VB selejtezők (Európa)
München, 2024. július 9.A francia Kylian Mbappé a németországi labdarúgó Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Spanyolország - Franciaország mérkõzés elõtt a müncheni Allianz Arénában 2024. július 9-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Sport

Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek

Pénzcentrum
2025. november 21. 17:11

Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest - írta meg az ESPN.

Kylian Mbappé 75 mérkőzés után a Real Madrid történetének egyik legeredményesebb kezdő időszakát produkálja, de még mindig van hová fejlődnie a klub legendás góllövőihez képest. A francia sztárcsatár 62 gólt szerzett első 75 mérkőzésén, amivel megelőzte Karim Benzemát, beérte Hugo Sánchezt, és közel került Ronaldo Nazárióhoz, bár Cristiano Ronaldo 69 gólos teljesítményétől még elmarad.

Mbappé jelenleg a LaLiga góllövőlistájának élén áll 13 találattal, a Bajnokok Ligájában pedig 5 góllal a második helyen szerepel. A 26 éves támadó 75 mérkőzésén 52 győzelem, 6 döntetlen és 17 vereség a mérlege, 14 alkalommal szerzett legalább két gólt, és négy mesterhármast is jegyzett.

Kylian Mbappé
Csapata: Real Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: francia
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 180M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

Benzema első 75 mérkőzésén 30 gólt szerzett, míg Hugo Sánchez 49 találatig jutott. Ronaldo Nazário 52 gólt lőtt, Cristiano Ronaldo pedig 69-et, utóbbi ráadásul kevesebb játékpercben, mint Mbappé.

A francia támadó egyik gyenge pontja, hogy a nagy rangadókon még nem tudott igazán kiemelkedőt nyújtani. A Barcelona ellen mindössze egyszer győzött (bár a legutóbbi, 2-1-es siker során ő szerezte a vezető gólt), az Atlético Madrid ellen pedig egy győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege.

EZ IS ÉRDEKELHET
Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: "a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen..."
Kylian Mbappé őszintén beszélt a labdarúgás árnyoldalairól, kijelentve, hogy ha nem lenne szenvedélye a sport iránt, már régen megundorodott volna a futball világától.

Mbappé legutóbbi két mérkőzésén nem talált be a Liverpool és a Rayo Vallecano ellen, de a francia válogatottban Ukrajna ellen duplázott. A csatár várhatóan pályára lép a Real Madrid vasárnapi, Elche elleni mérkőzésén.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
