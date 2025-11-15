2025. november 15. szombat Albert, Lipót
9 °C Budapest
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Már a német kapitány is a Liverpoolon köszörüli a nyelvét: ez a véleménye Nagelsmannak

Pénzcentrum
2025. november 15. 12:07

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben, és részben a csapat gyenge formáját és befejezési problémáit okolja a helyzetért - írja a The Guardian.

Wirtz, aki nyáron 100 millió fontért igazolt a Bayer Leverkusentől, még nem szerzett gólt vagy gólpasszt a Premier League-ben – bár 16 gólhelyzetet teremtett –, miközben Arne Slot csapata nehezen tudja fenntartani bajnoki címvédő formáját. A támadó középpályás kezdőként lépett pályára, amikor a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen vasárnap, amely eredmény után a nyolcadik helyre csúsztak vissza a tabellán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nagelsmann türelemre intett a német válogatott játékosával kapcsolatban. "Őszintén szólva, az általános helyzet nem könnyíti meg Flo dolgát" – mondta. "Az egész klub nem olyan stabil idén, mint tavaly volt. Sokkal nehezebb most beilleszkedni a csapatba."

"Ha megnézzük a City elleni mérkőzést, valójában ők voltak a gyengébb csapat a 90 perc alatt. Így Flonak is nehéz nagy hatást gyakorolnia. Végső soron az általános helyzet olyan, hogy csak egy kis több időre van szüksége, ami normális. Ezt látjuk más játékosoknál is, akik a Premier League-be igazolnak."

A német kapitány hozzátette: "Mindannyian tudjuk, mire képes, és teljesen normális, hogy egy ilyen korú játékos átmegy egy kis formahullámvölgyön. Nem várhatjuk el tőle, hogy három éven keresztül ugyanazon a szinten teljesítsen."

"Ehelyett mindannyiunknak támogatnunk kell őt egy kicsit, hogy itt kitisztíthassa a fejét, és talán a Liverpool is segíthetne neki azzal, hogy értékesíti néhány általa teremtett helyzetet. Ez lenne az egyik ötlet, mert... valahogy nem szeretik berúgni a labdát, ez is az igazság része."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #németország #labdarúgás #német #támadó #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #válogatott #gól #angol foci #florian wirtz #manchester city

