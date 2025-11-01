2025. november 1. szombat Marianna
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyászhír
Sport

Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró

Pénzcentrum
2025. november 1. 11:30

Fedett pályán az öt métert is megugrotta a maga korában, de ez nem lehetett hivatalos világcsúcs.

Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 4,94 méterrel. Ő volt az első, aki átjutott az 5 méteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #sport #elhunyt #világrekord #világcsúcs #atlétika #rúdugrás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:04
10:31
10:02
09:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
2 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
3 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
1 hete
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 10:31
Kevesen ismerik ezt a különleges magyar pogácsát: ettől lesz puha és sárga a tésztája
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 09:00
Itt az új magyar lottómilliomos: 112 milliót kaszált valaki az Eurojackpoton!
Agrárszektor  |  2025. november 1. 11:01
Fontos dolgot közölt a Balatonról a hatóság: ezt nem árt tudni