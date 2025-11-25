2025. november 25. kedd Katalin
Euros, the european money
Százmilliók mentek el a nyáron, az eredmények pedig sehol: mekkora bajban van a Liverpool?

Pénzcentrum
2025. november 25. 17:53

A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?

Két hónappal ezelőtt úgy tűnt, a Liverpool 415 millió fontos nyári költekezése egyenes utat jelent a bajnoki címhez -írja a BBC. Arne Slot csapata öt mérkőzés után öt ponttal vezetett a tabellán, miután olyan sztárjátékosokat igazolt, mint Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől (kezdetben 100 millió fontért, ami 116 millióra emelkedhet) és Alexander Isak a Newcastle Unitedtől (125 millió font, ami 130 millióra nőhet).

Azóta azonban mindkét játékos küszködik, a Liverpool formája pedig mélyrepülésbe kezdett, jelenleg csak a 12. helyen állnak. Wirtz 11 Premier League mérkőzésen sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, míg Isak még nem talált be, és csak egy gólpasszt adott.

Természetesen korai lenne végleg leírni a Premier League történetének két legdrágább igazolását. Érdemes emlékezni, hogy Thierry Henry is csak két gólt szerzett első 17 Arsenal-meccsén, mielőtt az egyik legnagyobb Premier League-játékossá vált volna.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
29
2.
Chelsea
23
3.
Manchester City
22
4.
Aston Villa
21
5.
Crystal Palace
20
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
14
2.
Igor Thiago
(Brentford)
9
3.
Danny Welbeck
(Brighton)
7
4.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.25.

A cikk megvizsgálja a Premier League történetének legdrágább igazolásait és értékeli sikerességüket. Enzo Fernandez és Moises Caicedo (Chelsea) ígéretes kezdést mutatnak, de több trófeára lenne szükség a hatalmas befektetés igazolásához.

Jack Grealish (Manchester City) annak ellenére, hogy számos trófeát nyert, nem tudta reprodukálni korábbi Villa-formáját, és két év után kölcsönadták az Evertonnak. Declan Rice (Arsenal) világklasszis játékossá fejlődött, de még nem nyert jelentős trófeát az Arsenallal.

Évekkel korábban Romelu Lukaku Chelsea-hez való visszatérése egyértelmű kudarc volt, ahogy Paul Pogba Manchester Unitedhez való visszaigazolása is. Antony és Harry Maguire szintén nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a Manchester Unitednél. Josko Gvardiol (Manchester City) esetében még korai ítélkezni, míg Virgil van Dijk (Liverpool) az egyetlen, aki teljes mértékben igazolta a magas árcédulát, számos trófeát nyerve és a világ egyik legjobb védőjévé válva.
Címlapkép: Getty Images
