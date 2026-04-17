A közelmúltbeli politikai fordulat példátlan bizonytalanságot hozott a magyar labdarúgásba.
Pénteki labdarúgás: olasz, német, francia és magyar meccsek várnak ránk
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás: az Internazionale hazai pályán folytatná menetelését, a Bundesligában és a Ligue 1-ben fontos pontokért küzdenek a csapatok, a magyar szurkolók pedig az Újpest–Nyíregyháza mérkőzésre készülhetnek.
A hétvége hivatalosan is elrajtol a labdarúgás világában. Bár a szombat és a vasárnap hozza a slágermeccseket, a péntek sem marad eseménytelen.
Négy különböző bajnokság mérkőzései kínálnak ráhangolódást a folytatásra. A Serie A-ban a bajnoki címért küzdő Inter lép pályára, Németországban két kiesés ellen harcoló együttes csap össze, Franciaországban a középmezőny rangadóját rendezik, a magyar élvonalban pedig váratlan fordulatokkal teli találkozóra van kilátás.
Serie A | Olaszország
Az Internazionale hazai pályán fogadja a Cagliarit, és a papírforma egyértelműen a házigazdáknak kedvez. A milánóiak formája az utóbbi hetekben nem tökéletes, több döntetlen is becsúszott, de továbbra is a bajnoki cím egyik fő esélyesének számítanak.
A vendégek helyzete ezzel szemben kritikus: a Cagliari súlyos vereségsorozattal érkezik a Giuseppe Meazzába, és egyre erősebben fenyegeti őket a kiesés réme.
A hazaiak így egyértelmű esélyesként lépnek pályára. A korábbi kezdésű mérkőzésen a Sassuolo és a Como találkozik. A Como remek formában várja a meccset: legutóbbi három bajnokiját megnyerte, és magabiztosan utazik az idegenbeli találkozóra.
A Sassuolo ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül, az elmúlt fordulókban több vereséget is elszenvedett. Az őszi összecsapáson a Como hazai pályán simán, 2–0-ra győzött.
Bundesliga | Németország
Az FC St. Pauli és az FC Köln párharca a kiesés elleni küzdelem szempontjából lehet meghatározó. Mindkét csapat hullámzó formát mutat, az őszi összecsapás pedig döntetlennel zárult. Most a St. Pauli otthonában rendezik a visszavágót, ahol a hazai pálya ugyan előnyt jelenthet, de egyik együttes sem érkezik túl nagy önbizalommal. Parázs csata várható a Hamburg melletti stadionban.
Ligue 1 | Franciaország
Az RC Lens és a Toulouse FC mérkőzése a francia középmezőny csatája. A Lens az őszi találkozón idegenben aratott magabiztos, 3–0-s győzelmet, így most is a hazaiak számítanak esélyesnek. Mindkét csapat formája hullámzó, győzelmek és vereségek váltják egymást, ami nyílt, kiszámíthatatlan mérkőzést ígér.
Fizz Liga | Magyarország
Az Újpest FC hazai pályán fogadja a Nyíregyházát a péntek esti rangadón. A két csapat legutóbb januárban találkozott, akkor 1–1-es döntetlent játszottak. Most mindkét együttes hasonló formában érkezik, váltakozó eredményekkel a hátuk mögött, így nehéz megjósolni, ki kerül ki győztesen.
Az Újpest hazai közönsége előtt szeretné begyűjteni a három pontot, míg a Nyíregyháza meglepetésre készül.
- A péntek esti kínálatból az Internazionale mérkőzése emelkedik ki, amely a Serie A bajnoki hajrájában fontos állomás lehet.
- A magyar szurkolóknak az Újpest–Nyíregyháza találkozó szinte kötelező program, a Bundesliga és a Ligue 1 párharcai pedig a semleges nézőknek is izgalmas alternatívát kínálnak.
Aki végig szeretné nézni az estét, annak érdemes a Sassuolo–Como meccsel kezdenie 18:30-kor, majd átváltani az Újpest–Nyíregyháza összecsapásra 20:00-kor.
Ezt követően 20:30-tól a St. Pauli–Köln, vagy 20:45-től az Inter–Cagliari, illetve a Lens–Toulouse mérkőzések közül lehet választani. Az utóbbiak sajnos egy időben kerülnek megrendezésre, így dönteni kell a Serie A és a Ligue 1 összecsapása között.
A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia.
