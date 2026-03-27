Hatalmas felháborodást szült a NOB döntése: több mint száz szervezet tiltakozik, mindenki sorompóba lépett

Több mint száz emberi jogi, sport- és tudományos szervezet – köztük az ENSZ – bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, női versenyzőkre vonatkozó irányelveit. Az új szabályozás kötelező genetikai nemi vizsgálatot ír elő, emellett kizárja a transznemű, interszexuális és az eltérő nemi fejlődésű sportolókat az olimpiai női mezőnyből - tudósított a The Guardian.

A bejelentett szabályozás visszafordítja a NOB korábbi gyakorlatát. A szervezet 1999-ben szüntette meg a kötelező nemi vizsgálatokat, amelyeket akkor önkényesnek, pontatlannak, költségesnek és diszkriminatívnak ítéltek. Az új irányelvek a NOB saját, 2021-es keretrendszerét is felülírják. Ez a korábbi dokumentum a méltányosságot, az inklúziót és a megkülönböztetésmentességet hangsúlyozta, ráadásul széles körű tudományos egyeztetésen alapult.

Az eddigi irányvonalat Kirsty Coventry, a szervezet új elnöke változtatta meg. A kritikusok szerint az új szabályozás sérti az egyenlőséghez, a méltósághoz, a magánélethez és a testi önrendelkezéshez fűződő alapvető emberi jogokat.

Az új irányelvek nemcsak a transznemű sportolókat érinthetik hátrányosan, hanem az interszexuális és az eltérő nemi fejlődésű versenyzőket is, köztük akár cisznemű nőket. Szakértők szerint a színes bőrű sportolónők a külső megjelenésük miatt aránytalanul jobban ki lehetnek téve ezeknek a szűréseknek.

Paula Gerber, a Monash Egyetem nemzetközi emberi jogi szakértője kiemelte, hogy a bináris nemi meghatározások káros sztereotípiákat erősítenek. Hozzátette, hogy az esetleges vizsgálatoknak egyénre szabottnak és tudományos alapúnak kell lenniük. Az irányelveket kidolgozó bizottság ráadásul nem hozta nyilvánosságra azokat a tudományos adatokat, amelyekre az álláspontját alapozta. A sajtótájékoztatón Coventry közölte, hogy minden női sportolót tesztelni fognak az SRY gén jelenlétére. Ezt a módszert azonban több orvosszakértő is megbízhatatlannak és túlságosan leegyszerűsítőnek nevezte.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

Ada Cheung, a Melbourne-i Egyetem endokrinológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a hormonkezelésben részesülő transznemű nők nem mutatnak érdemi előnyt a cisznemű nőkkel szemben. Izomtömeg, erő, testösszetétel és kardiovaszkuláris állóképesség terén is vizsgálták őket, és kiderült, hogy számos tekintetben kifejezetten hátrányban vannak. A szakember megjegyezte: ez a döntés olyan gyakorlatokhoz való visszatérést jelent, amelyeket évtizedekkel ezelőtt, alapos megfontolás után hagytak el.

Nikki Dryden emberi jogi ügyvéd és korábbi olimpiai úszó egy komoly veszélyre figyelmeztetett. Bár az irányelvek közvetlenül csak az olimpiai szintre vonatkoznak, a nemzeti szövetségek könnyen átvehetik ezt a gyakorlatot a tömegsportok szintjére is. Hozzátette: Ausztráliában az új szabályozás ráadásul ütközik a nemi diszkriminációt tiltó jogszabályokkal és az ottani sportintegritási keretrendszerrel.

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság (AOC) elnöke, Ian Chesterman ugyanakkor támogatásáról biztosította az új irányelveket. Szerinte ezek egyértelműséget teremtenek az élsportolónők számára, és az olimpiai mozgalom alapelveit, vagyis a méltányosságot, a biztonságot és az integritást szolgálják. Az AOC közölte, hogy a NOB-bal és a tagszövetségekkel szorosan együttműködve dolgozza majd ki az új szabályozás hazai részleteit.