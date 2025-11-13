Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
Jöhet az év legnagyobb bokszgálája: megint ringbe száll a youtuber-bokszoló, Jake Paul
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan - jelentette a The Guardian.
A hírek szerint Anthony Joshua és Jake Paul megállapodása már megszületett egy decemberi nehézsúlyú bokszmérkőzésről, amelyet Miamiban rendeznek meg. A találkozóra december 19-én vagy 26-án kerülhet sor, és a Netflix várhatóan hétfőn jelenti be hivatalosan az eseményt.
Paul eredetileg november 14-én Gervonta Davis ellen lépett volna ringbe a Kaseya Centerben, de ezt a mérkőzést törölték, miután Davis ellen családon belüli erőszak vádjával indult eljárás. Davis korábbi partnere, Courtney Rossel polgári pert indított, amelyben többek között testi sértéssel és emberrablással vádolta a bokszbajnokot.
A Most Valuable Promotions, Paul cége és a Netflix ezután lemondta a novemberi eseményt. Paul nyilvánosan elítélte Davist a közösségi médiában, és bocsánatot kért az esemény törlése miatt érintett bokszolóktól és munkatársaktól.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Davis visszalépése után Paul csapata több lehetséges ellenfelet is fontolóra vett, köztük Ryan Garciát és Terence Crawfordot, végül azonban Joshua mellett döntöttek. A 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok Joshua legutóbb 2024 szeptemberében lépett ringbe, amikor Daniel Dubois kiütötte.
Joshua promótere, Eddie Hearn korábban jelezte, hogy a bokszoló még az év vége előtt szeretne visszatérni. A decemberi mérkőzés Joshua első fellépése lenne több mint 15 hónap után, és a Netflixnek is kiváló helyettesítő eseményt jelent a törölt Davis-mérkőzés helyett.
A Netflix első bokszközvetítése – Paul és Mike Tyson összecsapása – minden idők legnézettebb sportközvetítése lett a streamingplatformon, csúcsidőben 65 millió egyidejű nézővel, és világszerte átlagosan 108 millió élő nézővel. A közvetítés az amerikai televíziós nézettség 56%-át tette ki a főesemény ideje alatt, és 78 országban volt a platform legnézettebb tartalma abban a héten.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
