2026. március 26. csütörtök Emánuel
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Itt a pótvizsga, kikapni immár tilos: indulnak a vb-pótselejtezők, ez a mai program

Pénzcentrum
2026. március 26. 12:47

Az olaszok 12 év után juthatnának ki, ma este pedig több papírforma eredmény is születhet - vagy épp borulhat.

A labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőinek csütörtöki elődöntőiben a legfőbb kérdés, hogy a négyszeres aranyérmes Olaszország 2014 után képes-e ismét kijutni a tornára. Az első ízben 48 csapatos, észak-amerikai vb-re vezető út utolsó európai kiadó helyei a jövő keddi finálékban dőlnek el. Eközben az interkontinentális ágon is sorsdöntő mérkőzéseket rendeznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az olasz válogatott Észak-Írországot fogadja Bergamóban. Bár a papírforma Gennaro Gattuso együttesének kedvez, az elmúlt két világbajnokság pótselejtezőinek kudarca óvatosságra intheti a csapatot. Nyolc éve Svédország, négy éve pedig hazai pályán Észak-Macedónia ütötte el őket a kijutástól. Ha az olaszok ezúttal sikerrel veszik az első akadályt, a walesi–bosnyák párharc továbbjutójához utaznak a sorsdöntő fináléra.

VB selejtezők (Európa)
Olaszország
Észak-Írország
2026. március 26. csütörtök 20:45
|
New Balance Arena, Bergamo
Egymás elleni statisztika: 5 meccs
Győzelem
  Olaszország: 3 (60%)
  Észak-Írország: 0 (0%)
  Döntetlen: 2 (40%)
Gólok
  Olaszország: 8
  Észak-Írország: 0
Gólkülönbség: 8
Hazai győzelem
  Olaszország: 3
  Észak-Írország: 0
Vendéggyőzelem
  Olaszország: 0
  Észak-Írország: 0
Adatlap létrehozva: 2026.03.26.

A többi ágon is kiélezett küzdelmek várhatók.Törökország egyértelmű esélyesként lép pályára hazai közönség előtt Románia ellen: győzelem esetén a szlovák–koszovói meccs nyertesével találkozik idegenben. A D-ágon a papírforma alapján cseh–dán döntő körvonalazódik. Mindkét esélyes gárda otthon játszik az elődöntőben: a dánok Észak-Macedóniát, a csehek pedig Írországot fogadják. A legkiegyensúlyozottabb négyesben az ukránok Valenciában mérkőznek meg a svédekkel, míg a lengyelek Albániával játszanak. Ennek az ágnak a döntőjét az ukrán–svéd párharc győztese rendezheti.

Az európai küzdelmek mellett az interkontinentális pótselejtezők is a célegyenesbe érnek. Közép-európai idő szerint pénteken Mexikóban Bolívia Suriname-mal, Új-Kaledónia pedig Jamaicával csap össze a döntőbe jutásért. Az előbbi mérkőzés győztese Irakkal, az utóbbié a Kongói DK-val küzdhet meg a vb-szereplésért. Új-Kaledóniáról a napokban hosszabban írtunk: a pici szigetország először juthatna ki a világbajnokságra, a csapat pedig szinte teljesen amatőr focistákból áll.

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #nemzetközi #labdarúgás #világbajnokság #futball #mexikó #vb 2026 #válogatott #pótselejtező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 13:32
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump: ekkor érhet véget a közel-keleti háború
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 13:10
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
Agrárszektor  |  2026. március 26. 13:26
Nem akarnak génszerkesztést a biotermelők: a miniszter segítségét kérik