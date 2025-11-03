2025. november 3. hétfő Győző
gyászhír
Sport

Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet

MTI
2025. november 3. 10:44

A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.

Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között. Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában.

Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.

A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot. A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #kerékpár #gyász #sport #párizs #franciaország #halálhír #élsport #aranyérem #francia

