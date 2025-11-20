Hoppá! Körözik a Fradi és a Honvéd egykori focistáját: garázdaság miatt kéne felelnie

Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt. A 40 éves labdarúgó pályafutását számos botrány kísérte, többször került konfliktusba csapattársakkal és szurkolókkal is - írja a Blikk.

A rendőrség hivatalos honlapján tették közzé az elfogatóparancsot a kameruni születésű Edouard Ndjodo ellen Pécsett. A most 40 éves egykori labdarúgó karrierjét számos botrányos eset tarkította.

Az egyik legemlékezetesebb incidens során egy edzésen lefejelte László Andrást, miután az sértő megjegyzést tett Ndjodo édesanyjára. Az eset következtében László orra eltört. A kameruni játékos később a Nemzeti Sportnak elismerte, hogy "helytelenül reagált" a provokációra.

Ferencvárosi pályafutása alatt Ndjodo összetűzésbe keveredett az öltözőben randalírozó szurkolókkal is, ami után a klub azonnal szerződést bontott vele. Mind a Tatabányánál, mind a Fradinál érték verbális támadások, amelyek a környezete szerint hosszú távon is megviselték a játékost.

A botrányok ellenére a vele dolgozó szakemberek gyakran kiálltak mellette. Többen is hangsúlyozták, hogy Ndjodo a pályán profi mentalitást mutatott, míg a magánéletben csendes, visszahúzódó személyiség volt. Détári Lajos egykor úgy nyilatkozott róla: "Ha tizenegy Ndjodo futballozna a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen."