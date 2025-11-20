A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Hoppá! Körözik a Fradi és a Honvéd egykori focistáját: garázdaság miatt kéne felelnie
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt. A 40 éves labdarúgó pályafutását számos botrány kísérte, többször került konfliktusba csapattársakkal és szurkolókkal is - írja a Blikk.
A rendőrség hivatalos honlapján tették közzé az elfogatóparancsot a kameruni születésű Edouard Ndjodo ellen Pécsett. A most 40 éves egykori labdarúgó karrierjét számos botrányos eset tarkította.
Az egyik legemlékezetesebb incidens során egy edzésen lefejelte László Andrást, miután az sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára. Az eset következtében László orra eltört. A kameruni játékos később a Nemzeti Sportnak elismerte, hogy "helytelenül reagált" a provokációra.
Ferencvárosi pályafutása alatt Ndjodo összetűzésbe keveredett az öltözőben randalírozó szurkolókkal is, ami után a klub azonnal szerződést bontott vele. Mind a Tatabányánál, mind a Fradinál érték verbális támadások, amelyek a környezete szerint hosszú távon is megviselték a játékost.
A botrányok ellenére a vele dolgozó szakemberek gyakran kiálltak mellette. Többen is hangsúlyozták, hogy Ndjodo a pályán profi mentalitást mutatott, míg a magánéletben csendes, visszahúzódó személyiség volt. Détári Lajos egykor úgy nyilatkozott róla: "Ha tizenegy Ndjodo futballozna a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen."
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
-
