Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Elhunyt barátja emlékéért cselekedett a futballsztár: ezt kérték tőle, és teljesítette
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza, teljesítve ezzel elhunyt barátja utolsó kívánságát - számolt be a BBC.
A 36 éves tight end közel négy évvel utolsó NFL-szereplése után írt alá egynapos szerződést korábbi csapatával. Gronkowski nyolc éven át játszott a Patriotsnál, ahol Tom Brady irányító oldalán három Super Bowl-győzelmet szerzett.
A játékos 2019-ben vonult vissza először, majd visszatért a Tampa Bay Buccaneers csapatához, ahol Brady mellett további két szezont játszott és negyedik bajnoki gyűrűjét is megszerezte. Gronkowski azonban elsősorban a New England-i időszakáról ismert, és tervek szerint 2026-ban bekerül a Patriots hírességek csarnokába is.
A visszavonulás különleges időzítése mögött személyes tragédia áll. Korábbi jótékonysági partnere, Susan Hurley, aki egykori Patriots cheerleader és a CharityTeams alapítója volt, nemrég hunyt el rákban. Halála előtt nyilvánosan kérte Gronkowskit, hogy térjen vissza a Patriotshoz, és hivatalosan is ott vonuljon vissza.
"100%-ban érte vagyunk ma itt" - nyilatkozta szerdán Gronkowski. "Soha nem láttam még senkit, aki ennyi szenvedéllyel és kegyelemmel végezte volna munkáját és gyűjtött volna pénzt jótékony célokra." Hozzátette, hogy régi barátja emlékének ápolása "egyértelmű döntés" volt számára.
Robert Kraft, a Patriots tulajdonosa méltatta Gronkowskit: "Kulcsfontosságú teljesítményei legendásak voltak, és nagyobb mint az élet személyisége, valamint a szurkolókkal való kapcsolata igazi új-angliai ikonná tette őt." Gronkowski a tight end pozícióban játszók örökranglistáján a harmadik helyen áll az elkapott touchdownok számát (92) tekintve.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
-
