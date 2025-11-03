Szenzációs eredmény: két magyar is ott lehet a dartsvébén, hamarosan kezdődik a nagy kaland

Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.

A szerdától vasárnapig a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett tizenegy napos Darts Világfesztivál keretében megrendezett világbajnoki kvalifikációk során, a zárónapon Sepsi és Szabó is rendkívül magabiztos játékkal harcolta ki az indulási jogot. A fesztiválon negyvenhét ország közel 1300 versenyzője indult el, magát a világbajnokságot november 28-tól rendezik.

Ezek az eredmények nemcsak az egyéni teljesítményekről, hanem a hazai darts sport kollektív fejlődéséről is üzennek. Büszkék vagyunk játékosainkra, akik megmutatták, hogy Magyarország a nemzetközi darts térkép stabil szereplője

– mondta Balázs Gábor, a szövetség elnöke a zárónapot követően.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy a sportág legnagyobb eseményén, a PDC szervezet világbajnokságán is lesz egy magyar versenyző, 2008 után először. Azt a világbajnokságot kicsivel később, december 15. és január 3. között rendezik majd meg.