2025. november 21. péntek Olivér
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vintage hospital bed
Sport

Nagy érvágás a Chelsea számára: otthoni balesetben sérült meg a sztárjátékosuk

MTI
2025. november 21. 15:46

Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.

Enzo Maresca, a londoni csapat argentin vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a 23 éves támadó kihagyja a Burnley elleni hétvégi bajnokit, majd az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája- és az Arsenal elleni Premier League-rangadókat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az előző idényben kiemelkedően teljesítő Palmer a mostani szezonban folyamatosan sérülésekkel bajlódik, így még csak négy tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.

Cole Palmer
Csapata: Chelsea
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 24 év
Szerződése lejár: 2033. június 29.
Piaci értéke: 120M
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

 
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #labdarúgás #sérülés #barcelona #bajnokok ligája #premier league #chelsea #Arsenal #angol foci #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:38
15:30
15:16
15:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
2025. november 21.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
A televíziózás nemzetközi napja
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
2
5 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
3
2 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
4
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
5
1 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások adott árszínvonal mellett vásárolnak az adott időszaki jövedelmükből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 15:38
Donald Trump bekeményített: durván megfenyegette Zelenszkijt, ennek fele sem tréfa
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 15:30
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Agrárszektor  |  2025. november 21. 15:29
Élesedik a medvehelyzet ebben a térségben: már senki sincs biztonságban