Visszatér Angyalföldre az NB I: három év után újra feljutott a Vasas

A piros-kékek alaposan kiböjtölték a három évet, de hamarosan újra a legjobbak között játszhatnak.

A Vasas bebiztosította feljutását a hazai labdarúgó-élvonalba, miután vasárnap idegenben 2–0-ra legyőzte a Videoton FC Fehérvár csapatát. Az angyalföldiek ezzel az eredménnyel három év másodosztályú szereplés után térnek vissza az NB I-be.

Az NB II 27. fordulójában aratott győzelmüknek köszönhetően a piros-kékek behozhatatlan, tízpontos előnyre tettek szert a tabella harmadik helyén álló Kecskeméttel szemben - és mivel a bajnokságból már csak három mérkőzés maradt hátra, a Vasas feljutása matematikailag is biztossá vált. A csapat így a következő szezonban újra a legjobbak között léphet pályára.

Magyarország Vasas FC Piaci érték: 4,55M € Edző: Erős Gábor Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #1 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Vasas FC 26 17 4 5 51 20 31 55 2. Budapest Honvéd FC 26 17 3 6 45 21 24 54 3. Kecskeméti TE 26 14 3 9 41 32 9 45 Adatlap létrehozva: 2026.04.26.

