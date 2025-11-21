Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest - írta meg az ESPN.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után a Real Madrid történetének egyik legeredményesebb kezdő időszakát produkálja, de még mindig van hová fejlődnie a klub legendás góllövőihez képest. A francia sztárcsatár 62 gólt szerzett első 75 mérkőzésén, amivel megelőzte Karim Benzemát, beérte Hugo Sánchezt, és közel került Ronaldo Nazárióhoz, bár Cristiano Ronaldo 69 gólos teljesítményétől még elmarad.
Mbappé jelenleg a LaLiga góllövőlistájának élén áll 13 találattal, a Bajnokok Ligájában pedig 5 góllal a második helyen szerepel. A 26 éves támadó 75 mérkőzésén 52 győzelem, 6 döntetlen és 17 vereség a mérlege, 14 alkalommal szerzett legalább két gólt, és négy mesterhármast is jegyzett.
Benzema első 75 mérkőzésén 30 gólt szerzett, míg Hugo Sánchez 49 találatig jutott. Ronaldo Nazário 52 gólt lőtt, Cristiano Ronaldo pedig 69-et, utóbbi ráadásul kevesebb játékpercben, mint Mbappé.
A francia támadó egyik gyenge pontja, hogy a nagy rangadókon még nem tudott igazán kiemelkedőt nyújtani. A Barcelona ellen mindössze egyszer győzött (bár a legutóbbi, 2-1-es siker során ő szerezte a vezető gólt), az Atlético Madrid ellen pedig egy győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege.
Mbappé legutóbbi két mérkőzésén nem talált be a Liverpool és a Rayo Vallecano ellen, de a francia válogatottban Ukrajna ellen duplázott. A csatár várhatóan pályára lép a Real Madrid vasárnapi, Elche elleni mérkőzésén.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
