London 2029-es atlétikai világbajnoki pályázata veszélybe kerülhet, mert a West Ham nem hajlandó átengedni stadionját - erre figyelmeztet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.
Apa lett a kétszeres F1-világbajnok Fernanado Alonso: kihagyja a nagydíjhétvége egy részét
Fernando Alonso nem vesz részt a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján: a spanyol pilóta első gyermeke születése miatt később érkezik Suzukába. Az Aston Martin eközben nehéz szezonkezdeten van túl. A Honda-erőforrással küzdő istálló két futam után az utolsó helyen áll a konstruktőri bajnokságban - jelentette a BBC Sport.
A kétszeres világbajnok csapata közölte, hogy Alonso "személyes családi okokból valamivel később érkezik a hétvégére". A részleteket azonban nem kívánták megosztani. A BBC Sport értesülései szerint a 44 éves spanyol pilóta párja, Melissa Jimenez hozta világra első közös gyermeküket. A magánéletét féltve óvó Alonso péntekre már a pályán lesz. Az első szabadedzésen azonban nem vesz részt. Helyette a csapat tartalékosa, Jak Crawford vezeti majd az autót a kötelező újonctesztelés keretében.
Az Aston Martin katasztrofális szezonkezdeten van túl: Alonso kiesett Ausztráliában és Kínában is. Csapattársa, Lance Stroll Kínában szintén feladta a versenyt, Melbourne-ben pedig 15 körös lemaradással lett utolsó. A csapat a konstruktőri bajnokság utolsó helyén áll. Ez a lehető legrosszabb rajt a Honda gyári partnerségének. Különösen annak fényében, hogy a japán motorgyártó a Red Bull-lal 2021 és 2024 között négy egyéni és két konstruktőri világbajnoki címet szerzett.
A gondok gyökere a Honda erőforrásából származó súlyos vibráció, amely az akkumulátor meghibásodásához vezet. A mérnökök folyamatosan dolgoznak az akkumulátor elszigetelésén, de a rezgések az autó többi részét is érintik. Alonso Kínában például azért hajtott a boxba, mert a kormány tartása elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Adrian Newey csapatfőnök az ausztrál futamot követően arról beszélt, hogy a vibráció 25 kör megtétele után már maradandó idegkárosodást kockáztatott a pilótáknál.
A Honda pályamérnöki vezetője, Orihara Sintaró elmondta, hogy Kínában javítottak az akkumulátor megbízhatóságán. A pilótákat érintő rezgések okának feltárása azonban még nem fejeződött be. A teljesítmény szintén elmarad a kívánttól, különösen az energiagazdálkodás terén. A belső égésű motor és az energia-visszanyerő rendszer egyaránt gyengébb a kelleténél. Utóbbi nem képes a megengedett 350 kW-os csúcsteljesítménnyel energiát visszanyerni vagy leadni.
Az autó fejlesztésével is lemaradásban vannak. Newey elismerte, hogy a tervezés későn indult el, mivel ő csak tavaly márciusban kezdett el dolgozni a csapatnál. Ugyanakkor bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a szezon második felére az autó versenyképessé válhat. Alonso jelenleg a szerződésének utolsó évét tölti az Aston Martinnál. A spanyol pilóta egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy 2026 után is folytatja-e a versenyzést a Forma-1-ben.
A szurkolók és a sportminiszter szerint is megkérdőjelezhető, hogy indokolt-e ekkora áremelés.
Új-Kaledónia, a világranglista 150. helyezettje mindössze két mérkőzésre van a történelmi világbajnoki szerepléstől.
A francia bajnokságot irányító szervezet, az LFP várhatóan jóváhagyja a BL-ben címvédő párizsiak kérését.
A pletykák nem csillapodnak, így Szoboszlai egykori mestere saját maga öntött tiszta vizet a pohárba.
A cseh szövetség 47 fegyelmi eljárást indított a hazai élvonalat és az utánpótlást is érintő ügyben, a rendőrség pedig több embert letartóztatott.
A szaúdi tulajdonú Newcastle United egyre távolabb kerül attól a céljától, hogy 2030-ra a világ élmezőnyébe tartozzon.
A pénteki szabadedzésen az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis kocsijába.
Vakarhatja a fejét a FIFA és a rendezők a vébé előtt: erre rámehetnek a játékosok, szurkolók is, hogy oldják meg?
A nyári extrém hőség nemcsak a játékosok teljesítményét, hanem a szurkolók egészségét is veszélyeztetheti.
A magyar labdarúgó-válogatott mind a négy tavaszi és nyári felkészülési mérkőzését meg akarja nyerni az őszi Nemzetek Ligája-rajt előtt.
Újabb észvesztő szerződés az NFL-ben: négy év alatt 120 millió dollárt kaszál a sztárelkapó, ilyen még nem volt
A futballista a hírek szerint egy négyéves, 168,6 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá, amelyből 120 millió dollár garantált.
Szoboszlai ismét egy luxusórában érkezett haza, a szakértők szerint több tízmilliós ékszer díszíti kezét.
Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről
Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket.
Fogadkozik a Spurs csapatkapitánya: nem hagyják, hogy megtörténjen a szégyen, ezt ígérik a játékosok
Cristian Romero csapatkapitány a hátralévő hét meccset sorsdöntőnek nevezte, és 200 százalékos teljesítményt ígért.
Nagyon ráuntak a sztárok és a klubok erre a rajongói csoportra: valamit lépni kéne, egyre nagyobb a baj
Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet.
Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnok-jelölti tornáról.
Meg is van a "belógástörvény" első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök
Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett "tailgating", vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt.
Pep Guardiola nemcsak trófeát nyert, hanem új taktikai feladványokat is adott riválisának a bajnoki hajrá előtt.
A 38 éves játékos a Marseille–Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.
