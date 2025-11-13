Jöhet az év legnagyobb bokszgálája: megint ringbe száll a youtuber-bokszoló, Jake Paul

Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan - jelentette a The Guardian.

A hírek szerint Anthony Joshua és Jake Paul megállapodása már megszületett egy decemberi nehézsúlyú bokszmérkőzésről, amelyet Miamiban rendeznek meg. A találkozóra december 19-én vagy 26-án kerülhet sor, és a Netflix várhatóan hétfőn jelenti be hivatalosan az eseményt.

Paul eredetileg november 14-én Gervonta Davis ellen lépett volna ringbe a Kaseya Centerben, de ezt a mérkőzést törölték, miután Davis ellen családon belüli erőszak vádjával indult eljárás. Davis korábbi partnere, Courtney Rossel polgári pert indított, amelyben többek között testi sértéssel és emberrablással vádolta a bokszbajnokot.

A Most Valuable Promotions, Paul cége és a Netflix ezután lemondta a novemberi eseményt. Paul nyilvánosan elítélte Davist a közösségi médiában, és bocsánatot kért az esemény törlése miatt érintett bokszolóktól és munkatársaktól.

Davis visszalépése után Paul csapata több lehetséges ellenfelet is fontolóra vett, köztük Ryan Garciát és Terence Crawfordot, végül azonban Joshua mellett döntöttek. A 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok Joshua legutóbb 2024 szeptemberében lépett ringbe, amikor Daniel Dubois kiütötte.

Joshua promótere, Eddie Hearn korábban jelezte, hogy a bokszoló még az év vége előtt szeretne visszatérni. A decemberi mérkőzés Joshua első fellépése lenne több mint 15 hónap után, és a Netflixnek is kiváló helyettesítő eseményt jelent a törölt Davis-mérkőzés helyett.

A Netflix első bokszközvetítése – Paul és Mike Tyson összecsapása – minden idők legnézettebb sportközvetítése lett a streamingplatformon, csúcsidőben 65 millió egyidejű nézővel, és világszerte átlagosan 108 millió élő nézővel. A közvetítés az amerikai televíziós nézettség 56%-át tette ki a főesemény ideje alatt, és 78 országban volt a platform legnézettebb tartalma abban a héten.