Itt a bejelentés: újabb nemzetközi kupadöntőt rendezhet Budapest!

A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont - írta az M4Sport.

Az MLSZ hivatalos közleményében emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2010 óta számos jelentős UEFA-esemény házigazdája volt. Ezek között szerepelt a 2014-es férfi U19-es Európa-bajnokság, a 2019-es női Bajnokok Ligája-döntő, a 2020-as UEFA Szuperkupa-döntő, valamint a 2021-es U21-es Európa-bajnokság és a felnőtt Európa-bajnokság társrendezése.

A 2023-as év különösen sikeres volt, hiszen három fontos UEFA-eseményt is megrendezett az ország: a férfi U17-es Európa-bajnokságot, a női futsal-Európa-bajnoki döntőt és az Európa-liga döntőjét. A szövetség kiemelte, hogy Magyarország minden alkalommal kiváló házigazdának bizonyult.

A jövőbeli események sorában már biztosított a 2026-os Bajnokok Ligája budapesti döntője, valamint a másfél év múlva esedékes női U19-es Európa-bajnokság is. Ezt a sort bővítené a most megpályázott két Konferencia-liga-döntő.

A 2028-as döntő rendezéséért Magyarország mellett Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) is versenyben van. A 2029-es eseményre ugyanezek az országok pályáznak, kiegészülve Finnországgal (Helsinki).

A végleges pályázati anyagokat 2026. június 10-ig kell benyújtani az UEFA-hoz, a döntést pedig várhatóan három hónappal később hozza meg a szervezet végrehajtó bizottsága.