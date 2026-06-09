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Modellmunka ígéretével erőszakolhatott meg fiatal nőket a West Ham tulajdonosa: súlyos vádak láttak napvilágot a milliárdosról
A vádak az 1980-as évektől egészen napjainkig terjednek, az áldozatok többsége tinédzser vagy fiatal felnőtt volt az események idején. Sullivan tagadja a vádakat, ám azt napokkal korábban maga közölte, hogy lemond a West Ham vezetéséről.
A BBC Panorama és a Times közös oknyomozása szerint hét nő vádolja szexuális visszaéléssel David Sullivant, a West Ham United milliárdos társtulajdonosát. A nők eredetileg Sullivan egykori lapjainál, a Daily és a Sunday Sportnál kerestek modellmunkát: a vádak szerint az üzletember visszaélt a hatalmával, és szexuális szolgáltatásokat követelt tőlük a karrierjük előrelépéséért cserébe.
Az egyik álnéven nyilatkozó áldozat, Florence felidézte, hogy Sullivan 1999-ben, egy üzleti megbeszélés alkalmával az essexi otthonában közölte vele, hogy amennyiben hajlandó lefeküdni vele, rendszeres szereplője lehet a lapnak. Bár a nő igyekezett kibúvót találni, a férfi egy hálószobába vezette és közösült vele, amit ő saját elmondása szerint nem akart. Sullivan ügyvédei az elmondottakat a ház alaprajzára hivatkozva "valószínűtlennek" nevezték.
Egy másik nő arról számolt be, hogy 1998-ban egy modellügynök küldte őt Sullivanhez, aki anális szexre kényszerítette, majd megígérte, hogy elintézi a megjelenését a lapban. Két további korábbi modell – egyikük az 1980-as, másikuk az 1990-es években – azt állítja, hogy Sullivan szexet kért tőlük a karrierjük fellendítéséért cserébe, miközben az édesanyjuk az épületben várakozott. A nevét nyilvánosan is vállaló Sacha Wall pedig elmesélte, hogy amikor visszautasította Sullivan közeledését, az ajtót zárva találta, és a férfi csak azután engedte el, hogy hangosan követelni kezdte a távozását.
Az oknyomozás feltárta, hogy összesen nyolc nő tett bejelentést Sullivan viselkedése miatt a londoni Metropolitan Police-nál vagy az essexi rendőrségnél. Sullivant 2008-ban le is tartóztatták szexuális bántalmazás gyanúja miatt, ám végül nem emeltek vádat ellene. Az essexi rendőrség a közelmúltban felülvizsgálta az ügyeket, és megerősítette, hogy egyik esetben sem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez. Ugyanakkor az egyik rendőrségi vezető "elszalasztott lehetőségnek" nevezte, hogy annak idején nem tartottak házkutatást Sullivan ingatlanán.
Sullivan évtizedeken át meghatározó szereplője, egyfajta kapuőre volt a glamúrmodell-karrierről álmodozó fiatal nőknek. A nyomozás szerint több modellügynökség is tisztában volt a férfi hírhedt, szexuális zsaroláson alapuló módszereivel. Az egyik ügynök figyelmeztette is az általa képviselt modelleket, míg egy másik cég teljesen megszakította az együttműködést az üzletemberrel.
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Sullivan a lemondásakor kiadott nyilatkozatában hamisnak nevezte az ellene felhozott vádakat, és bejelentette, hogy pert indít a BBC ellen. A West Ham United – amely tavaly elnyerte a nők elleni erőszak megelőzéséért küzdő White Ribbon UK jótékonysági szervezet elismerését – közölte, hogy egyedi ügyekben nem nyilatkozik.
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