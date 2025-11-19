A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
Nagy terveket szövöget a United edzője: ezzel rázná fel Amorim a játékosait
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését - számolt be a Mirror.
A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim olyan klublegendákat szeretne visszahívni a csapathoz, mint Eric Cantona, hogy tudásukat és tapasztalataikat átadhassák a jelenlegi játékosoknak, különös tekintettel a fiatalokra.
A portugál szakember, aki már egy éve irányítja a csapatot, a korábbi sikerek szellemét szeretné visszahozni Old Traffordra. Cantona mellett olyan 1999-es triplázó csapat tagjait is bevonná a munkába, mint David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole és Dwight Yorke.
"Ruben mindig is nagyra értékelte, amikor korábbi játékosok és klublegendák osztották meg tudásukat, történeteiket és tanácsaikat arról, mit jelent képviselni a klubot" - nyilatkozta egy bennfentes. A forrás szerint Amorim hisz abban, hogy ezek a tapasztalatcserék segíthetik a játékosokat, hogy maximálisan kihasználják a Manchester Unitednél töltött idejüket.
Jelenleg a United első csapatának stábjában nincs korábbi játékos, bár Darren Fletcher az U18-as csapat edzője. Más európai klubok gyakran alkalmaznak legendákat edzőként vagy segédedzőként, de a Manchester Unitednél Ruud van Nistelrooy távozása óta nincs ilyen személy. Korábban Michael Carrick is Ole Gunnar Solskjaer segítője volt.
Eric Cantona különösen fontos szerepet kaphat, hiszen Amorim nagy rajongója a francia legendának. "Ruben imádja Cantona-t. Úgy tekint rá, mint a Manchester United szellemének és aurájának megtestesítőjére. Ezek olyan emberek, akiknek a United a DNS-ükben van, és Ruben azt szeretné, hogy ezt az energiát, ezt az örökséget mindenki érezze a keretben" - tette hozzá a forrás.
