A gólszerzőkre kínált fogadási lehetőségeknél Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is népszerűbb volt a portugálok legendájánál, Cristiano Ronaldónál a magyar fogadók körében.
Elképesztőt nyilatkozott Kylian Mbappé: "a gyerekemnek sose mondanám, hogy focizni kezdjen..."
Kylian Mbappé egy interjúban őszintén beszélt a labdarúgás árnyoldalairól, kijelentve, hogy ha nem lenne szenvedélye a sport iránt, már régen megundorodott volna a futball világától - jelentette a L'Equipe.
A Real Madrid francia csatára a L'Equipe magazinnak adott interjújában kendőzetlenül nyilatkozott a futball kulisszák mögötti világáról. "Fatalista vagyok a labdarúgás világával kapcsolatban. De nem az élettel. Az élet gyönyörű. A futball olyan, amilyen. Szerintem a stadionba járó emberek szerencsések, hogy 'csak' egy előadást néznek, és nem tudják, mi zajlik a színfalak mögött. Őszintén, ha nem lenne meg bennem ez a szenvedély, a futball világa már régen megundorított volna" - fogalmazott Mbappé.
A francia válogatott csapatkapitánya - aki a kedden Izland ellen szerzett góljával megelőzte Thierry Henryt a francia válogatott örökranglistáján, és már csak Olivier Giroud előzi meg - azt is hozzátette: "Minél több pénzed van, annál több problémád. Soha nem tanácsolnám a gyermekemnek, hogy focizni kezdjen."
Mbappé kitért a Paris Saint-Germain elleni jogi vitájára is, amelyben 55 millió eurónyi ki nem fizetett bért és bónuszt követel korábbi klubjától. "Ez a törvényes jogom, ez a munkajog. Az eljárás menete azt a benyomást keltette, mintha ártani akarnék a PSG-nek. Aláírtam egy munkaszerződést, és csak azt akartam, hogy kifizessenek. Semmi bajom a PSG-vel, szeretem azt a klubot, vannak ott barátaim. De ez az egyetlen módja annak, hogy megkapjam, ami jár nekem" - magyarázta.
A francia válogatottról szólva Mbappé úgy véli, ez a legtehetségesebb csapat, amelynek valaha tagja volt.
Minden pozícióban a világ legjobb klubjainak kezdőjátékosai játszanak. Már csak annyi van hátra, hogy belevágunk. De csapatként még nem vagyunk erősebbek, mint a 2018-as világbajnok csapat, vagy a 2022-es döntős csapat. Megvan-e a potenciál, hogy a legjobb csapat legyünk? 100%-ban igen
- mondta erről a világsztár.
A 2026-os világbajnokságról beszélve Mbappé elmondta, hogy a nagy tornák mentálisan is megterhelőek. "A világbajnokság alatt egy ponton mindig eltelik az ember. Körülbelül 60 napig be vagy zárva. Amikor világbajnokság van, semmi más nem számít... Az elődöntő és a döntő között megáll a világ. Azt gondolod: ez életem legnagyobb meccse, de alig várom, hogy vége legyen, hogy megtudjuk az eredményt és továbblépjünk."
A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni a tüntetők újbóli felbukkanása miatt.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...