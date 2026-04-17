Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

Pénteki labdarúgás: olasz, német, francia és magyar meccsek várnak ránk

2026. április 17. 07:30

Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás: az Internazionale hazai pályán folytatná menetelését, a Bundesligában és a Ligue 1-ben fontos pontokért küzdenek a csapatok, a magyar szurkolók pedig az Újpest–Nyíregyháza mérkőzésre készülhetnek.

A hétvége hivatalosan is elrajtol a labdarúgás világában. Bár a szombat és a vasárnap hozza a slágermeccseket, a péntek sem marad eseménytelen.

Négy különböző bajnokság mérkőzései kínálnak ráhangolódást a folytatásra. A Serie A-ban a bajnoki címért küzdő Inter lép pályára, Németországban két kiesés ellen harcoló együttes csap össze, Franciaországban a középmezőny rangadóját rendezik, a magyar élvonalban pedig váratlan fordulatokkal teli találkozóra van kilátás.

Serie A | Olaszország

Az Internazionale hazai pályán fogadja a Cagliarit, és a papírforma egyértelműen a házigazdáknak kedvez. A milánóiak formája az utóbbi hetekben nem tökéletes, több döntetlen is becsúszott, de továbbra is a bajnoki cím egyik fő esélyesének számítanak.

A vendégek helyzete ezzel szemben kritikus: a Cagliari súlyos vereségsorozattal érkezik a Giuseppe Meazzába, és egyre erősebben fenyegeti őket a kiesés réme.

Serie A 33. forduló
Inter Milan
Cagliari
2026. április 17. péntek 20:45
|
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Adatlap létrehozva: 2026.04.16.

A hazaiak így egyértelmű esélyesként lépnek pályára. A korábbi kezdésű mérkőzésen a Sassuolo és a Como találkozik. A Como remek formában várja a meccset: legutóbbi három bajnokiját megnyerte, és magabiztosan utazik az idegenbeli találkozóra.

A Sassuolo ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül, az elmúlt fordulókban több vereséget is elszenvedett. Az őszi összecsapáson a Como hazai pályán simán, 2–0-ra győzött.

Bundesliga | Németország

Az FC St. Pauli és az FC Köln párharca a kiesés elleni küzdelem szempontjából lehet meghatározó. Mindkét csapat hullámzó formát mutat, az őszi összecsapás pedig döntetlennel zárult. Most a St. Pauli otthonában rendezik a visszavágót, ahol a hazai pálya ugyan előnyt jelenthet, de egyik együttes sem érkezik túl nagy önbizalommal. Parázs csata várható a Hamburg melletti stadionban.

Bundesliga 30. forduló
FC St. Pauli
FC Köln
2026. április 17. péntek 20:30
|
Millerntor-Stadion, Hamburg - St. Pauli
Egymás elleni statisztika: 11 meccs
Győzelem
  FC St. Pauli: 1 (9.1%)
  FC Köln: 7 (63.6%)
  Döntetlen: 3 (27.3%)
Gólok
  FC St. Pauli: 9
  FC Köln: 22
Gólkülönbség: -13
Hazai győzelem
  FC St. Pauli: 1
  FC Köln: 3
Vendéggyőzelem
  FC St. Pauli: 0
  FC Köln: 4
Adatlap létrehozva: 2026.04.16.

Ligue 1 | Franciaország

Az RC Lens és a Toulouse FC mérkőzése a francia középmezőny csatája. A Lens az őszi találkozón idegenben aratott magabiztos, 3–0-s győzelmet, így most is a hazaiak számítanak esélyesnek. Mindkét csapat formája hullámzó, győzelmek és vereségek váltják egymást, ami nyílt, kiszámíthatatlan mérkőzést ígér.

Fizz Liga | Magyarország

Az Újpest FC hazai pályán fogadja a Nyíregyházát a péntek esti rangadón. A két csapat legutóbb januárban találkozott, akkor 1–1-es döntetlent játszottak. Most mindkét együttes hasonló formában érkezik, váltakozó eredményekkel a hátuk mögött, így nehéz megjósolni, ki kerül ki győztesen.

Fizz Liga 30. forduló
Újpest FC
Nyíregyháza
2026. április 17. péntek 20:00
|
Megyeri uti, Budapest
Egymás elleni statisztika: 15 meccs
Győzelem
  Újpest FC: 8 (53.3%)
  Nyíregyháza: 0 (0%)
  Döntetlen: 7 (46.7%)
Gólok
  Újpest FC: 30
  Nyíregyháza: 19
Gólkülönbség: 11
Hazai győzelem
  Újpest FC: 5
  Nyíregyháza: 0
Vendéggyőzelem
  Újpest FC: 3
  Nyíregyháza: 0
Adatlap létrehozva: 2026.04.16.

Az Újpest hazai közönsége előtt szeretné begyűjteni a három pontot, míg a Nyíregyháza meglepetésre készül.

  • A péntek esti kínálatból az Internazionale mérkőzése emelkedik ki, amely a Serie A bajnoki hajrájában fontos állomás lehet.
  • A magyar szurkolóknak az Újpest–Nyíregyháza találkozó szinte kötelező program, a Bundesliga és a Ligue 1 párharcai pedig a semleges nézőknek is izgalmas alternatívát kínálnak.

Aki végig szeretné nézni az estét, annak érdemes a Sassuolo–Como meccsel kezdenie 18:30-kor, majd átváltani az Újpest–Nyíregyháza összecsapásra 20:00-kor.

Ezt követően 20:30-tól a St. Pauli–Köln, vagy 20:45-től az Inter–Cagliari, illetve a Lens–Toulouse mérkőzések közül lehet választani. Az utóbbiak sajnos egy időben kerülnek megrendezésre, így dönteni kell a Serie A és a Ligue 1 összecsapása között.
