Szörnyű tragédia a teniszpályán: ketten is meghaltak meccs közben, ez okozta

Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban, közölte az Olasz Tenisz Szövetség (FITP) és az ATP - írja a BBC.

Hétfőn nagyszámú olasz szurkoló jelent meg a torna helyszínén, hogy támogassa Musettit és a címvédő Jannik Sinnert. Az ATP Finals november 16-ig tart a 12 000 férőhelyes létesítményben.

A 70 és 78 éves áldozatok különböző időpontokban lettek rosszul az Inalpi Arénában rendezett tenisztornán. A nap első egyéni mérkőzését az olasz Lorenzo Musetti és az amerikai Taylor Fritz között el kellett halasztani, miután bejelentették, hogy egészségügyi probléma merült fel a nézőtéren.

Az FITP és az ATP mély részvétét fejezi ki a két néző tragikus halála miatt, amely hétfőn történt a torinói ATP Finals során. A helyszínen lévő orvosi és sürgősségi személyzet azonnal reagált, minden lehetséges segítséget megadva. A gyors beavatkozás és a kórházba szállítás ellenére sajnos mindketten elhunytak

- áll a közös közleményben.