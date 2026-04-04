Chealse-Port Vale: A Kékek nagyon simán nyertek, gólzáport zúdítottak az ellenfélre

A Chelsea 7-0-ra legyőzte a Port Vale együttesét a labdarúgó angol FA Kupa negyeddöntőjében, és továbbjutott.

A harmadosztályban szereplő Port Vale 1954 óta először játszott a legjobb nyolc között, de a nyolcszoros győztes otthonában már nem volt esélye a további bravúros szereplésre.