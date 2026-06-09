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Ez így gyorsan elromolhat: nem engedik be Amerikába a kontinens legjobb bíróját, lemarad a vébéről
Omar Artan szomáliai játékvezető lemarad a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, miután megtagadták tőle a belépést az Egyesült Államokba. Bár a sportember érvényes diplomata-útlevéllel utazott, a miami repülőtérről visszafordították, a FIFA pedig hivatalosan is törölte a torna játékvezetői keretéből - írta meg a BBC Sport.
Omar Artan történelmet írhatott volna, hiszen ő lehetett volna az első szomáliai játékvezető a világbajnokságok történetében. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) által 2025-ben az év férfi játékvezetőjének választott sportembert a miami nemzetközi repülőtéren tartóztatták fel, jelenleg pedig Törökországban tartózkodik.
Az amerikai bevándorlási hatóságok nem adtak hivatalos magyarázatot a beutazás megtagadására, ugyanakkor Szomália is szerepel azon a beutazási tilalmi listán, amelyet a Trump-adminisztráció vezetett be. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közleményben erősítette meg Artan távolmaradását, hangsúlyozva, hogy a szervezetnek nincs beleszólása a fogadó országok bevándorlási folyamataiba és vízumeljárásaiba. Kiemelték, hogy a korábbi eseményekhez hasonlóan végső soron mindig a rendező állam kormánya dönti el, kit enged be az ország területére.
A szomáliai ifjúsági és sportminisztérium egyik vezető tanácsadója, valamint a nairobi szomáliai nagykövetség megerősítette, hogy Artan érvényes papírokkal utazott. Kifejezetten a korábbi vízumproblémák megelőzése érdekében állítottak ki számára diplomata-útlevelet. A Szomáliai Labdarúgó-szövetség (SFF) felvette a kapcsolatot a FIFA-val, és sürgős magyarázatot kért az ügyben.
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A kialakult helyzet ellenére Artan igyekezett optimista maradni. Nyilatkozatában megköszönte a FIFA és a CAF eddigi támogatását, majd hozzátette, hogy a jövőbeli feladataira koncentrál, és továbbra is azon dolgozik, hogy megőrizze magas szakmai színvonalát. Egyúttal sok sikert kívánt kollégáinak a tornához.
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