Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Brutális, mennyi pénzt teniszezett össze a világelső: elájulsz, ha meglátod a számokat
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Azzal, hogy 15 millió fölé került, Szabalenka a női világszövetség (WTA) szezondíj-rekordere is lett egyben, megdöntve Serena Williams pénzbevételi csúcsát: az amerikai ex-sztár 12 millió 385 ezer 572 dollárt keresett 2013-ban - a tennis.com szakportál cikke szerint.
Idén Szabalenka 75 egyéni mérkőzéséből 63-at megnyert, négy jelentős címet szerezve. Ezek közül a US Open-elsőség hozta a legtöbbet a konyhára: győzelméért 5 millió dollárt kapott.
A fehérorosz teniszező további két Grand Slam-torna, az Australian Open és a French Open fináléjába is bejutott, legutóbb pedig ott volt a nyolcrésztvevős WTA-világbajnokság múlt heti, rijádi döntőjében is, ahol az első helyért rendezett mérkőzésen kikapott a kazah Jelena Ribakinától. A második hely 2,695 millió dollárral járult hozzá idei bevételeihez.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.