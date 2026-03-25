Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Apa lett a kétszeres F1-világbajnok Fernanado Alonso: kihagyja a nagydíjhétvége egy részét

Pénzcentrum
2026. március 25. 12:53

Fernando Alonso nem vesz részt a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján: a spanyol pilóta első gyermeke születése miatt később érkezik Suzukába. Az Aston Martin eközben nehéz szezonkezdeten van túl. A Honda-erőforrással küzdő istálló két futam után az utolsó helyen áll a konstruktőri bajnokságban - jelentette a BBC Sport.

A kétszeres világbajnok csapata közölte, hogy Alonso "személyes családi okokból valamivel később érkezik a hétvégére". A részleteket azonban nem kívánták megosztani. A BBC Sport értesülései szerint a 44 éves spanyol pilóta párja, Melissa Jimenez hozta világra első közös gyermeküket. A magánéletét féltve óvó Alonso péntekre már a pályán lesz. Az első szabadedzésen azonban nem vesz részt. Helyette a csapat tartalékosa, Jak Crawford vezeti majd az autót a kötelező újonctesztelés keretében.

Az Aston Martin katasztrofális szezonkezdeten van túl: Alonso kiesett Ausztráliában és Kínában is. Csapattársa, Lance Stroll Kínában szintén feladta a versenyt, Melbourne-ben pedig 15 körös lemaradással lett utolsó. A csapat a konstruktőri bajnokság utolsó helyén áll. Ez a lehető legrosszabb rajt a Honda gyári partnerségének. Különösen annak fényében, hogy a japán motorgyártó a Red Bull-lal 2021 és 2024 között négy egyéni és két konstruktőri világbajnoki címet szerzett.

A gondok gyökere a Honda erőforrásából származó súlyos vibráció, amely az akkumulátor meghibásodásához vezet. A mérnökök folyamatosan dolgoznak az akkumulátor elszigetelésén, de a rezgések az autó többi részét is érintik. Alonso Kínában például azért hajtott a boxba, mert a kormány tartása elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Adrian Newey csapatfőnök az ausztrál futamot követően arról beszélt, hogy a vibráció 25 kör megtétele után már maradandó idegkárosodást kockáztatott a pilótáknál.

A Honda pályamérnöki vezetője, Orihara Sintaró elmondta, hogy Kínában javítottak az akkumulátor megbízhatóságán. A pilótákat érintő rezgések okának feltárása azonban még nem fejeződött be. A teljesítmény szintén elmarad a kívánttól, különösen az energiagazdálkodás terén. A belső égésű motor és az energia-visszanyerő rendszer egyaránt gyengébb a kelleténél. Utóbbi nem képes a megengedett 350 kW-os csúcsteljesítménnyel energiát visszanyerni vagy leadni.

Az autó fejlesztésével is lemaradásban vannak. Newey elismerte, hogy a tervezés későn indult el, mivel ő csak tavaly márciusban kezdett el dolgozni a csapatnál. Ugyanakkor bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a szezon második felére az autó versenyképessé válhat. Alonso jelenleg a szerződésének utolsó évét tölti az Aston Martinnál. A spanyol pilóta egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy 2026 után is folytatja-e a versenyzést a Forma-1-ben.

F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
1
3 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
2 hete
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
4
3 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
5
6 napja
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 13:06
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:45
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Agrárszektor  |  2026. március 25. 13:31
Alig ismert szabály miatt fázhatnak rá a magyarok: te tudtál róla?