Elképesztő luxusban pihenhet Cristiano Ronaldo: nézd meg, milyen szállást választottak a vébére!

Cristiano Ronaldo minden bizonnyal utolsó esélyét kapja a 2026-os világbajnokságon, hogy világbajnoki trófeát nyerjen, Portugália pedig luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - tudósított a Mirror.

Cristiano Ronaldo idén nyáron utoljára kísérelheti meg, hogy végre világbajnoki trófeát emeljen a magasba. A 40 éves sztár 143 góllal a férfi labdarúgás történetének legeredményesebb válogatott játékosa, emellett 226 szerepléssel a legtöbb válogatott mérkőzésen pályára lépő futballista is.

A portugál csapatkapitány pályafutása során már megnyerte a 2016-os Európa-bajnokságot, és kétszer is diadalmaskodott a Nemzetek Ligájában. A világbajnokság azonban eddig kifogott rajta: legjobb eredményeként 2006-ban jutott el a válogatottal az elődöntőig.

A Marca beszámolója szerint Portugália nem spórol a felkészülés körülményein: a csapat egy ötcsillagos mexikói üdülőhelyet, a Riviera Mayán található Fairmont Mayakobát választotta bázisául a tornára. A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és bár a portugálok csoportmérkőzései nem Mexikóban lesznek, mégis ezt a helyszínt jelölték ki kiindulópontnak.

A Playa del Carmentől néhány kilométerre fekvő luxuskomplexum 97 hektárnyi esőerdőt és tengerpartot foglal magában, közvetlen tengerparti kapcsolattal. A szálloda öt medencével rendelkezik, köztük egy 3000 négyzetméteres főmedencével bárral, valamint egy kizárólag felnőttek számára fenntartott panorámás infinity medencével.

A kikapcsolódásra vágyó játékosok golfpályát és egyéb sportlétesítményeket is használhatnak,

a 401 szobás hotel árai éjszakánként körülbelül 400 ezer forinttól egészen 1 millió forintig terjednek.

Minden szobában márvány fürdőszoba, mély fürdőkád és kávéfőző található, a válogatott tagjai pedig várhatóan tengerparti lakosztályokban vagy privát bungalókban kapnak majd helyet.

A mexikói Excelsior értesülései szerint a szálloda kiválasztásánál kulcsszempont volt a kedvező elhelyezkedés is: a Cancúni Nemzetközi Repülőtértől mindössze 40 perc autóútra található. A csoportkörben Portugália egy playoff-győztessel és Üzbegisztánnal Houstonban, Kolumbiával pedig Miamiban játszik majd. Előbbi város nagyjából két és fél, utóbbi alig kétórás repülőútra fekszik Cancúntól.

Ha a csapat megnyeri a K csoportot, a legjobb 32 között Kansas Cityben léphet pályára, a nyolcaddöntőt pedig Vancouverben játszaná. Ezek az útvonalak sorrendben körülbelül három és fél, illetve több mint négyórás repülőutat jelentenének a csapat számára.

