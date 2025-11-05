Döbbenetes: futballistát fenyegetett fegyverrel az ügynök, szerencsére nem esett baja

Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán - írta meg a The Guardian.

A Premier League-játékost szeptember 6-án, szombat este érte az incidens, amikor egy ügynök állítólag fegyverrel fenyegette meg. A rendőrség a helyszínre érkezett és őrizetbe vette a gyanúsítottat, akit azzal vádolnak, hogy fegyvert használt félelemkeltés céljából.

A 31 éves férfit emellett Udogie barátjának zsarolásával és fenyegetésével is gyanúsítják. A gyanúsítottat egyelőre nem vádolták meg hivatalosan, és nincs arra utaló jel, hogy az érintett ügynök Udogie saját képviselője lenne.

Az incidens a szeptemberi válogatott szünet alatt történt, amikor Udogie nem volt az olasz nemzeti csapat keretének tagja. A játékos nem hagyott ki mérkőzéseket az eset miatt, és már szeptember 13-án, a West Ham elleni bajnoki mérkőzésen csereként pályára lépett a Tottenham színeiben.

Udogie nevét először Olaszországban hozták nyilvánosságra, néhány órával azelőtt, hogy a Tottenham megkezdte volna Bajnokok Ligája mérkőzését a Köbenhavn ellen kedden, amelyen a védő kezdőként szerepelt.

A Tottenham szóvivője közölte: "Az incidens óta támogatást nyújtunk Destinynek és családjának, és ezt a jövőben is folytatjuk. Mivel jogi ügyről van szó, további kommentárt nem áll módunkban adni."

A Metropolitan Police közleménye szerint szeptember 6-án 23:14-kor érkezett bejelentés arról, hogy egy húszas éveiben járó férfit fegyverrel fenyegettek meg Barnet kerületben, a Cockfosters Parade-en. A nyomozás során kiderült, hogy ugyanez a személy egy másik, szintén húszas éveiben járó férfit is megfenyegetett és zsarolt. Egyik incidensben sem jelentettek sérülést.

A gyanúsítottat szeptember 8-án, hétfőn letartóztatták fegyverbirtoklás félelemkeltési szándékkal, zsarolás és jogosítvány nélküli vezetés gyanújával. A férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték, míg a nyomozás folytatódik.