Visszatér Angyalföldre az NB I: három év után újra feljutott a Vasas
A piros-kékek alaposan kiböjtölték a három évet, de hamarosan újra a legjobbak között játszhatnak.
A Vasas bebiztosította feljutását a hazai labdarúgó-élvonalba, miután vasárnap idegenben 2–0-ra legyőzte a Videoton FC Fehérvár csapatát. Az angyalföldiek ezzel az eredménnyel három év másodosztályú szereplés után térnek vissza az NB I-be.
Az NB II 27. fordulójában aratott győzelmüknek köszönhetően a piros-kékek behozhatatlan, tízpontos előnyre tettek szert a tabella harmadik helyén álló Kecskeméttel szemben - és mivel a bajnokságból már csak három mérkőzés maradt hátra, a Vasas feljutása matematikailag is biztossá vált. A csapat így a következő szezonban újra a legjobbak között léphet pályára.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Vasas FC
|
26
|
17
|
4
|
5
|
51
|
20
|
31
|
55
|
2.
Budapest Honvéd FC
|
26
|
17
|
3
|
6
|
45
|
21
|
24
|
54
|
3.
Kecskeméti TE
|
26
|
14
|
3
|
9
|
41
|
32
|
9
|
45
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
