2026. április 26. vasárnap Ervin
9 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 13.A Vasas játékosai a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában játszott Vasas FC - Puskás Akadémia FC mérkőzés után az Ilovszky Rudolf Stadionban 2025. szeptember 13-án. Vasas FC - Puskás Akadémia FC 4-1.
Sport

Visszatér Angyalföldre az NB I: három év után újra feljutott a Vasas

MTI
2026. április 26. 19:33

A piros-kékek alaposan kiböjtölték a három évet, de hamarosan újra a legjobbak között játszhatnak.

A Vasas bebiztosította feljutását a hazai labdarúgó-élvonalba, miután vasárnap idegenben 2–0-ra legyőzte a Videoton FC Fehérvár csapatát. Az angyalföldiek ezzel az eredménnyel három év másodosztályú szereplés után térnek vissza az NB I-be.

Az NB II 27. fordulójában aratott győzelmüknek köszönhetően a piros-kékek behozhatatlan, tízpontos előnyre tettek szert a tabella harmadik helyén álló Kecskeméttel szemben - és mivel a bajnokságból már csak három mérkőzés maradt hátra, a Vasas feljutása matematikailag is biztossá vált. A csapat így a következő szezonban újra a legjobbak között léphet pályára.

Magyarország
Vasas FC
Piaci érték: 4,55M €
Edző: Erős Gábor
Jelenlegi helyezés: #1
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Vasas FC
26
17
4
5
51
20
31
55
2.
Budapest Honvéd FC
26
17
3
6
45
21
24
54
3.
Kecskeméti TE
26
14
3
9
41
32
9
45
Adatlap létrehozva: 2026.04.26.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:02
19:33
18:59
18:35
18:01
NAPTÁR
Tovább
2026. április 26. vasárnap
Ervin
17. hét
Április 26.
A testvérvárosok világnapja
Április 26.
A szellemi tulajdon világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opciós díj
Az opció vevője által az eladónak fizetett összeg.

Több kisokos

