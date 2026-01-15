Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Féltávnál a Premier League: ezt tényleg csak az Arsenal szúrhatja már el?
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról - írta elemzésében a BBC.
A várható gólok (xG) mutatója azt méri, hogy egy csapat mennyi és milyen minőségű helyzetet alakít ki támadásban, illetve mennyire korlátozza ellenfeleit védekezésben. A múltbeli adatok alapján minél magasabb egy csapat xG-különbözete, annál nagyobb esélye van a hosszú távú sikerre.
A statisztikák szerint a bajnoki címért gyakorlatilag kétcsapatos verseny alakult ki, és jelenleg az Arsenal tűnik a liga legjobb csapatának, így ők számítanak az első számú esélyesnek. A Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért a Liverpool, a Manchester United, a Newcastle és a Chelsea vívhat szoros csatát. A kiesés elleni harc pedig szinte eldőlni látszik: a Nottingham Forest és a Leeds összteljesítménye jóval meghaladja a West Hamét.
Az Aston Villa és a Sunderland eredményei felülmúlják a játék képét, vagyis a mutatott teljesítményüket. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy remek formájuk a szezon második felében visszaesik. A Wolves ezzel szemben jobban teljesít annál, mint amit jelenlegi pontszáma sugall, így jó eséllyel elkerüli a kiesést.
Az elmúlt négy idényből háromban az a csapat nyerte meg a bajnokságot, amely a legmagasabb xG-különbözetet produkálta. Ez jól mutatja, mennyire szoros az összefüggés a várható gólok mutatója és a végső helyezés között.
A Villa 96, a Sunderland pedig 99 százalékos valószínűséggel teljesíti az idei célkitűzéseit. Sikerük azonban ingatag alapokon nyugszik: a Villa elsősorban kiváló távoli lövéseinek és Robin Roefs kapus kiemelkedő teljesítményének köszönheti eredményeit. Ha hosszabb távon is meg akarják vetni a lábukat az élmezőnyben, még több területen kell előrelépniük.
A Brentford és a Leeds példája jól mutatja, hogy a csapatok csak korlátozott ideig tudják tartósan felülteljesíteni xG-mutatójukat. A Brentford korai eredményei félrevezetően erős Bajnokok Ligája-esélyesnek tüntették fel a csapatot, míg a Leeds számára sokáig kemény, kiesés elől menekülő szezon körvonalazódott. Ahogy haladt előre az idény, mindkét együttes eredményei fokozatosan közelítettek a tényleges teljesítményükhöz.
A várható gólok mutatója természetesen nem tökéletes, és a futball bizonyos elemei soha nem lesznek teljesen megragadhatók statisztikákban. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az xG az egyik legjobb eszköz a csapatok hosszú távú sikerének előrejelzésére.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.