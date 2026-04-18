Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Diósgyõr, 2025. augusztus 30.Artem Favorov, a Puskás Akadémia játékosa fejel (b2) a labdarúgó Fizz Liga 6. fordulójában játszott Diósgyõri VTK - Puskás Akadémia FC mérkõzésen a diósgyõri DVTK Stadionban 2025. augusztus 30-án.MTI/Va
Mindenképp győznie kell a Diósgyőrnek, de az sem feltétlen elég: a hétvégén már eldől, ki esik ki az NB I-ből?

2026. április 18. 07:30

A hétvége legizgalmasabb napja előtt állunk: a délutáni órákban indul a Fizz Liga és a Bundesliga programja, míg az esti sávot az angol és olasz toprangadók uralják. A kínálatból most sem hiányoznak a hagyományos rivalizálások, így az észak-német derbi és a londoni összecsapás is a figyelem középpontjába kerül. A futballrajongók igazi válogatásra kényszerülnek, hiszen szinte minden órában több figyelemre méltó mérkőzés zajlik párhuzamosan. A magyar bajnokságban a keleti rangadó lesz a nap fénypontja, az európai topligák közül pedig a Bundesliga kínálja a legzsúfoltabb programot öt találkozóval. Az angol élvonal a késő esti órákra tartogatja a legnagyobb csemegét, a Serie A-ban pedig a címvédő Napoli csap össze a Lazióval.

Fizz Liga | Magyarország

A magyar bajnokság szombati programjának csúcspontja egyértelműen a miskolci Diósgyőr és a Debrecen összecsapása lesz. A keleti rangadó mindig különleges hangulatot teremt, és ezúttal sem várható ez másként. A hazaiak a négy vereség után elért döntetlennel javítottak, így bizakodva készülnek a találkozóra.

A vendég Debrecen az elmúlt hetekben hullámzó teljesítményt nyújtott, de a legutóbbi fordulóban győzelemmel hangolt. Az őszi mérkőzésen a cívisvárosiak otthon, szoros csatában diadalmaskodtak, így a DVTK minden bizonnyal revansra éhesen lép pályára - már csak azért is, mert 7 pont a hátrányuk a még bent maradó MTK mögött. Ha kikapnak, az MTK pedig megveri a Kisvárdát, akkor már szinte lehetetlen helyzetbe kerülne a Diósgyőr - és jó eséllyel követheti a Kazincbarcikát az NB II-be.

Premier League | Anglia

A nap egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése a Chelsea és a Manchester United összecsapása lesz a Stamford Bridge-en. A kékek nehéz perióduson vannak túl, négy vereség után csak nehezen kapaszkodtak meg, míg a United erősen ingadozó formát mutat. A londoni és manchesteri gigász párharca mindig presztízscsata, a történelmi rivalizálás most is felfokozott hangulatot ígér.

A Tottenham a remekül teljesítő Brightont fogadja a korábbi órákban. A Spurs mostanában ritkán hibázik hazai pályán, a vendégek viszont négy győzelemmel a hátuk mögött érkeznek az újabb kihívásra. A Brighton lendülete komoly próbatétel elé állíthatja a hazai csapatot.

Serie A | Olaszország

Az olasz élvonalban a Napoli és a Lazio rangadója érdemel kiemelt figyelmet. A nápolyiak stabilan teljesítenek, míg a fővárosiak az utóbbi hetekben kissé megbicsaklottak egy vereséggel. A januári találkozón a Napoli magabiztosan nyert idegenben, most pedig hazai pályán szeretné tovább erősíteni fölényét. A tabella szempontjából mindkét csapat számára kulcsfontosságú a három pont megszerzése.

Az esti órákban az AS Roma az Atalantát fogadja. A fővárosi gárda változékony formában van, a bergamóiak viszont két döntetlen után stabilizálták játékukat. Az őszi meccsen az Atalanta minimális különbséggel diadalmaskodott, így a Roma hazai közönsége előtt próbál visszavágni a vereségért.

Bundesliga | Németország

Az északi derbi mindig különleges esemény a német futballban: a Werder Bremen a Hamburger SV-t fogadja. A brémaiak hazai pályán erősek, míg a vendég Hamburg az elmúlt fordulókban váltakozó teljesítményt nyújtott. Az őszi összecsapáson a HSV otthon fordítani tudott, így a Werder saját közönsége előtt szeretné törleszteni az adósságot.

A címvédő Bayer Leverkusen az Augsburgot látja vendégül. A gyógyszergyáriak remek szériában vannak, négy győzelemmel a hátuk mögött érkeznek, az Augsburg viszont ősszel idegenben váratlanul megverte őket, és legutóbbi három meccsét is megnyerte. Minden adott egy izgalmas revanshoz.

A Borussia Dortmund Hoffenheimbe látogat, és a sárga-feketék lendülete egyelőre megállíthatatlannak tűnik. A BVB négymeccses győzelmi sorozattal érkezik, míg a hazaiak ingadozó formát mutatnak.

Az esti főműsorban az Eintracht Frankfurt az RB Leipziget fogadja. A vendégek az utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, és ősszel 6-0-ra győzték le ugyanezt az ellenfelet. A Frankfurt a hazai közönség támogatásával próbálja elkerülni az újabb súlyos vereséget.

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokság esti főműsora a LOSC Lille és az OGC Nice párharcát hozza. A Lille négymeccses győzelmi szériával várja az összecsapást, míg a Nice az ősszel otthon legyőzte mostani vendéglátóját. A vendégek formája hullámzó, de a korábbi siker önbizalmat adhat számukra.

A nap legjobb választásai közé tartozik a Chelsea - Manchester United rangadó (21:00), amely gyakorlatilag kötelező program minden futballrajongó számára, valamint a Napoli - Lazio (18:00) olasz derbi, amely a tabella alakulása szempontjából is meghatározó lehet. A magyar szurkolóknak a Diósgyőr - Debrecen (19:30) keleti rangadó kínál kihagyhatatlan élményt.

Aki szeretné maximalizálni a szombati focidömpinget, annak érdemes a délutánt a Bundesliga 15:30-as sávjával kezdeni, ahol az északi derbi és a Dortmund meccse is képernyőre kerül. Ezt követheti a Napoli - Lazio (18:00), majd a Tottenham - Brighton (18:30) párhuzamosan. A magyar rangadó 19:30-kor rajtol, és 21:00-ra éppen véget ér, hogy átkapcsolhassunk a Chelsea - Manchester United rangadóra. Végül a legkitartóbbak a Lille - Nice (21:05) párharcát is nyomon követhetik.

Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

