Sovány vigasz: Varga Barnabás rúgta a játéknap legszebb gólját

Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.

Az Európai Labdarúgó Szövetség közösségi oldala Varga Barnabás találatát választotta világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legszebb góljává.

A Ferencváros támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás 37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Magyarország így tovább várakozik, immár 40 éve nem jutott ki világbajnokságra - sorozatban tizedszer maradunk le a vébéről.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló Magyarország 2 3 Írország Félidő: 2-1 2025. november 16. vasárnap 15:00 | Puskas Arena, Budapest Hazai gólszerzők 3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga Vendég gólszerzők 15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott 53 Labdabirtoklási arány 47 105 Támadások 98 52 Veszélyes támadások 38 7 Kaput eltaláló lövések 5 3 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 2 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.17.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA