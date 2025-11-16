Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Asztalra csapnak a focibírók: nem tűrik tovább a kluboktól kapott bánásmódot, változást akarnak
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban - írta a The Guardian.
A játékvezetők ritka ellenállási akcióként mérkőzések előtti tiltakozásokat tartanak, miközben a Portugál Labdarúgó Szövetség (FPF) rendkívüli találkozókat szervezett a bírói képviselőkkel. A klubok azonban továbbra is hangoztatják a vitatott döntésekkel kapcsolatos kifogásaikat.
A helyzet november 2-án eszkalálódott, amikor Fábio Veríssimo játékvezető azzal vádolta a Portót, hogy nyomást gyakorolt rá: a félidőben az öltözőjében lévő televízión egy érvénytelenített gól ismétlését sugározták, amit állítása szerint nem lehetett kikapcsolni. A mérkőzés után a képernyőn egy korábbi ifjúsági meccs jelenetei jelentek meg, ahol Veríssimo hasonló szituációban a Benfica javára ítélt.
A Benfica és a Sporting a Porto megfélemlítési kísérletével vádolta a klubot, a Sporting pedig a győzelem érvénytelenítését is felvetette. A Porto nem tagadta Veríssimo állításait, ehelyett egy nyilatkozatban felsorolta az ellenük szóló vitatott ítéleteket, és azzal vádolta a bírót, hogy "bosszút" állt a Braga elleni mérkőzésen.
A feszültség tovább nőtt egy héttel később, amikor a Benfica-Casa Pia mérkőzésen állítólag egy Benfica-vezető megfenyegette a bírót egy vitatott büntető miatt. A Casa Pia végül 2-2-es döntetlent ért el, a Benfica pedig a hivatalos honlapján "indokolatlannak" nevezte a büntetőt.
Pedro Henriques, korábbi élvonalbeli játékvezető szerint a megfélemlítési kísérletek nem újkeletűek, csak kifinomultabbak lettek: "A 90-es években megszokott öltözőajtó-berúgástól eljutottunk a ki nem kapcsolható televízión ismétlődő képekig." Szerinte ezek a gesztusok inkább a szurkolóknak szólnak, mintsem a bírók befolyásolására szolgálnának.
Válaszul a Portugál Játékvezetői Szövetség múlt hétvégén szimbolikus tiltakozást szervezett: az első és második osztályú mérkőzéseken a bírók a csapatok nélkül vonultak pályára, jelezve, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni.
Az FPF játékvezetői tanácsának vezetője nyilvánosan kiállt a bírók mellett, közölve, hogy az első 10 fordulóban a játékvezetői döntések 97%-a helyes volt, és a megfenyegetett játékvezetők továbbra is kapnak mérkőzéseket.
