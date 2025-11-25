Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
Százmilliók mentek el a nyáron, az eredmények pedig sehol: mekkora bajban van a Liverpool?
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Két hónappal ezelőtt úgy tűnt, a Liverpool 415 millió fontos nyári költekezése egyenes utat jelent a bajnoki címhez -írja a BBC. Arne Slot csapata öt mérkőzés után öt ponttal vezetett a tabellán, miután olyan sztárjátékosokat igazolt, mint Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől (kezdetben 100 millió fontért, ami 116 millióra emelkedhet) és Alexander Isak a Newcastle Unitedtől (125 millió font, ami 130 millióra nőhet).
Azóta azonban mindkét játékos küszködik, a Liverpool formája pedig mélyrepülésbe kezdett, jelenleg csak a 12. helyen állnak. Wirtz 11 Premier League mérkőzésen sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, míg Isak még nem talált be, és csak egy gólpasszt adott.
Természetesen korai lenne végleg leírni a Premier League történetének két legdrágább igazolását. Érdemes emlékezni, hogy Thierry Henry is csak két gólt szerzett első 17 Arsenal-meccsén, mielőtt az egyik legnagyobb Premier League-játékossá vált volna.
A cikk megvizsgálja a Premier League történetének legdrágább igazolásait és értékeli sikerességüket. Enzo Fernandez és Moises Caicedo (Chelsea) ígéretes kezdést mutatnak, de több trófeára lenne szükség a hatalmas befektetés igazolásához.
Jack Grealish (Manchester City) annak ellenére, hogy számos trófeát nyert, nem tudta reprodukálni korábbi Villa-formáját, és két év után kölcsönadták az Evertonnak. Declan Rice (Arsenal) világklasszis játékossá fejlődött, de még nem nyert jelentős trófeát az Arsenallal.
Évekkel korábban Romelu Lukaku Chelsea-hez való visszatérése egyértelmű kudarc volt, ahogy Paul Pogba Manchester Unitedhez való visszaigazolása is. Antony és Harry Maguire szintén nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a Manchester Unitednél. Josko Gvardiol (Manchester City) esetében még korai ítélkezni, míg Virgil van Dijk (Liverpool) az egyetlen, aki teljes mértékben igazolta a magas árcédulát, számos trófeát nyerve és a világ egyik legjobb védőjévé válva.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
