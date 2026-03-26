Itt a pótvizsga, kikapni immár tilos: indulnak a vb-pótselejtezők, ez a mai program

Az olaszok 12 év után juthatnának ki, ma este pedig több papírforma eredmény is születhet - vagy épp borulhat.

A labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőinek csütörtöki elődöntőiben a legfőbb kérdés, hogy a négyszeres aranyérmes Olaszország 2014 után képes-e ismét kijutni a tornára. Az első ízben 48 csapatos, észak-amerikai vb-re vezető út utolsó európai kiadó helyei a jövő keddi finálékban dőlnek el. Eközben az interkontinentális ágon is sorsdöntő mérkőzéseket rendeznek.

Az olasz válogatott Észak-Írországot fogadja Bergamóban. Bár a papírforma Gennaro Gattuso együttesének kedvez, az elmúlt két világbajnokság pótselejtezőinek kudarca óvatosságra intheti a csapatot. Nyolc éve Svédország, négy éve pedig hazai pályán Észak-Macedónia ütötte el őket a kijutástól. Ha az olaszok ezúttal sikerrel veszik az első akadályt, a walesi–bosnyák párharc továbbjutójához utaznak a sorsdöntő fináléra.

VB selejtezők (Európa) Olaszország Észak-Írország 2026. március 26. csütörtök 20:45 | New Balance Arena, Bergamo Egymás elleni statisztika: 5 meccs Győzelem Olaszország: 3 (60%) Észak-Írország: 0 (0%) Döntetlen: 2 (40%) Gólok Olaszország: 8 Észak-Írország: 0 Gólkülönbség: 8 Hazai győzelem Olaszország: 3 Észak-Írország: 0 Vendéggyőzelem Olaszország: 0 Észak-Írország: 0 Adatlap létrehozva: 2026.03.26.

A többi ágon is kiélezett küzdelmek várhatók.Törökország egyértelmű esélyesként lép pályára hazai közönség előtt Románia ellen: győzelem esetén a szlovák–koszovói meccs nyertesével találkozik idegenben. A D-ágon a papírforma alapján cseh–dán döntő körvonalazódik. Mindkét esélyes gárda otthon játszik az elődöntőben: a dánok Észak-Macedóniát, a csehek pedig Írországot fogadják. A legkiegyensúlyozottabb négyesben az ukránok Valenciában mérkőznek meg a svédekkel, míg a lengyelek Albániával játszanak. Ennek az ágnak a döntőjét az ukrán–svéd párharc győztese rendezheti.

Az európai küzdelmek mellett az interkontinentális pótselejtezők is a célegyenesbe érnek. Közép-európai idő szerint pénteken Mexikóban Bolívia Suriname-mal, Új-Kaledónia pedig Jamaicával csap össze a döntőbe jutásért. Az előbbi mérkőzés győztese Irakkal, az utóbbié a Kongói DK-val küzdhet meg a vb-szereplésért. Új-Kaledóniáról a napokban hosszabban írtunk: a pici szigetország először juthatna ki a világbajnokságra, a csapat pedig szinte teljesen amatőr focistákból áll.