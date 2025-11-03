Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között. Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában.
Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.
A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot. A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra