Hihetetlen megmozdulást mutatott be az amerikaifocista: lehet, hogy az évtized elkapását láttuk

Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak - írta meg a The Guardian.

A Washington Commanders és a Denver Broncos vasárnapi mérkőzésének harmadik negyedében Burks hátrafelé zuhanva, jobb kezével elkapta Marcus Mariota passzát a célterületen. A labdát biztosan megtartotta, miközben a földre érkezett, ezzel 13-13-ra egyenlítve az állást.

Az elkapás erősen emlékeztetett Beckham 2014-es, New York Giants színeiben bemutatott fogására, amely szintén az NBC Sunday Night Football közvetítésében volt látható. A különbség, hogy Beckham touchdown-ja egy hosszabb passz eredménye volt.

Burks touchdown-ja mindössze a második volt négyéves NFL-pályafutása során. A Tennessee Titans az első körben választotta őt a 2022-es drafton, de idén elengedték, és általában csalódásként tekintettek rá. A Commanders csak Luke McCaffrey sérülése után vette fel őt az aktív keretbe. Az elképesztő mozdulatot itt nézheted meg:

Az elkapás önmagában nem segített a Commandersen, egyetlen ponttal kaptak ki a Denvertől. Ezzel a rájátszásra szőtt reményeik egyre távolodnak, miután 3 győzelemmel és immár 9 vereséggel állnak az NFC keleti divíziójában.