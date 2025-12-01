2025. december 1. hétfő Elza
Budapest, 2025. március 23.Dárdai Bence (b) és Bolla Bendegúz (j), valamint a török Ismail Yüksek (k) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Magyarország - Törökország visszavágó mérkőzésen a budapesti Pu
Sport

Túl van a műtéten a magyar válogatott középpályása: elmondta, hogy van most

Pénzcentrum
2025. december 1. 11:44

Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban. A háromszoros válogatott játékos november 3-án, edzés közben szenvedett sérülést - közölte a Nemzeti Sport.

A fiatal labdarúgó nehéz időszakon megy keresztül, hiszen az idei szezonban mindössze egyetlen bajnoki mérkőzésen, a Hamburg ellen kapott lehetőséget, akkor is csak 35 percre. Éppen amikor a klub felbontotta a játékost mellőző holland Paul Simonis szerződését, Dárdai megsérült.

A beavatkozást szombaton végezték el Ausztriában, ahol dr. Christian Fink professzor operálta meg a középpályást. A neves szakember korábban olyan sztárjátékosokat is kezelt, mint Manuel Neuer vagy Florian Wirtz.

Túl vagyok a beavatkozáson, jól vagyok lelkileg. Két hétig még itt kell maradnom, a professzor úr felügyeli a rehabilitációt, amely már vasárnap megkezdődött. Tornáztatják, mozgatják a lábam, egyelőre mankóznom kell, de hamarosan túljutok ezen, és a visszatérésre készülök

– mondta a Nemzeti Sportnak a háromszoros magyar válogatott középpályás. A rehabilitációs folyamat már elkezdődött, de egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, mikor térhet vissza a pályára Dárdai.

Dárdai Bence
Csapata: Hungary
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 20 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 9M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.01.

A műtétet követően a Frankfurt felé utazó csapattársai telefonon érdeklődtek állapotáról és jobbulást kívántak neki. Az ideiglenesen kinevezett vezetőedző, Daniel Bauer még az Eintracht elleni bajnoki mérkőzés előtt is rákérdezett, hogyan érzi magát a játékos a beavatkozás utáni napon.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#rehabilitáció #ausztria #sport #műtét #labdarúgás #magyar válogatott #sérülés #bundesliga #magyar foci #középpályás

