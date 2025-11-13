2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Boxkesztyű tartja a dollárbankjegyet fekete cement háttéren. Fogalom bokszfogadás vagy üzleti küzdelem. Felülnézet és másolási hely a szöveghez.
Sport

Jöhet az év legnagyobb bokszgálája: megint ringbe száll a youtuber-bokszoló, Jake Paul

Pénzcentrum
2025. november 13. 12:42

Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan - jelentette a The Guardian.

A hírek szerint Anthony Joshua és Jake Paul megállapodása már megszületett egy decemberi nehézsúlyú bokszmérkőzésről, amelyet Miamiban rendeznek meg. A találkozóra december 19-én vagy 26-án kerülhet sor, és a Netflix várhatóan hétfőn jelenti be hivatalosan az eseményt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Paul eredetileg november 14-én Gervonta Davis ellen lépett volna ringbe a Kaseya Centerben, de ezt a mérkőzést törölték, miután Davis ellen családon belüli erőszak vádjával indult eljárás. Davis korábbi partnere, Courtney Rossel polgári pert indított, amelyben többek között testi sértéssel és emberrablással vádolta a bokszbajnokot.

A Most Valuable Promotions, Paul cége és a Netflix ezután lemondta a novemberi eseményt. Paul nyilvánosan elítélte Davist a közösségi médiában, és bocsánatot kért az esemény törlése miatt érintett bokszolóktól és munkatársaktól.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera! 

Davis visszalépése után Paul csapata több lehetséges ellenfelet is fontolóra vett, köztük Ryan Garciát és Terence Crawfordot, végül azonban Joshua mellett döntöttek. A 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok Joshua legutóbb 2024 szeptemberében lépett ringbe, amikor Daniel Dubois kiütötte.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Joshua promótere, Eddie Hearn korábban jelezte, hogy a bokszoló még az év vége előtt szeretne visszatérni. A decemberi mérkőzés Joshua első fellépése lenne több mint 15 hónap után, és a Netflixnek is kiváló helyettesítő eseményt jelent a törölt Davis-mérkőzés helyett.

A Netflix első bokszközvetítése – Paul és Mike Tyson összecsapása – minden idők legnézettebb sportközvetítése lett a streamingplatformon, csúcsidőben 65 millió egyidejű nézővel, és világszerte átlagosan 108 millió élő nézővel. A közvetítés az amerikai televíziós nézettség 56%-át tette ki a főesemény ideje alatt, és 78 országban volt a platform legnézettebb tartalma abban a héten.
Címlapkép: Getty Images
