Féltávnál a Premier League: ezt tényleg csak az Arsenal szúrhatja már el?

A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról - írta elemzésében a BBC.

A várható gólok (xG) mutatója azt méri, hogy egy csapat mennyi és milyen minőségű helyzetet alakít ki támadásban, illetve mennyire korlátozza ellenfeleit védekezésben. A múltbeli adatok alapján minél magasabb egy csapat xG-különbözete, annál nagyobb esélye van a hosszú távú sikerre.

A statisztikák szerint a bajnoki címért gyakorlatilag kétcsapatos verseny alakult ki, és jelenleg az Arsenal tűnik a liga legjobb csapatának, így ők számítanak az első számú esélyesnek. A Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért a Liverpool, a Manchester United, a Newcastle és a Chelsea vívhat szoros csatát. A kiesés elleni harc pedig szinte eldőlni látszik: a Nottingham Forest és a Leeds összteljesítménye jóval meghaladja a West Hamét.

Az Aston Villa és a Sunderland eredményei felülmúlják a játék képét, vagyis a mutatott teljesítményüket. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy remek formájuk a szezon második felében visszaesik. A Wolves ezzel szemben jobban teljesít annál, mint amit jelenlegi pontszáma sugall, így jó eséllyel elkerüli a kiesést.

Az elmúlt négy idényből háromban az a csapat nyerte meg a bajnokságot, amely a legmagasabb xG-különbözetet produkálta. Ez jól mutatja, mennyire szoros az összefüggés a várható gólok mutatója és a végső helyezés között.

A Villa 96, a Sunderland pedig 99 százalékos valószínűséggel teljesíti az idei célkitűzéseit. Sikerük azonban ingatag alapokon nyugszik: a Villa elsősorban kiváló távoli lövéseinek és Robin Roefs kapus kiemelkedő teljesítményének köszönheti eredményeit. Ha hosszabb távon is meg akarják vetni a lábukat az élmezőnyben, még több területen kell előrelépniük.

A Brentford és a Leeds példája jól mutatja, hogy a csapatok csak korlátozott ideig tudják tartósan felülteljesíteni xG-mutatójukat. A Brentford korai eredményei félrevezetően erős Bajnokok Ligája-esélyesnek tüntették fel a csapatot, míg a Leeds számára sokáig kemény, kiesés elől menekülő szezon körvonalazódott. Ahogy haladt előre az idény, mindkét együttes eredményei fokozatosan közelítettek a tényleges teljesítményükhöz.

A várható gólok mutatója természetesen nem tökéletes, és a futball bizonyos elemei soha nem lesznek teljesen megragadhatók statisztikákban. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az xG az egyik legjobb eszköz a csapatok hosszú távú sikerének előrejelzésére.