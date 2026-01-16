Itt a végítélet 2025-ről: ezek a legjobb futballcsapatok, előkelő helyen a Fradi

A nemzetközi labdarúgás-statisztikai szervezet, az IFFHS 2025-ös klub-világranglistáját a Paris Saint-Germain vezeti, míg a magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a 39. helyen. A 704 klubot felvonultató rangsorban további két hazai együttes, a Paksi FC és a Győri ETO is helyet kapott.

Az IFFHS nyilvánosságra hozta a 2025-ös klub-világranglista legfrissebb kiadását, amelynek élén a francia élvonalban szereplő Paris Saint-Germain végzett. A párizsi klub 31 év után tért vissza a rangsor első helyére: legutóbb 1994-ben tudta megszerezni az összetett elsőséget. A PSG mostani kiemelkedő eredménye elsősorban a Bajnokok Ligája megnyerésének köszönhető, emellett azonban az elmúlt idényben gyakorlatilag minden jelentősebb hazai trófeát is begyűjtött.

A rangsor második helyére a spanyol Real Madrid került, míg a harmadik pozíciót megosztva szerezte meg az angol Chelsea FC és az olasz Internazionale. A német Bayern München továbbra is stabilan a világelitben szerepel, és megőrizte tavalyi ötödik helyezését. A brazil Flamengo a hatodik, az FC Barcelona a hetedik, az Arsenal pedig a nyolcadik lett. A kilencedik helyen megosztva végzett a brazil SE Palmeiras és a német Borussia Dortmund.

A magyar klubok közül a Ferencváros érte el a legelőkelőbb pozíciót. A zöld-fehérek jelentős előrelépést mutattak be: míg 2024-ben az 52. helyen zártak, ezúttal 13 pozíciót javítva a 39. helyre kerültek. A további hazai együttesek közül a Paksi FC a tavalyi 403. helyről a 352. pozícióba lépett előre, míg a Győri ETO még látványosabb fejlődést produkált, és a korábbi 438. helyről a 375. pozícióig jutott.

Ferencváros Piaci érték: 45M Edző: Robbie Keane Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #1 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Ferencváros 33 20 9 4 64 31 33 69 2. Puskás Akadémia 33 20 6 7 58 38 20 66 3. Paksi FC 33 16 9 8 65 47 18 57

Magyar szempontból külön figyelmet érdemelnek azok a külföldi élklubok is, amelyeknél magyar válogatott labdarúgók játszanak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a 21. helyen végzett. Sallai Roland török klubja, a Galatasaray a 30. pozíciót szerezte meg, míg Gulácsi Péter és Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig a 99. helyen zárt.