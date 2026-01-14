2026. január 14. szerda Bódog
Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenal
Sport

Valami bűzlik Észak-Londonban: végigmehet így az Arsenal a bajnoki címig?

Pénzcentrum
2026. január 14. 15:53

Az Arsenal a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője - ez történelmi jelentőségű lehet, hiszen eddig minden bajnokcsapatnak volt legalább egy játékosa a liga legjobb 10 góllövője között - írja a BBC.

A londoni klub jelenleg hat ponttal vezeti a bajnokságot, mindössze két vereséget szenvedett el az összes versenysorozatot figyelembe véve, és 100%-os mérleggel büszkélkedhet a Bajnokok Ligájában. Emellett a Ligakupa elődöntőjébe és az FA Kupa negyedik fordulójába is bejutott Mikel Arteta együttese.

Bár az Arsenal 40 bajnoki góljánál csak a Manchester City szerzett többet ebben a szezonban, a csapat nem támaszkodhat egyetlen kiemelkedő gólvágóra. Míg Erling Haaland már 20 találatnál jár, az Arsenal legjobb gólszerzői, Leandro Trossard és Viktor Gyökeres mindössze 5-5 góllal a góllövőlista 21. helyén állnak.

A nyáron 64 millió fontért szerződtetett Gyökeres egyelőre nem tudta megközelíteni korábbi, Sportingnál mutatott formáját, ahol 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett. A svéd csatár az utóbbi 15 mérkőzésen mindössze egyszer volt eredményes akcióból, és játékán látszik az önbizalomhiány.

Arteta csapatának támadósorát erősíti a sérülésből visszatérő Kai Havertz, aki a Portsmouth elleni FA Kupa-mérkőzésen lépett újra pályára hosszú kihagyás után. A menedzser szerint "nagyon hiányzott a csapatnak", és fontos szerepet szánnak neki a folytatásban. Gabriel Jesus visszatérésével együtt már három csatár közül választhat Arteta.

A Premier League történetében a legkevesebb gólt szerző játékos bajnokcsapatból Frank Lampard volt 13 találattal a Chelsea 2004-2005-ös szezonjában, amit Ilkay Gündogan is elért a Manchester City 2020-2021-es bajnoki évében.

Az Arsenal erőssége, hogy a gólok megoszlanak a csapaton belül: 13 különböző játékosuk volt már eredményes a bajnokságban. Arteta hangsúlyozta, hogy "a csapat teljesítménye és a győzelmek a fontosak", nem pedig az egyéni statisztikák.

A londoni klub védelme is kiemelkedő: 21 bajnoki mérkőzésen mindössze 14 gólt kaptak, ami a liga legjobb mutatója, annak ellenére, hogy kulcsfontosságú védőik (Gabriel Magalhaes, William Saliba, Riccardo Calafiori) is sérülésekkel küzdöttek a szezon során.

Az Arsenal pontrúgásokból is veszélyes: 17 gólt szereztek szögletekből az összes versenysorozatot figyelembe véve, ami a legtöbb a Premier League csapatai között. Ez az extra fegyver csökkenti a függőséget egy kiemelkedő gólvágótól. Három egymást követő második helyezés után, hat pontos előnnyel a tabella élén, az Arsenal készen áll arra, hogy bajnoki címet szerezzen, még akkor is, ha nincs kiemelkedő gólszerzője a csapatnak.

címlapkép: Pénzcentrum
#foci #sport #labdarúgás #premier league #Arsenal #angol foci #manchester city #angol bajnokság #mikel arteta

