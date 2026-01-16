Itt a végítélet 2025-ről: ezek a legjobb futballcsapatok, előkelő helyen a Fradi

Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
A nemzetközi labdarúgás-statisztikai szervezet, az IFFHS 2025-ös klub-világranglistáját a Paris Saint-Germain vezeti, míg a magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a 39. helyen. A 704 klubot felvonultató rangsorban további két hazai együttes, a Paksi FC és a Győri ETO is helyet kapott.
Az IFFHS nyilvánosságra hozta a 2025-ös klub-világranglista legfrissebb kiadását, amelynek élén a francia élvonalban szereplő Paris Saint-Germain végzett. A párizsi klub 31 év után tért vissza a rangsor első helyére: legutóbb 1994-ben tudta megszerezni az összetett elsőséget. A PSG mostani kiemelkedő eredménye elsősorban a Bajnokok Ligája megnyerésének köszönhető, emellett azonban az elmúlt idényben gyakorlatilag minden jelentősebb hazai trófeát is begyűjtött.
A rangsor második helyére a spanyol Real Madrid került, míg a harmadik pozíciót megosztva szerezte meg az angol Chelsea FC és az olasz Internazionale. A német Bayern München továbbra is stabilan a világelitben szerepel, és megőrizte tavalyi ötödik helyezését. A brazil Flamengo a hatodik, az FC Barcelona a hetedik, az Arsenal pedig a nyolcadik lett. A kilencedik helyen megosztva végzett a brazil SE Palmeiras és a német Borussia Dortmund.
A magyar klubok közül a Ferencváros érte el a legelőkelőbb pozíciót. A zöld-fehérek jelentős előrelépést mutattak be: míg 2024-ben az 52. helyen zártak, ezúttal 13 pozíciót javítva a 39. helyre kerültek. A további hazai együttesek közül a Paksi FC a tavalyi 403. helyről a 352. pozícióba lépett előre, míg a Győri ETO még látványosabb fejlődést produkált, és a korábbi 438. helyről a 375. pozícióig jutott.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Ferencváros
|
33
|
20
|
9
|
4
|
64
|
31
|
33
|
69
|
2.
Puskás Akadémia
|
33
|
20
|
6
|
7
|
58
|
38
|
20
|
66
|
3.
Paksi FC
|
33
|
16
|
9
|
8
|
65
|
47
|
18
|
57
Magyar szempontból külön figyelmet érdemelnek azok a külföldi élklubok is, amelyeknél magyar válogatott labdarúgók játszanak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a 21. helyen végzett. Sallai Roland török klubja, a Galatasaray a 30. pozíciót szerezte meg, míg Gulácsi Péter és Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig a 99. helyen zárt.
