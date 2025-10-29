2025. október 29. szerda Nárcisz
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai foci, irányító, amerikai futball, labda
Sport

Elképesztő őszinteséggel mesélt bukásáról az egykori futballista: "tönkretették a drogok az életem"

Pénzcentrum
2025. október 29. 14:42

Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról - írja a The Guardian.

A Los Angeles Raiders egykori irányítója, Todd Marinovich nemrég megjelent önéletrajzi könyvében ("Marinovich: Outside the Lines in Football, Art, and Addiction") kendőzetlenül beszél arról, hogyan tette tönkre ígéretes sportkarrierjét a kábítószer-függőség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Marinovich az USC-ről érkezett a Raidershez, ahol már elsőéves játékosként Rose Bowl győzelemre vezette csapatát. Ekkor már két beceneve is volt: a "Robo Quarterback" (Robot-irányító) - apja, Marv Marinovich legendásan kemény edzésmódszere miatt - és a sokkal kevésbé hízelgő "Marijuana-vich", marihuána-fogyasztására utalva. Az NFL-be kerülve azonban már nem csak marihuánát használt.

"Nem tudtam felemelni a fejem egy újabb ecstasy, kokain és alkohol okozta kábulat után. A testem olyan volt, mint a Bádogemberé" - írja könyvében. Bár egy ideig sikerült titokban tartania drogproblémáját, 1992-ben a harmadik sikertelen drogteszt után eltávolították a csapattól.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Marinovich karrierje rövid újjászületést élt meg az Arena Football League-ben, de élete hamarosan újabb drogproblémákba és törvényszegésekbe torkollott: "A következő három évtizedben belső gyűlöletemet különféle drogokkal csendesítettem, beleértve az ecstasyt, LSD-t, kokaint, heroint, cracket és metamfetamint, halálos adagokban, hogy elszakadjak a bennem lévő nyomorúságtól."

A memoárt Lizzy Wright társszerzővel írta, aki szerint a történet jóval több egyszerű sportéletrajznál. Wright férje, Steve, maga is NFL-játékos volt, aki a Raidersnél Marinovich csapattársaként játszott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Marinovich pályafutása során számos híresség társaságában mulatott, köztük Flea és Charlie Sheen oldalán. 1991-ben ő lett az első újonc irányító, aki a Raiders színeiben playoff mérkőzésen kezdett. Könyvében nem kíméli magát: részletesen leírja, hogyan csalt a drogteszteken más játékosok vizeletmintáit használva.

A könyv érintőlegesen foglalkozik Marinovich művészet iránti szenvedélyével is, ami segített neki a nehéz időkben. Festményei ma már a Raiders Las Vegas-i stadionjának művészeti galériájában láthatók. Mark Davis, a Raiders jelenlegi tulajdonosa visszafogadta őt a Raiders alumni családjába, és kiállította hírességekről készült portréit az Allegiant Stadionban.

A művészet segített helyreállítani Marinovich és apja kapcsolatát is. Marv Marinovich utolsó éveiben, amikor Alzheimer-kórral küzdött, apa és fia művészeti együttműködéseken keresztül került közelebb egymáshoz.

Marinovich ma Hawaiin él, neveli gyermekeit, művészettel foglalkozik, és a drogok veszélyeiről beszél, remélve, hogy segíthet a következő generációnak. "Próbálok egyensúlyt találni. Minden nap gyakorolnom kell - gyakorolni a helyes dolgok megtételét, az őszinteséget, mások segítését."
Címlapkép: Getty Images
#sport #drog #függőség #kábítószer #művészet #kokain #alkoholizmus #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:26
13:58
13:45
13:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
5 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
7 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
3 napja
Régi barátját rúgatta ki David Beckham: most elárulta, milyen íratlan szabályt szegett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 13:45
Megszólalt Bill Gates a klímaváltozásról: ezt javasolja, hogy elkerüljük a pusztító katasztrófát
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 13:30
Így kaszálhatnak az élelmes magyarok is milliókat ezzel a befektetési trükkel: sokaknak beválik
Agrárszektor  |  2025. október 29. 14:28
Nem akármit léptek meg ezek a marhatartók: sokaknak ez lehet a jövő