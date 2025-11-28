Saját fiát állította be a csapatba a legendás holland az EL-ben: elmondta, miért döntött így

Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen - jelentette a BBC.

A korábbi Arsenal és Manchester United csatár hangsúlyozta, hogy nem érzelmi alapon döntött: "Edzőként hoztam meg ezt a döntést, nem apaként, mert szükségünk volt egy gólra. Shaqueel olyan játékos, aki minden szögből képes betalálni."

Az ifjabb Van Persie, aki korábban a Manchester City akadémiáján is megfordult, 2017-ben csatlakozott a Feyenoordhoz, és 2022-ben írta alá első profi szerződését. A holland U17-es válogatott támadó először a hétvégi, NEC Nijmegen elleni bajnokin került be a keretbe, majd négy nappal később, a 81. percben csereként debütált a Celtic elleni európai kupameccsen.

UEFA Európa Liga 5. forduló Feyenoord 1 3 Celtic FC Félidő: 1-2 2025. november 27. csütörtök 18:45 | Stadion Feijenoord, Rotterdam Hazai gólszerzők 11' Ayase Ueda Vendég gólszerzők 30' Hyun-Jun Yang, 43' Reo Hatate, 82' Benjamin Nygren 49 Labdabirtoklási arány 51 104 Támadások 85 40 Veszélyes támadások 36 4 Kaput eltaláló lövések 4 5 Kaput elkerülő lövések 2 6 Szögletek 2 1 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

"Úgy tekintek Shaqueelre, mint a csapat egyik játékosára. Ebben állapodtunk meg évekkel ezelőtt, amikor már együtt dolgoztunk. Shaqueel nagyon jól kezeli ezt a helyzetet, és szerintem én is" - mondta Robin van Persie, majd hozzátette: "Később, amikor otthon leszünk, természetesen lesz egy szép pillanatunk, amikor büszkék leszünk egymásra."

A futballtörténelemben nem példa nélküli, hogy egy edző a saját fiának ad lehetőséget. Johan Cruyff fia, Jordi 54 alkalommal szerepelt a Barcelona színeiben apja irányítása alatt. Harry Redknapp fia, Jamie a Bournemouth-nál és a Southamptonnál is játszott édesapja keze alatt, míg Alex Bruce 116 mérkőzésen szerepelt apja, Steve Bruce csapataiban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Zinedine Zidane Real Madrid edzőként mindkét fiának, Enzónak és Lucának is lehetőséget adott, Sir Alex Ferguson pedig fiát, Darrent szerepeltette a Manchester Unitednél, aki később tagja lett apja 1992-93-as bajnokcsapatának is.