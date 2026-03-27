Megszólalt bajnoki álmairól a Mercedeses George Russell: így megy neki a versenyeknek

George Russell a 2026-os Forma–1-es szezon elején az összetett világbajnoki pontverseny élén áll. Pályafutása során először van igazán reális esélye a végső győzelemre. A Mercedes pilótája az első két futamon aratott győzelmével és második helyezésével, valamint a kínai sprintfutamon elért elsőségével négy pont előnnyel vezet fiatal csapattársa, Kimi Antonelli előtt a soron következő Japán Nagydíj előtt - közölte a The Guardian.
A 28 éves brit versenyző hét éve debütált a Forma–1-ben a mezőny végén kullogó Williamsnél, amellyel rendre a rajtrács utolsó soraiba kényszerült. Saját bevallása szerint akkortájt gyakran dühös és frusztrált volt. Úgy érezte, egész életében a királykategóriáért dolgozott, mégis a mezőny végén ragadt. A tapasztalat azonban megtanította arra, hogy csak olyasmire koncentráljon, amit befolyásolni tud: ez pedig nem más, minthogy a lehető leggyorsabban vezessen, hiszen így az eredmény is jönni fog. Ezt a hozzáállást viszi most magával a bajnoki cím felé vezető úton is.
Russell a Mercedesnél sem kapta meg azonnal álmai autóját. Az előző, szívóhatásra épülő szabályrendszer alatt a csapat soha nem találta meg igazán a ritmust, ám a brit pilóta így is bizonyított. A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal töltött három közös szezonjuk alatt az időmérőkön rendre jobban teljesített. Emellett 2022-ben és 2024-ben a bajnoki pontversenyben is megelőzte legendás csapattársát. Amikor 2026-ban életbe lépett az új szabályrendszer, a Mercedes ismét az élre ugrott, Russell pedig készen állt a lehetőségre.
Nem érzem úgy, hogy bármit is bizonyítanom kellene
– mondta Russell.
Hozzátette, hogy az idő múlásával megérkezett az a fajta nyugalom is, amelynek köszönhetően már nem próbál mindenkinek megfelelni.
Önmagam akarok lenni, keményen akarok dolgozni a csapatommal, és a lehető leggyorsabban akarok vezetni a pályán
- mondta a pilóta.
A villámgyors köridők mellett Russell felismerte, hogy a pályán kívüli stabil háttér legalább annyira fontos a csúcsteljesítményhez. Külön kiemelte három legközelebbi támaszát: Aleix Casanovast, a vele 2017 óta együtt dolgozó erőnléti edzőjét, Harry Sodent, a 2013 óta mellette álló menedzserét, valamint barátnőjét, Carmen Montero Mundtot. Russell meglepő őszinteséggel mesélt arról, mekkora szerepe van a párjának abban, hogy mentálisan felkészülten ülhessen autóba. Ez a támogatás elengedhetetlen, legyen szó a verseny előtti idegességről vagy az időeltolódás okozta megterhelésről.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff tavaly úgy fogalmazott, hogy Russell a mezőny három legjobb pilótájának egyike, "és talán úton van afelé, hogy a legelső legyen". Az idei szezonkezdet maradéktalanul alátámasztja ezt a véleményt. Wolff a Max Verstappen Mercedeshez szerződéséről szóló pletykáknak is elébe ment. Kijelentette, hogy ez a forgatókönyv jelenleg egyáltalán nem aktuális, és Russellel akár 2037-ig is szívesen együtt dolgozna.
Russell a bajnoki tabella élén állva sem érzi a nyomást.
Nem arról álmodtam, hogy vezetem a bajnokságot, hanem arról, hogy megnyerem. Remélem, ezt az érzést a szezon végén át is élhetem majd
- mondta bajnoki esélyeiről.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.