2026. január 12. hétfő Ernő
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cityscape. Doha, Qatar
Sport

Katar megint nagy dobásra készül: ezen mehet el a fontos rendezés, sokan elfelejtették

Pénzcentrum
2026. január 12. 15:10

Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot, amelyet a tervek szerint 2028. január 5. és 30. között tartanak, a házigazdáról azonban még nem született döntés - közölte a The Guardian.

Katar érdeklődése nem meglepő. A 2022-es férfi világbajnokság óta az ország szoros kapcsolatot ápol a FIFA-val. Tavaly decemberben Al-Rajjánban rendezték az Interkontinentális Kupát, márciusban pedig Dohában lép pályára a spanyol és az argentin válogatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lehetséges döntés komoly vitákat válthat ki, tekintettel az ország LGBTQ+ jogokkal kapcsolatos álláspontjára, valamint arra, hogy Katarban alig van hagyománya a női labdarúgásnak. A 2009-ben alakult női válogatott tizenkét éve nem játszott hivatalos mérkőzést, és nem szerepel a FIFA-világranglistán.

Katar ugyanakkor jelentős előnyt élvez a kész stadioninfrastruktúrának és a téli időszakban is kedvező időjárásnak köszönhetően. A januári időpont miatt más öböl menti országok is szóba jöhetnek, Szaúd-Arábia azonban már elkötelezte magát a spanyol Szuperkupa megrendezése mellett.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az időzítés rámutat a női labdarúgás egyre súlyosabb naptárproblémáira. A Bajnokok Ligájával ugyan nem ütközik a torna, több európai bajnokságnak azonban hosszabb téli szünetet kellene beiktatnia. Az ausztrál, a mexikói és a japán liga menetrendjét szintén érintheti az esemény.

Az első női klubvilágbajnokságon 16 csapat indul: legalább öt európai, kettő-kettő ázsiai, afrikai, dél-amerikai és észak-amerikai, valamint a selejtezőkből továbbjutó együttesek. A pontos kvalifikációs rendszert még nem határozták meg, de a tavalyi Bajnokok Ligája-győztes Arsenal biztosan számíthat a részvételre. A tornát ezt követően négyévente rendezik majd meg.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #világbajnokság #katar #bajnokok ligája #FIFA #klubvilágbajnokság #nemzetközi foci #Arsenal #női foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:10
15:03
14:32
14:14
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
2
4 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
3
6 napja
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
1 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
7 napja
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 13:02
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 12:16
Kiadták a riasztást: délután már jön az ónos eső, ezeket a megyéket éri el legelőször
Agrárszektor  |  2026. január 12. 14:31
Lehullt a lepel: árt vagy használ a rengeteg hó a magyar földeknek?