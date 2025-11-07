A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Tényleg egy számítógépes játéktól lesz jobb a foci? Nagy előrelépés történt, de sok még a kérdőjel
A Football Manager 26 című játékban először jelennek meg női játékosok és csapatok, valamint női menedzser is látható a borítón. Az új kiadás jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - írja cikkében a BBC.
A népszerű Football Manager sorozat legújabb, a héten megjelenő FM26 kiadása először teszi lehetővé a játékosok számára, hogy női csapatokat irányítsanak. A játék, amelynek előző verzióját 19 millióan játszották, most több mint 36 ezer női játékos és 5 ezer stábtag adatait tartalmazza, 14 játszható ligával 11 országból és három kontinensről.
A Sports Interactive, a játék fejlesztője már több mint egy évtizede osztja meg kiterjedt adatbázisát - amely több mint 700 ezer férfi játékos statisztikáit tartalmazza - valódi klubokkal, amelyek felderítési eszközként használják azt. Most ugyanezt tehetik a női játékosok adataival is, amelyek gyűjtését 2021-ben kezdték meg.
"Számos kihívással kellett szembenéznünk a női labdarúgás hozzáadásakor" - nyilatkozta Miles Jacobson, a Sports Interactive stúdióigazgatója. "Míg a férfi futballban már több mint 30 éve működik a felderítő rendszerünk, a női oldalon a nulláról kellett kezdenünk, és fontosnak tartottuk, hogy női futballszakértők is részt vegyenek a munkában."
Jacobson elmondta, hogy nehéz volt bizonyos információkat megszerezni, mivel a női labdarúgásban az adatok gyakran pontatlanok vagy teljesen hiányoznak. A fejlesztők remélik, hogy az általuk létrehozott adatbázis nemcsak a játékban lesz hasznos, hanem a valódi női labdarúgásban is.
A játék készítőinek új mozgásrögzítő felvételeket is kellett készíteniük a női játékosok 3D-s mérkőzésszimulációihoz. Az adatbázisban minden játékos egyéni tulajdonságokkal rendelkezik 20-as skálán értékelve, a fizikai statisztikáktól (sebesség, mozgékonyság) a képességekig (passzolás, cselezés) és jellemvonásokig (bátorság, higgadtság).
"Hosszú hónapokig vitatkoztunk arról, hogyan kezeljük a férfi és női játékosok közötti különbségeket a statisztikákban" - tette hozzá Jacobson. "Végül úgy döntöttünk, hogy külön kezeljük őket: a nőket nőkkel, a férfiakat férfiakkal hasonlítjuk össze a játékos tulajdonságoknál. A stábtagok tulajdonságainál nincs különbség."
Mollie Kmita, korábbi profi játékos, aki testvérével, Rosie-val együtt részt vett a mozgásrögzítési folyamatban, úgy véli, hogy a női csapatok irányításának lehetősége új játékosokat vonz majd és edukálja a meglévőket is. "Felnőve soha nem gondoltam volna, hogy Football Managert játszom, mert az nem volt számunkra elérhető tér. A női labdarúgás normalizálása a játékban izgalmas, és látni fogjuk ennek hatásait."
