Nagy terveket szövöget a United edzője: ezzel rázná fel Amorim a játékosait

Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését - számolt be a Mirror.

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim olyan klublegendákat szeretne visszahívni a csapathoz, mint Eric Cantona, hogy tudásukat és tapasztalataikat átadhassák a jelenlegi játékosoknak, különös tekintettel a fiatalokra.

A portugál szakember, aki már egy éve irányítja a csapatot, a korábbi sikerek szellemét szeretné visszahozni Old Traffordra. Cantona mellett olyan 1999-es triplázó csapat tagjait is bevonná a munkába, mint David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole és Dwight Yorke.

Anglia Manchester United Piaci érték: 730,20M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #7 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 6. Aston Villa 11 5 3 3 13 10 3 18 7. Manchester United 11 5 3 3 19 18 1 18 8. Liverpool 11 6 0 5 18 17 1 18 Adatlap létrehozva: 2025.11.19.

"Ruben mindig is nagyra értékelte, amikor korábbi játékosok és klublegendák osztották meg tudásukat, történeteiket és tanácsaikat arról, mit jelent képviselni a klubot" - nyilatkozta egy bennfentes. A forrás szerint Amorim hisz abban, hogy ezek a tapasztalatcserék segíthetik a játékosokat, hogy maximálisan kihasználják a Manchester Unitednél töltött idejüket.

Jelenleg a United első csapatának stábjában nincs korábbi játékos, bár Darren Fletcher az U18-as csapat edzője. Más európai klubok gyakran alkalmaznak legendákat edzőként vagy segédedzőként, de a Manchester Unitednél Ruud van Nistelrooy távozása óta nincs ilyen személy. Korábban Michael Carrick is Ole Gunnar Solskjaer segítője volt.

Eric Cantona különösen fontos szerepet kaphat, hiszen Amorim nagy rajongója a francia legendának. "Ruben imádja Cantona-t. Úgy tekint rá, mint a Manchester United szellemének és aurájának megtestesítőjére. Ezek olyan emberek, akiknek a United a DNS-ükben van, és Ruben azt szeretné, hogy ezt az energiát, ezt az örökséget mindenki érezze a keretben" - tette hozzá a forrás.