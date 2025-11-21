Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Nagy érvágás a Chelsea számára: otthoni balesetben sérült meg a sztárjátékosuk
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Enzo Maresca, a londoni csapat argentin vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 23 éves támadó kihagyja a Burnley elleni hétvégi bajnokit, majd az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája- és az Arsenal elleni Premier League-rangadókat is.
Az előző idényben kiemelkedően teljesítő Palmer a mostani szezonban folyamatosan sérülésekkel bajlódik, így még csak négy tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.