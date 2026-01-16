2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Itt a végítélet 2025-ről: ezek a legjobb futballcsapatok, előkelő helyen a Fradi

MTI
2026. január 16. 17:51

A nemzetközi labdarúgás-statisztikai szervezet, az IFFHS 2025-ös klub-világranglistáját a Paris Saint-Germain vezeti, míg a magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a 39. helyen. A 704 klubot felvonultató rangsorban további két hazai együttes, a Paksi FC és a Győri ETO is helyet kapott.

Az IFFHS nyilvánosságra hozta a 2025-ös klub-világranglista legfrissebb kiadását, amelynek élén a francia élvonalban szereplő Paris Saint-Germain végzett. A párizsi klub 31 év után tért vissza a rangsor első helyére: legutóbb 1994-ben tudta megszerezni az összetett elsőséget. A PSG mostani kiemelkedő eredménye elsősorban a Bajnokok Ligája megnyerésének köszönhető, emellett azonban az elmúlt idényben gyakorlatilag minden jelentősebb hazai trófeát is begyűjtött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsor második helyére a spanyol Real Madrid került, míg a harmadik pozíciót megosztva szerezte meg az angol Chelsea FC és az olasz Internazionale. A német Bayern München továbbra is stabilan a világelitben szerepel, és megőrizte tavalyi ötödik helyezését. A brazil Flamengo a hatodik, az FC Barcelona a hetedik, az Arsenal pedig a nyolcadik lett. A kilencedik helyen megosztva végzett a brazil SE Palmeiras és a német Borussia Dortmund.

A magyar klubok közül a Ferencváros érte el a legelőkelőbb pozíciót. A zöld-fehérek jelentős előrelépést mutattak be: míg 2024-ben az 52. helyen zártak, ezúttal 13 pozíciót javítva a 39. helyre kerültek. A további hazai együttesek közül a Paksi FC a tavalyi 403. helyről a 352. pozícióba lépett előre, míg a Győri ETO még látványosabb fejlődést produkált, és a korábbi 438. helyről a 375. pozícióig jutott.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 45M
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #1
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Ferencváros
33
20
9
4
64
31
33
69
2.
Puskás Akadémia
33
20
6
7
58
38
20
66
3.
Paksi FC
33
16
9
8
65
47
18
57
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

Magyar szempontból külön figyelmet érdemelnek azok a külföldi élklubok is, amelyeknél magyar válogatott labdarúgók játszanak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a 21. helyen végzett. Sallai Roland török klubja, a Galatasaray a 30. pozíciót szerezte meg, míg Gulácsi Péter és Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig a 99. helyen zárt.
Címlapkép: Getty Images
#toplista #foci #sport #fradi #lista #labdarúgás #2025 #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #real madrid #liverpool #magyar labdarúgás #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:51
17:35
17:26
17:15
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
1 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
4
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
5
2 hete
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 17:35
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 16:03
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
Agrárszektor  |  2026. január 16. 17:31
Hatályba lépett az EU új törvénye, ami nagy változásokat hozhat itthon is