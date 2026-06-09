Modellmunka ígéretével erőszakolhatott meg fiatal nőket a West Ham tulajdonosa: súlyos vádak láttak napvilágot a milliárdosról

A vádak az 1980-as évektől egészen napjainkig terjednek, az áldozatok többsége tinédzser vagy fiatal felnőtt volt az események idején. Sullivan tagadja a vádakat, ám azt napokkal korábban maga közölte, hogy lemond a West Ham vezetéséről.

A BBC Panorama és a Times közös oknyomozása szerint hét nő vádolja szexuális visszaéléssel David Sullivant, a West Ham United milliárdos társtulajdonosát. A nők eredetileg Sullivan egykori lapjainál, a Daily és a Sunday Sportnál kerestek modellmunkát: a vádak szerint az üzletember visszaélt a hatalmával, és szexuális szolgáltatásokat követelt tőlük a karrierjük előrelépéséért cserébe.

Az egyik álnéven nyilatkozó áldozat, Florence felidézte, hogy Sullivan 1999-ben, egy üzleti megbeszélés alkalmával az essexi otthonában közölte vele, hogy amennyiben hajlandó lefeküdni vele, rendszeres szereplője lehet a lapnak. Bár a nő igyekezett kibúvót találni, a férfi egy hálószobába vezette és közösült vele, amit ő saját elmondása szerint nem akart. Sullivan ügyvédei az elmondottakat a ház alaprajzára hivatkozva "valószínűtlennek" nevezték.

Egy másik nő arról számolt be, hogy 1998-ban egy modellügynök küldte őt Sullivanhez, aki anális szexre kényszerítette, majd megígérte, hogy elintézi a megjelenését a lapban. Két további korábbi modell – egyikük az 1980-as, másikuk az 1990-es években – azt állítja, hogy Sullivan szexet kért tőlük a karrierjük fellendítéséért cserébe, miközben az édesanyjuk az épületben várakozott. A nevét nyilvánosan is vállaló Sacha Wall pedig elmesélte, hogy amikor visszautasította Sullivan közeledését, az ajtót zárva találta, és a férfi csak azután engedte el, hogy hangosan követelni kezdte a távozását.

Az oknyomozás feltárta, hogy összesen nyolc nő tett bejelentést Sullivan viselkedése miatt a londoni Metropolitan Police-nál vagy az essexi rendőrségnél. Sullivant 2008-ban le is tartóztatták szexuális bántalmazás gyanúja miatt, ám végül nem emeltek vádat ellene. Az essexi rendőrség a közelmúltban felülvizsgálta az ügyeket, és megerősítette, hogy egyik esetben sem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez. Ugyanakkor az egyik rendőrségi vezető "elszalasztott lehetőségnek" nevezte, hogy annak idején nem tartottak házkutatást Sullivan ingatlanán.

Sullivan évtizedeken át meghatározó szereplője, egyfajta kapuőre volt a glamúrmodell-karrierről álmodozó fiatal nőknek. A nyomozás szerint több modellügynökség is tisztában volt a férfi hírhedt, szexuális zsaroláson alapuló módszereivel. Az egyik ügynök figyelmeztette is az általa képviselt modelleket, míg egy másik cég teljesen megszakította az együttműködést az üzletemberrel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ügy komoly próbára teszi a tavaly létrehozott Független Labdarúgó-szabályozó Hatóságot (Independent Football Regulator) is, amelynek jogköre kiterjed a klubtulajdonosok feddhetetlenségének vizsgálatára. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) az elmúlt években gyermekvédelmi vizsgálatot indított Sullivan ügyében, de az egyedi eseteket nem kívánta kommentálni.

Sullivan a lemondásakor kiadott nyilatkozatában hamisnak nevezte az ellene felhozott vádakat, és bejelentette, hogy pert indít a BBC ellen. A West Ham United – amely tavaly elnyerte a nők elleni erőszak megelőzéséért küzdő White Ribbon UK jótékonysági szervezet elismerését – közölte, hogy egyedi ügyekben nem nyilatkozik.