Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Nagy terveket szövöget a United edzője: ezzel rázná fel Amorim a játékosait

Pénzcentrum
2025. november 19. 18:18

Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését - számolt be a Mirror.

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim olyan klublegendákat szeretne visszahívni a csapathoz, mint Eric Cantona, hogy tudásukat és tapasztalataikat átadhassák a jelenlegi játékosoknak, különös tekintettel a fiatalokra.

A portugál szakember, aki már egy éve irányítja a csapatot, a korábbi sikerek szellemét szeretné visszahozni Old Traffordra. Cantona mellett olyan 1999-es triplázó csapat tagjait is bevonná a munkába, mint David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole és Dwight Yorke.

Adatlap létrehozva: 2025.11.19.

"Ruben mindig is nagyra értékelte, amikor korábbi játékosok és klublegendák osztották meg tudásukat, történeteiket és tanácsaikat arról, mit jelent képviselni a klubot" - nyilatkozta egy bennfentes. A forrás szerint Amorim hisz abban, hogy ezek a tapasztalatcserék segíthetik a játékosokat, hogy maximálisan kihasználják a Manchester Unitednél töltött idejüket.

Jelenleg a United első csapatának stábjában nincs korábbi játékos, bár Darren Fletcher az U18-as csapat edzője. Más európai klubok gyakran alkalmaznak legendákat edzőként vagy segédedzőként, de a Manchester Unitednél Ruud van Nistelrooy távozása óta nincs ilyen személy. Korábban Michael Carrick is Ole Gunnar Solskjaer segítője volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Eric Cantona különösen fontos szerepet kaphat, hiszen Amorim nagy rajongója a francia legendának. "Ruben imádja Cantona-t. Úgy tekint rá, mint a Manchester United szellemének és aurájának megtestesítőjére. Ezek olyan emberek, akiknek a United a DNS-ükben van, és Ruben azt szeretné, hogy ezt az energiát, ezt az örökséget mindenki érezze a keretben" - tette hozzá a forrás.
