Budapest, 2025. november 16.A gólszerző Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Sovány vigasz: Varga Barnabás rúgta a játéknap legszebb gólját

Pénzcentrum/MTI
2025. november 17. 10:20

Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.

Az Európai Labdarúgó Szövetség közösségi oldala Varga Barnabás találatát választotta világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legszebb góljává.

A Ferencváros támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás 37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Magyarország így tovább várakozik, immár 40 éve nem jutott ki világbajnokságra - sorozatban tizedszer maradunk le a vébéről.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.17.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
