ölni...
EZ IS ÉRDEKELHET
Kitálalt a korábbi francia legenda, Michel Platini: "meg akartak ölni..."
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.

A felmentést követően Platini a francia bíróságokon indított büntető- és polgári eljárásokat, amelyeknek egyik kifejezett célpontja Gianni Infantino. Olivier Baratelli, Platini ügyvédje megerősítette, hogy a feljelentés azon a vádon alapul, miszerint Infantino és társai összehangoltan dolgoztak Platini elnökválasztási versenyből való kiszorításán. A vádak szerint a háttérből elsősorban a jelenlegi elnök irányította a riválisa megbuktatását célzó lépéseket.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #per #foci #sport #bíróság #labdarúgás #vád #elnök #uefa #FIFA #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:13
17:03
16:52
16:43
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
2026. június 9.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
2026. június 9.
Ezek most a magyarok kedvenc autói: letarolta a hazai piacot az új slágermodell, csúnyán visszaesett a Suzuki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
1 hete
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
2 napja
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
3 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
1 hete
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 16:00
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 14:32
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Agrárszektor  |  2026. június 9. 16:36
Itt már készülnek a dömpingre: mindent eláraszthat ez a gyümölcs