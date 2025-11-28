2025. november 28. péntek Stefánia
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Saját fiát állította be a csapatba a legendás holland az EL-ben: elmondta, miért döntött így

Pénzcentrum
2025. november 28. 14:47

Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen - jelentette a BBC.

A korábbi Arsenal és Manchester United csatár hangsúlyozta, hogy nem érzelmi alapon döntött: "Edzőként hoztam meg ezt a döntést, nem apaként, mert szükségünk volt egy gólra. Shaqueel olyan játékos, aki minden szögből képes betalálni."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ifjabb Van Persie, aki korábban a Manchester City akadémiáján is megfordult, 2017-ben csatlakozott a Feyenoordhoz, és 2022-ben írta alá első profi szerződését. A holland U17-es válogatott támadó először a hétvégi, NEC Nijmegen elleni bajnokin került be a keretbe, majd négy nappal később, a 81. percben csereként debütált a Celtic elleni európai kupameccsen.

UEFA Európa Liga 5. forduló
Feyenoord
1
3
Celtic FC
Félidő: 1-2
2025. november 27. csütörtök 18:45
|
Stadion Feijenoord, Rotterdam
Hazai gólszerzők
11' Ayase Ueda
Vendég gólszerzők
30' Hyun-Jun Yang, 43' Reo Hatate, 82' Benjamin Nygren
49
Labdabirtoklási arány
51
104
Támadások
85
40
Veszélyes támadások
36
4
Kaput eltaláló lövések
4
5
Kaput elkerülő lövések
2
6
Szögletek
2
1
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

"Úgy tekintek Shaqueelre, mint a csapat egyik játékosára. Ebben állapodtunk meg évekkel ezelőtt, amikor már együtt dolgoztunk. Shaqueel nagyon jól kezeli ezt a helyzetet, és szerintem én is" - mondta Robin van Persie, majd hozzátette: "Később, amikor otthon leszünk, természetesen lesz egy szép pillanatunk, amikor büszkék leszünk egymásra."

A futballtörténelemben nem példa nélküli, hogy egy edző a saját fiának ad lehetőséget. Johan Cruyff fia, Jordi 54 alkalommal szerepelt a Barcelona színeiben apja irányítása alatt. Harry Redknapp fia, Jamie a Bournemouth-nál és a Southamptonnál is játszott édesapja keze alatt, míg Alex Bruce 116 mérkőzésen szerepelt apja, Steve Bruce csapataiban.

Zinedine Zidane Real Madrid edzőként mindkét fiának, Enzónak és Lucának is lehetőséget adott, Sir Alex Ferguson pedig fiát, Darrent szerepeltette a Manchester Unitednél, aki később tagja lett apja 1992-93-as bajnokcsapatának is.
Címlapkép: Getty Images
#sport #barcelona #futball #manchester united #real madrid #edző #Arsenal #európa liga #manchester city

