2025. november 20. csütörtök Jolán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Hoppá! Körözik a Fradi és a Honvéd egykori focistáját: garázdaság miatt kéne felelnie

Pénzcentrum
2025. november 20. 11:42

Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt. A 40 éves labdarúgó pályafutását számos botrány kísérte, többször került konfliktusba csapattársakkal és szurkolókkal is - írja a Blikk.

A rendőrség hivatalos honlapján tették közzé az elfogatóparancsot a kameruni születésű Edouard Ndjodo ellen Pécsett. A most 40 éves egykori labdarúgó karrierjét számos botrányos eset tarkította.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legemlékezetesebb incidens során egy edzésen lefejelte László Andrást, miután az sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára. Az eset következtében László orra eltört. A kameruni játékos később a Nemzeti Sportnak elismerte, hogy "helytelenül reagált" a provokációra.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Ferencvárosi pályafutása alatt Ndjodo összetűzésbe keveredett az öltözőben randalírozó szurkolókkal is, ami után a klub azonnal szerződést bontott vele. Mind a Tatabányánál, mind a Fradinál érték verbális támadások, amelyek a környezete szerint hosszú távon is megviselték a játékost.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A botrányok ellenére a vele dolgozó szakemberek gyakran kiálltak mellette. Többen is hangsúlyozták, hogy Ndjodo a pályán profi mentalitást mutatott, míg a magánéletben csendes, visszahúzódó személyiség volt. Détári Lajos egykor úgy nyilatkozott róla: "Ha tizenegy Ndjodo futballozna a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen."
Címlapkép: Getty Images
#sport #fradi #focista #siófok #tatabánya #körözés #ferencváros #sportbotrány #balhé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:42
11:29
11:15
11:01
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
3
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
4
2 hete
Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 11:15
Ez durván riasztó: újabb háború pattanhat ki, ezúttal a Távol-Keleten?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 10:03
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Agrárszektor  |  2025. november 20. 11:33
Igazi horror: hátborzongató dolgokat talált a hatóság a húsüzemekben