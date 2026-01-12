Katar megint nagy dobásra készül: ezen mehet el a fontos rendezés, sokan elfelejtették

Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot, amelyet a tervek szerint 2028. január 5. és 30. között tartanak, a házigazdáról azonban még nem született döntés - közölte a The Guardian.

Katar érdeklődése nem meglepő. A 2022-es férfi világbajnokság óta az ország szoros kapcsolatot ápol a FIFA-val. Tavaly decemberben Al-Rajjánban rendezték az Interkontinentális Kupát, márciusban pedig Dohában lép pályára a spanyol és az argentin válogatott.

A lehetséges döntés komoly vitákat válthat ki, tekintettel az ország LGBTQ+ jogokkal kapcsolatos álláspontjára, valamint arra, hogy Katarban alig van hagyománya a női labdarúgásnak. A 2009-ben alakult női válogatott tizenkét éve nem játszott hivatalos mérkőzést, és nem szerepel a FIFA-világranglistán.

Katar ugyanakkor jelentős előnyt élvez a kész stadioninfrastruktúrának és a téli időszakban is kedvező időjárásnak köszönhetően. A januári időpont miatt más öböl menti országok is szóba jöhetnek, Szaúd-Arábia azonban már elkötelezte magát a spanyol Szuperkupa megrendezése mellett.

Az időzítés rámutat a női labdarúgás egyre súlyosabb naptárproblémáira. A Bajnokok Ligájával ugyan nem ütközik a torna, több európai bajnokságnak azonban hosszabb téli szünetet kellene beiktatnia. Az ausztrál, a mexikói és a japán liga menetrendjét szintén érintheti az esemény.

Az első női klubvilágbajnokságon 16 csapat indul: legalább öt európai, kettő-kettő ázsiai, afrikai, dél-amerikai és észak-amerikai, valamint a selejtezőkből továbbjutó együttesek. A pontos kvalifikációs rendszert még nem határozták meg, de a tavalyi Bajnokok Ligája-győztes Arsenal biztosan számíthat a részvételre. A tornát ezt követően négyévente rendezik majd meg.