Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: "a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen..."

Kylian Mbappé egy interjúban őszintén beszélt a labdarúgás árnyoldalairól, kijelentve, hogy ha nem lenne szenvedélye a sport iránt, már régen megundorodott volna a futball világától - jelentette a L'Equipe.

A Real Madrid francia csatára a L'Equipe magazinnak adott interjújában kendőzetlenül nyilatkozott a futball kulisszák mögötti világáról. "Fatalista vagyok a labdarúgás világával kapcsolatban. De nem az élettel. Az élet gyönyörű. A futball olyan, amilyen. Szerintem a stadionba járó emberek szerencsések, hogy 'csak' egy előadást néznek, és nem tudják, mi zajlik a színfalak mögött. Őszintén, ha nem lenne meg bennem ez a szenvedély, a futball világa már régen megundorított volna" - fogalmazott Mbappé.

A francia válogatott csapatkapitánya - aki a kedden Izland ellen szerzett góljával megelőzte Thierry Henryt a francia válogatott örökranglistáján, és már csak Olivier Giroud előzi meg - azt is hozzátette: "Minél több pénzed van, annál több problémád. Soha nem tanácsolnám a gyermekemnek, hogy focizni kezdjen."

Mbappé kitért a Paris Saint-Germain elleni jogi vitájára is, amelyben 55 millió eurónyi ki nem fizetett bért és bónuszt követel korábbi klubjától. "Ez a törvényes jogom, ez a munkajog. Az eljárás menete azt a benyomást keltette, mintha ártani akarnék a PSG-nek. Aláírtam egy munkaszerződést, és csak azt akartam, hogy kifizessenek. Semmi bajom a PSG-vel, szeretem azt a klubot, vannak ott barátaim. De ez az egyetlen módja annak, hogy megkapjam, ami jár nekem" - magyarázta.

A francia válogatottról szólva Mbappé úgy véli, ez a legtehetségesebb csapat, amelynek valaha tagja volt.

Minden pozícióban a világ legjobb klubjainak kezdőjátékosai játszanak. Már csak annyi van hátra, hogy belevágunk. De csapatként még nem vagyunk erősebbek, mint a 2018-as világbajnok csapat, vagy a 2022-es döntős csapat. Megvan-e a potenciál, hogy a legjobb csapat legyünk? 100%-ban igen

- mondta erről a világsztár.

A 2026-os világbajnokságról beszélve Mbappé elmondta, hogy a nagy tornák mentálisan is megterhelőek. "A világbajnokság alatt egy ponton mindig eltelik az ember. Körülbelül 60 napig be vagy zárva. Amikor világbajnokság van, semmi más nem számít... Az elődöntő és a döntő között megáll a világ. Azt gondolod: ez életem legnagyobb meccse, de alig várom, hogy vége legyen, hogy megtudjuk az eredményt és továbblépjünk."