Nagy változás készül a népszerű bajnokságban: két év múlva lép életbe, de mit szólnak a szurkolók?

Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik. Az új rendszerben a szezon július közepén kezdődik és a következő év májusáig tart - írta a Sportico.

Az MLS csapattulajdonosai a csütörtöki, Palm Beach-i találkozójukon döntöttek a liga versenynaptárának módosításáról. Az új rendszerben a bajnokság július közepén indul, a következő év áprilisáig tart, majd májusban rendezik a rájátszást. A változtatás 2027-től lép életbe.

"Elsöprő támogatást kapott ez a lépés, őszintén szólva nagyobbat, mint amire számítottam" - nyilatkozta Don Garber, az MLS biztosa a találkozót követő sajtótájékoztatón.

A módosítás versenyszempontból előnyös a liga számára. A jelenlegi naptár korlátozza a csapatok lehetőségeit a nemzetközi játékospiacon. A januári átigazolási időszak jóval kevésbé aktív, mint a nyári, és a csapatok nehéz helyzetbe kerülnek, ha nyáron kapnak jó ajánlatot egy játékosukért, hiszen rossz üzenetet küld a szurkolóknak, ha egy sztárjátékost eladnak a rájátszás előtt.

A rájátszás májusra helyezése segít elkerülni, hogy a liga legfontosabb mérkőzései elvesszenek az őszi időszakban, amikor az NFL és az egyetemi amerikaifutball uralja a médiafelületet. Garber szerint az MLS-szurkolók 92%-a támogatja a nemzetközi versenynaptárra való áttérést.

A biztos hangsúlyozta, hogy a naptármódosítás ellenére a mérkőzések tényleges eloszlása nem változik jelentősen: az új formátumban a meccsek 91%-a a jelenlegi MLS-menetrend időkeretén belül marad.

Az MLS téli szünetet tart majd decemberben és januárban, és várhatóan korlátozza a téli hazai mérkőzéseket a hideg éghajlatú piacokon, köztük Minnesotában, Montrealban, Torontóban és Vancouverben. Ezeknek a csapatoknak jelentős beruházásokat kell eszközölniük létesítményeik fejlesztésére, hogy az év leghidegebb időszakában is működhessenek.

"Ez egy szörnyű döntés, amit nem szeretnénk meglépni" - nyilatkozta Bill McGuire, a Minnesota tulajdonosa a Sporticónak januárban. "Szerintem árt a szponzorainknak és a szurkolóinknak is." A többi tulajdonos megérti McGuire időjárással kapcsolatos aggályait, és többen aggódnak a bérletértékesítésre gyakorolt lehetséges hatások miatt is.

A menetrend módosítását követően a New England Revolution közleményben támogatta a lépést, kiemelve a liga képességét a legjobb tehetségekért folytatott versenyben az átigazolási időszakban, valamint a liga "proaktív lépéseit" a hideg éghajlatú piacokra gyakorolt hatás minimalizálására.

Az MLS legutóbb 2015-ben vizsgálta a FIFA-naptárra való áttérés lehetőségét, de akkor elvetette azt, főként a hideg éghajlatú városok miatt. Azóta a liga csapatokkal bővült Atlantában, Austinban, Charlotte-ban, Los Angelesben, Miamiban, Nashville-ben és San Diegóban, ami kiegyensúlyozottabbá tette a liga földrajzi eloszlását.