Itt az év sportsztorija: pingvint lopott, börtönben ült, most sportigazgató lett

Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki színes és olykor ellentmondásos karrierrel rendelkezik. A német szakember korábban 25 klubnál fordult meg játékosként, és ő az első profi játékos, aki a FIFA mind a hat konföderációjában pályára lépett - írta a BBC.
Az 52 éves Pfannenstiel legutóbb az amerikai St. Louis City MLS-klubnál dolgozott, ahonnan Olof Mellberg vezetőedző rövid és sikertelen időszaka után távozott. Most olyan időszakban csatlakozik az Aberdeenhez, amikor Jimmy Thelin vezetőedző nyomás alatt áll, miután csapata mindössze három győzelmet aratott 15 mérkőzésen az idei szezonban.
Dave Cormack, az Aberdeen elnöke szerint Pfannenstiel "kiterjedt edzői, megfigyelői, fiatal játékosok fejlesztésében szerzett tapasztalata és különböző szerepkörökben és kultúrákban szerzett vezetői szakértelme" nagy értéket jelent a klub számára. "Különösen technikai tudása, akadémiai fejlesztési tapasztalata és globális toborzási hálózata voltak a kulcsfontosságú tényezők kiválasztásában erre a kritikus szerepre" - nyilatkozta a klub honlapján.
Pfannenstiel, aki november 10-én kezdi meg munkáját, és felelős lesz minden labdarúgással és teljesítménnyel kapcsolatos területért, elmondta, hogy örömmel csatlakozik egy olyan klubhoz, amely "gazdag hagyományokkal, történelemmel és igazi futballszellemmel" rendelkezik.
A német szakember játékosként olyan kluboknál fordult meg, mint a Nottingham Forest, a Wimbledon, a Huddersfield Town és a Vancouver Whitecaps. 2001-ben, amikor a szingapúri Geyland Unitednál játszott, börtönbe került mérkőzések manipulálásának vádja miatt, amit ő azzal magyarázott, hogy "túl jól játszott", majd bizonyítékok hiányában szabadon engedték.
Pályafutása során volt olyan eset, amikor kölcsönjátékosként a Bradford Park Avenue-nál háromszor nyilvánították halottnak a pályán, miután egy ütközés következtében összeesett a pályán.
Új-zélandi időszaka alatt pedig elrabolt egy pingvint és a fürdőkádjában tartotta, amíg az Otago United elnöke figyelmeztette, hogy kitoloncolhatják, ha elkapják.
Játékos-pályafutásának 2011-es befejezése után TV-szakkommentátorként dolgozott, edzői tanfolyamokat tartott, és a klímaváltozással kapcsolatos figyelemfelhívó tevékenységet folytatott a 2010-ben általa alapított Global United nonprofit szervezeten keresztül, olyan legendák segítségével, mint Zico, Zinedine Zidane, Lothar Matthäus és Carlos Valderrama.
Pfannenstiel kilenc évet töltött a Hoffenheimnél nemzetközi kapcsolatokért és megfigyelésért felelős vezetőként. Két szezonon át volt a Fortuna Düsseldorf sportigazgatója, amely idő alatt a csapat a 10. helyen végzett a Bundesligában, ami három évtized legjobb eredménye volt. Az St. Louis Citynél öt évig dolgozott sportigazgatóként, ahol létrehozta az ifjúsági akadémiát és az edzőközpontot, a klub pedig 2023-ban megnyerte a nyugati konferenciát.
