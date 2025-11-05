Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Döbbenetes: futballistát fenyegetett fegyverrel az ügynök, szerencsére nem esett baja
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán - írta meg a The Guardian.
A Premier League-játékost szeptember 6-án, szombat este érte az incidens, amikor egy ügynök állítólag fegyverrel fenyegette meg. A rendőrség a helyszínre érkezett és őrizetbe vette a gyanúsítottat, akit azzal vádolnak, hogy fegyvert használt félelemkeltés céljából.
A 31 éves férfit emellett Udogie barátjának zsarolásával és fenyegetésével is gyanúsítják. A gyanúsítottat egyelőre nem vádolták meg hivatalosan, és nincs arra utaló jel, hogy az érintett ügynök Udogie saját képviselője lenne.
Az incidens a szeptemberi válogatott szünet alatt történt, amikor Udogie nem volt az olasz nemzeti csapat keretének tagja. A játékos nem hagyott ki mérkőzéseket az eset miatt, és már szeptember 13-án, a West Ham elleni bajnoki mérkőzésen csereként pályára lépett a Tottenham színeiben.
Udogie nevét először Olaszországban hozták nyilvánosságra, néhány órával azelőtt, hogy a Tottenham megkezdte volna Bajnokok Ligája mérkőzését a Köbenhavn ellen kedden, amelyen a védő kezdőként szerepelt.
A Tottenham szóvivője közölte: "Az incidens óta támogatást nyújtunk Destinynek és családjának, és ezt a jövőben is folytatjuk. Mivel jogi ügyről van szó, további kommentárt nem áll módunkban adni."
A Metropolitan Police közleménye szerint szeptember 6-án 23:14-kor érkezett bejelentés arról, hogy egy húszas éveiben járó férfit fegyverrel fenyegettek meg Barnet kerületben, a Cockfosters Parade-en. A nyomozás során kiderült, hogy ugyanez a személy egy másik, szintén húszas éveiben járó férfit is megfenyegetett és zsarolt. Egyik incidensben sem jelentettek sérülést.
A gyanúsítottat szeptember 8-án, hétfőn letartóztatták fegyverbirtoklás félelemkeltési szándékkal, zsarolás és jogosítvány nélküli vezetés gyanújával. A férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték, míg a nyomozás folytatódik.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.