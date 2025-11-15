2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Sport

Nagy változás készül a népszerű bajnokságban: két év múlva lép életbe, de mit szólnak a szurkolók?

Pénzcentrum
2025. november 15. 14:33

Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik. Az új rendszerben a szezon július közepén kezdődik és a következő év májusáig tart - írta a Sportico.

Az MLS csapattulajdonosai a csütörtöki, Palm Beach-i találkozójukon döntöttek a liga versenynaptárának módosításáról. Az új rendszerben a bajnokság július közepén indul, a következő év áprilisáig tart, majd májusban rendezik a rájátszást. A változtatás 2027-től lép életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Elsöprő támogatást kapott ez a lépés, őszintén szólva nagyobbat, mint amire számítottam" - nyilatkozta Don Garber, az MLS biztosa a találkozót követő sajtótájékoztatón.

A módosítás versenyszempontból előnyös a liga számára. A jelenlegi naptár korlátozza a csapatok lehetőségeit a nemzetközi játékospiacon. A januári átigazolási időszak jóval kevésbé aktív, mint a nyári, és a csapatok nehéz helyzetbe kerülnek, ha nyáron kapnak jó ajánlatot egy játékosukért, hiszen rossz üzenetet küld a szurkolóknak, ha egy sztárjátékost eladnak a rájátszás előtt.

Amerikai Egyesült Államok  |  2025
Major League Soccer
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Philadelphia Union
66
2.
FC Cincinnati
65
3.
Inter Miami CF
65
4.
Charlotte FC
59
5.
New York City FC
56
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Inter Miami CF)
34
2.
Denis Bouanga
(Los Angeles FC)
26
3.
Sam Surridge
(Nashville)
25
4.
Anders Dreyer
(San Diego FC)
22
5.
Petar Musa
(FC Dallas)
19
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

A rájátszás májusra helyezése segít elkerülni, hogy a liga legfontosabb mérkőzései elvesszenek az őszi időszakban, amikor az NFL és az egyetemi amerikaifutball uralja a médiafelületet. Garber szerint az MLS-szurkolók 92%-a támogatja a nemzetközi versenynaptárra való áttérést.

A biztos hangsúlyozta, hogy a naptármódosítás ellenére a mérkőzések tényleges eloszlása nem változik jelentősen: az új formátumban a meccsek 91%-a a jelenlegi MLS-menetrend időkeretén belül marad.

Az MLS téli szünetet tart majd decemberben és januárban, és várhatóan korlátozza a téli hazai mérkőzéseket a hideg éghajlatú piacokon, köztük Minnesotában, Montrealban, Torontóban és Vancouverben. Ezeknek a csapatoknak jelentős beruházásokat kell eszközölniük létesítményeik fejlesztésére, hogy az év leghidegebb időszakában is működhessenek.

"Ez egy szörnyű döntés, amit nem szeretnénk meglépni" - nyilatkozta Bill McGuire, a Minnesota tulajdonosa a Sporticónak januárban. "Szerintem árt a szponzorainknak és a szurkolóinknak is." A többi tulajdonos megérti McGuire időjárással kapcsolatos aggályait, és többen aggódnak a bérletértékesítésre gyakorolt lehetséges hatások miatt is.

A menetrend módosítását követően a New England Revolution közleményben támogatta a lépést, kiemelve a liga képességét a legjobb tehetségekért folytatott versenyben az átigazolási időszakban, valamint a liga "proaktív lépéseit" a hideg éghajlatú piacokra gyakorolt hatás minimalizálására.

Az MLS legutóbb 2015-ben vizsgálta a FIFA-naptárra való áttérés lehetőségét, de akkor elvetette azt, főként a hideg éghajlatú városok miatt. Azóta a liga csapatokkal bővült Atlantában, Austinban, Charlotte-ban, Los Angelesben, Miamiban, Nashville-ben és San Diegóban, ami kiegyensúlyozottabbá tette a liga földrajzi eloszlását.
Címlapkép: Getty Images
