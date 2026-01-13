Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren

A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja - írta meg a Nyugat.hu.

Váratlan akadályba ütközött a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely utazása Lengyelországba: a kosárlabdacsapat a bécsi repülőtéren ragadt, miután a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudtak elindulni tervezett úti céljuk felé.

A klub a közösségi médiában tájékoztatta a szurkolókat a helyzetről. Közlésük szerint a lengyelországi járatukat az időjárás miatt törölték, a jégeső következtében pedig jelenleg sem induló, sem érkező gépek nincsenek Bécsben. Hangsúlyozták, hogy a csapat a repülőtéren várakozik, és az utazás folytatásáról szóló további információkra vár.

A rendkívüli időjárás a csapat nemzetközi érinti: a vasiak szerda este fél nyolckor lépnének pályára lengyel földön a FIBA Europe Cup sorozatában, a Trefl Sopot együttese ellen. A Pénzcentrum kereste a klubot további tájékoztatásért: amint válaszolnak, frissíteni fogjuk a cikket.