Férfi kosárlabdázó két kézzel dobja a labdát. Közelkép a peremről, a hálóról és a labdáról.
Sport

Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren

Pénzcentrum
2026. január 13. 14:24

A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja - írta meg a Nyugat.hu.

Váratlan akadályba ütközött a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely utazása Lengyelországba: a kosárlabdacsapat a bécsi repülőtéren ragadt, miután a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudtak elindulni tervezett úti céljuk felé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub a közösségi médiában tájékoztatta a szurkolókat a helyzetről. Közlésük szerint a lengyelországi járatukat az időjárás miatt törölték, a jégeső következtében pedig jelenleg sem induló, sem érkező gépek nincsenek Bécsben. Hangsúlyozták, hogy a csapat a repülőtéren várakozik, és az utazás folytatásáról szóló további információkra vár.

A rendkívüli időjárás a csapat nemzetközi érinti: a vasiak szerda este fél nyolckor lépnének pályára lengyel földön a FIBA Europe Cup sorozatában, a Trefl Sopot együttese ellen. A Pénzcentrum kereste a klubot további tájékoztatásért: amint válaszolnak, frissíteni fogjuk a cikket.
