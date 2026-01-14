Valami bűzlik Észak-Londonban: végigmehet így az Arsenal a bajnoki címig?

Az Arsenal a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője - ez történelmi jelentőségű lehet, hiszen eddig minden bajnokcsapatnak volt legalább egy játékosa a liga legjobb 10 góllövője között - írja a BBC.

A londoni klub jelenleg hat ponttal vezeti a bajnokságot, mindössze két vereséget szenvedett el az összes versenysorozatot figyelembe véve, és 100%-os mérleggel büszkélkedhet a Bajnokok Ligájában. Emellett a Ligakupa elődöntőjébe és az FA Kupa negyedik fordulójába is bejutott Mikel Arteta együttese.

Bár az Arsenal 40 bajnoki góljánál csak a Manchester City szerzett többet ebben a szezonban, a csapat nem támaszkodhat egyetlen kiemelkedő gólvágóra. Míg Erling Haaland már 20 találatnál jár, az Arsenal legjobb gólszerzői, Leandro Trossard és Viktor Gyökeres mindössze 5-5 góllal a góllövőlista 21. helyén állnak.

A nyáron 64 millió fontért szerződtetett Gyökeres egyelőre nem tudta megközelíteni korábbi, Sportingnál mutatott formáját, ahol 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett. A svéd csatár az utóbbi 15 mérkőzésen mindössze egyszer volt eredményes akcióból, és játékán látszik az önbizalomhiány.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 310M € Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 21 15 4 2 40 14 26 49 2. Manchester City 21 13 4 4 45 19 26 43 3. Aston Villa 21 13 4 4 33 24 9 43 Adatlap létrehozva: 2026.01.14.

Arteta csapatának támadósorát erősíti a sérülésből visszatérő Kai Havertz, aki a Portsmouth elleni FA Kupa-mérkőzésen lépett újra pályára hosszú kihagyás után. A menedzser szerint "nagyon hiányzott a csapatnak", és fontos szerepet szánnak neki a folytatásban. Gabriel Jesus visszatérésével együtt már három csatár közül választhat Arteta.

A Premier League történetében a legkevesebb gólt szerző játékos bajnokcsapatból Frank Lampard volt 13 találattal a Chelsea 2004-2005-ös szezonjában, amit Ilkay Gündogan is elért a Manchester City 2020-2021-es bajnoki évében.

Az Arsenal erőssége, hogy a gólok megoszlanak a csapaton belül: 13 különböző játékosuk volt már eredményes a bajnokságban. Arteta hangsúlyozta, hogy "a csapat teljesítménye és a győzelmek a fontosak", nem pedig az egyéni statisztikák.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A londoni klub védelme is kiemelkedő: 21 bajnoki mérkőzésen mindössze 14 gólt kaptak, ami a liga legjobb mutatója, annak ellenére, hogy kulcsfontosságú védőik (Gabriel Magalhaes, William Saliba, Riccardo Calafiori) is sérülésekkel küzdöttek a szezon során.

Az Arsenal pontrúgásokból is veszélyes: 17 gólt szereztek szögletekből az összes versenysorozatot figyelembe véve, ami a legtöbb a Premier League csapatai között. Ez az extra fegyver csökkenti a függőséget egy kiemelkedő gólvágótól. Három egymást követő második helyezés után, hat pontos előnnyel a tabella élén, az Arsenal készen áll arra, hogy bajnoki címet szerezzen, még akkor is, ha nincs kiemelkedő gólszerzője a csapatnak.

címlapkép: Pénzcentrum