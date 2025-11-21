Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek

Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest - írta meg az ESPN.

Kylian Mbappé 75 mérkőzés után a Real Madrid történetének egyik legeredményesebb kezdő időszakát produkálja, de még mindig van hová fejlődnie a klub legendás góllövőihez képest. A francia sztárcsatár 62 gólt szerzett első 75 mérkőzésén, amivel megelőzte Karim Benzemát, beérte Hugo Sánchezt, és közel került Ronaldo Nazárióhoz, bár Cristiano Ronaldo 69 gólos teljesítményétől még elmarad.

Mbappé jelenleg a LaLiga góllövőlistájának élén áll 13 találattal, a Bajnokok Ligájában pedig 5 góllal a második helyen szerepel. A 26 éves támadó 75 mérkőzésén 52 győzelem, 6 döntetlen és 17 vereség a mérlege, 14 alkalommal szerzett legalább két gólt, és négy mesterhármast is jegyzett.

Benzema első 75 mérkőzésén 30 gólt szerzett, míg Hugo Sánchez 49 találatig jutott. Ronaldo Nazário 52 gólt lőtt, Cristiano Ronaldo pedig 69-et, utóbbi ráadásul kevesebb játékpercben, mint Mbappé.

A francia támadó egyik gyenge pontja, hogy a nagy rangadókon még nem tudott igazán kiemelkedőt nyújtani. A Barcelona ellen mindössze egyszer győzött (bár a legutóbbi, 2-1-es siker során ő szerezte a vezető gólt), az Atlético Madrid ellen pedig egy győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege.

Mbappé legutóbbi két mérkőzésén nem talált be a Liverpool és a Rayo Vallecano ellen, de a francia válogatottban Ukrajna ellen duplázott. A csatár várhatóan pályára lép a Real Madrid vasárnapi, Elche elleni mérkőzésén.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA