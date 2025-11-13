Elhunyt barátja emlékéért cselekedett a futballsztár: ezt kérték tőle, és teljesítette

Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza, teljesítve ezzel elhunyt barátja utolsó kívánságát - számolt be a BBC.

A 36 éves tight end közel négy évvel utolsó NFL-szereplése után írt alá egynapos szerződést korábbi csapatával. Gronkowski nyolc éven át játszott a Patriotsnál, ahol Tom Brady irányító oldalán három Super Bowl-győzelmet szerzett.

A játékos 2019-ben vonult vissza először, majd visszatért a Tampa Bay Buccaneers csapatához, ahol Brady mellett további két szezont játszott és negyedik bajnoki gyűrűjét is megszerezte. Gronkowski azonban elsősorban a New England-i időszakáról ismert, és tervek szerint 2026-ban bekerül a Patriots hírességek csarnokába is.

A visszavonulás különleges időzítése mögött személyes tragédia áll. Korábbi jótékonysági partnere, Susan Hurley, aki egykori Patriots cheerleader és a CharityTeams alapítója volt, nemrég hunyt el rákban. Halála előtt nyilvánosan kérte Gronkowskit, hogy térjen vissza a Patriotshoz, és hivatalosan is ott vonuljon vissza.

"100%-ban érte vagyunk ma itt" - nyilatkozta szerdán Gronkowski. "Soha nem láttam még senkit, aki ennyi szenvedéllyel és kegyelemmel végezte volna munkáját és gyűjtött volna pénzt jótékony célokra." Hozzátette, hogy régi barátja emlékének ápolása "egyértelmű döntés" volt számára.

Robert Kraft, a Patriots tulajdonosa méltatta Gronkowskit: "Kulcsfontosságú teljesítményei legendásak voltak, és nagyobb mint az élet személyisége, valamint a szurkolókkal való kapcsolata igazi új-angliai ikonná tette őt." Gronkowski a tight end pozícióban játszók örökranglistáján a harmadik helyen áll az elkapott touchdownok számát (92) tekintve.