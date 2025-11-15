Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
Nagy változás készül a népszerű bajnokságban: két év múlva lép életbe, de mit szólnak a szurkolók?
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik. Az új rendszerben a szezon július közepén kezdődik és a következő év májusáig tart - írta a Sportico.
Az MLS csapattulajdonosai a csütörtöki, Palm Beach-i találkozójukon döntöttek a liga versenynaptárának módosításáról. Az új rendszerben a bajnokság július közepén indul, a következő év áprilisáig tart, majd májusban rendezik a rájátszást. A változtatás 2027-től lép életbe.
"Elsöprő támogatást kapott ez a lépés, őszintén szólva nagyobbat, mint amire számítottam" - nyilatkozta Don Garber, az MLS biztosa a találkozót követő sajtótájékoztatón.
A módosítás versenyszempontból előnyös a liga számára. A jelenlegi naptár korlátozza a csapatok lehetőségeit a nemzetközi játékospiacon. A januári átigazolási időszak jóval kevésbé aktív, mint a nyári, és a csapatok nehéz helyzetbe kerülnek, ha nyáron kapnak jó ajánlatot egy játékosukért, hiszen rossz üzenetet küld a szurkolóknak, ha egy sztárjátékost eladnak a rájátszás előtt.
A rájátszás májusra helyezése segít elkerülni, hogy a liga legfontosabb mérkőzései elvesszenek az őszi időszakban, amikor az NFL és az egyetemi amerikaifutball uralja a médiafelületet. Garber szerint az MLS-szurkolók 92%-a támogatja a nemzetközi versenynaptárra való áttérést.
A biztos hangsúlyozta, hogy a naptármódosítás ellenére a mérkőzések tényleges eloszlása nem változik jelentősen: az új formátumban a meccsek 91%-a a jelenlegi MLS-menetrend időkeretén belül marad.
Az MLS téli szünetet tart majd decemberben és januárban, és várhatóan korlátozza a téli hazai mérkőzéseket a hideg éghajlatú piacokon, köztük Minnesotában, Montrealban, Torontóban és Vancouverben. Ezeknek a csapatoknak jelentős beruházásokat kell eszközölniük létesítményeik fejlesztésére, hogy az év leghidegebb időszakában is működhessenek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"Ez egy szörnyű döntés, amit nem szeretnénk meglépni" - nyilatkozta Bill McGuire, a Minnesota tulajdonosa a Sporticónak januárban. "Szerintem árt a szponzorainknak és a szurkolóinknak is." A többi tulajdonos megérti McGuire időjárással kapcsolatos aggályait, és többen aggódnak a bérletértékesítésre gyakorolt lehetséges hatások miatt is.
A menetrend módosítását követően a New England Revolution közleményben támogatta a lépést, kiemelve a liga képességét a legjobb tehetségekért folytatott versenyben az átigazolási időszakban, valamint a liga "proaktív lépéseit" a hideg éghajlatú piacokra gyakorolt hatás minimalizálására.
Az MLS legutóbb 2015-ben vizsgálta a FIFA-naptárra való áttérés lehetőségét, de akkor elvetette azt, főként a hideg éghajlatú városok miatt. Azóta a liga csapatokkal bővült Atlantában, Austinban, Charlotte-ban, Los Angelesben, Miamiban, Nashville-ben és San Diegóban, ami kiegyensúlyozottabbá tette a liga földrajzi eloszlását.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.