Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet

A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.

Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között. Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában.

Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.

A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot. A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.