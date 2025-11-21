Nagy érvágás a Chelsea számára: otthoni balesetben sérült meg a sztárjátékosuk

Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.

Enzo Maresca, a londoni csapat argentin vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 23 éves támadó kihagyja a Burnley elleni hétvégi bajnokit, majd az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája- és az Arsenal elleni Premier League-rangadókat is.

Az előző idényben kiemelkedően teljesítő Palmer a mostani szezonban folyamatosan sérülésekkel bajlódik, így még csak négy tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.