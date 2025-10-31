Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Itt a bejelentés: újabb nemzetközi kupadöntőt rendezhet Budapest!
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont - írta az M4Sport.
Az MLSZ hivatalos közleményében emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2010 óta számos jelentős UEFA-esemény házigazdája volt. Ezek között szerepelt a 2014-es férfi U19-es Európa-bajnokság, a 2019-es női Bajnokok Ligája-döntő, a 2020-as UEFA Szuperkupa-döntő, valamint a 2021-es U21-es Európa-bajnokság és a felnőtt Európa-bajnokság társrendezése.
A 2023-as év különösen sikeres volt, hiszen három fontos UEFA-eseményt is megrendezett az ország: a férfi U17-es Európa-bajnokságot, a női futsal-Európa-bajnoki döntőt és az Európa-liga döntőjét. A szövetség kiemelte, hogy Magyarország minden alkalommal kiváló házigazdának bizonyult.
A jövőbeli események sorában már biztosított a 2026-os Bajnokok Ligája budapesti döntője, valamint a másfél év múlva esedékes női U19-es Európa-bajnokság is. Ezt a sort bővítené a most megpályázott két Konferencia-liga-döntő.
A 2028-as döntő rendezéséért Magyarország mellett Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) is versenyben van. A 2029-es eseményre ugyanezek az országok pályáznak, kiegészülve Finnországgal (Helsinki).
A végleges pályázati anyagokat 2026. június 10-ig kell benyújtani az UEFA-hoz, a döntést pedig várhatóan három hónappal később hozza meg a szervezet végrehajtó bizottsága.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
