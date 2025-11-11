2025. november 11. kedd Márton
A teniszpálya vonalai
Sport

Szörnyű tragédia a teniszpályán: ketten is meghaltak meccs közben, ez okozta

Pénzcentrum
2025. november 11. 16:44

Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban, közölte az Olasz Tenisz Szövetség (FITP) és az ATP - írja a BBC.

Hétfőn nagyszámú olasz szurkoló jelent meg a torna helyszínén, hogy támogassa Musettit és a címvédő Jannik Sinnert. Az ATP Finals november 16-ig tart a 12 000 férőhelyes létesítményben.

A 70 és 78 éves áldozatok különböző időpontokban lettek rosszul az Inalpi Arénában rendezett tenisztornán. A nap első egyéni mérkőzését az olasz Lorenzo Musetti és az amerikai Taylor Fritz között el kellett halasztani, miután bejelentették, hogy egészségügyi probléma merült fel a nézőtéren.

Az FITP és az ATP mély részvétét fejezi ki a két néző tragikus halála miatt, amely hétfőn történt a torinói ATP Finals során. A helyszínen lévő orvosi és sürgősségi személyzet azonnal reagált, minden lehetséges segítséget megadva. A gyors beavatkozás és a kórházba szállítás ellenére sajnos mindketten elhunytak

- áll a közös közleményben.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #sport #olaszország #haláleset #tragédia #tenisz #áldozatok #BBC

