Már a német kapitány is a Liverpoolon köszörüli a nyelvét: ez a véleménye Nagelsmannak

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben, és részben a csapat gyenge formáját és befejezési problémáit okolja a helyzetért - írja a The Guardian.

Wirtz, aki nyáron 100 millió fontért igazolt a Bayer Leverkusentől, még nem szerzett gólt vagy gólpasszt a Premier League-ben – bár 16 gólhelyzetet teremtett –, miközben Arne Slot csapata nehezen tudja fenntartani bajnoki címvédő formáját. A támadó középpályás kezdőként lépett pályára, amikor a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen vasárnap, amely eredmény után a nyolcadik helyre csúsztak vissza a tabellán.

Nagelsmann türelemre intett a német válogatott játékosával kapcsolatban. "Őszintén szólva, az általános helyzet nem könnyíti meg Flo dolgát" – mondta. "Az egész klub nem olyan stabil idén, mint tavaly volt. Sokkal nehezebb most beilleszkedni a csapatba."

"Ha megnézzük a City elleni mérkőzést, valójában ők voltak a gyengébb csapat a 90 perc alatt. Így Flonak is nehéz nagy hatást gyakorolnia. Végső soron az általános helyzet olyan, hogy csak egy kis több időre van szüksége, ami normális. Ezt látjuk más játékosoknál is, akik a Premier League-be igazolnak."

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 150M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #8 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 7. Manchester United 11 5 3 3 19 18 1 18 8. Liverpool 11 6 0 5 18 17 1 18 9. Bournemouth AFC 11 5 3 3 17 18 -1 18 Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

A német kapitány hozzátette: "Mindannyian tudjuk, mire képes, és teljesen normális, hogy egy ilyen korú játékos átmegy egy kis formahullámvölgyön. Nem várhatjuk el tőle, hogy három éven keresztül ugyanazon a szinten teljesítsen."

"Ehelyett mindannyiunknak támogatnunk kell őt egy kicsit, hogy itt kitisztíthassa a fejét, és talán a Liverpool is segíthetne neki azzal, hogy értékesíti néhány általa teremtett helyzetet. Ez lenne az egyik ötlet, mert... valahogy nem szeretik berúgni a labdát, ez is az igazság része."