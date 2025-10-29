Elképesztő őszinteséggel mesélt bukásáról az egykori futballista: "tönkretették a drogok az életem"

Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról - írja a The Guardian.
A Los Angeles Raiders egykori irányítója, Todd Marinovich nemrég megjelent önéletrajzi könyvében ("Marinovich: Outside the Lines in Football, Art, and Addiction") kendőzetlenül beszél arról, hogyan tette tönkre ígéretes sportkarrierjét a kábítószer-függőség.
Marinovich az USC-ről érkezett a Raidershez, ahol már elsőéves játékosként Rose Bowl győzelemre vezette csapatát. Ekkor már két beceneve is volt: a "Robo Quarterback" (Robot-irányító) - apja, Marv Marinovich legendásan kemény edzésmódszere miatt - és a sokkal kevésbé hízelgő "Marijuana-vich", marihuána-fogyasztására utalva. Az NFL-be kerülve azonban már nem csak marihuánát használt.
"Nem tudtam felemelni a fejem egy újabb ecstasy, kokain és alkohol okozta kábulat után. A testem olyan volt, mint a Bádogemberé" - írja könyvében. Bár egy ideig sikerült titokban tartania drogproblémáját, 1992-ben a harmadik sikertelen drogteszt után eltávolították a csapattól.
Marinovich karrierje rövid újjászületést élt meg az Arena Football League-ben, de élete hamarosan újabb drogproblémákba és törvényszegésekbe torkollott: "A következő három évtizedben belső gyűlöletemet különféle drogokkal csendesítettem, beleértve az ecstasyt, LSD-t, kokaint, heroint, cracket és metamfetamint, halálos adagokban, hogy elszakadjak a bennem lévő nyomorúságtól."
A memoárt Lizzy Wright társszerzővel írta, aki szerint a történet jóval több egyszerű sportéletrajznál. Wright férje, Steve, maga is NFL-játékos volt, aki a Raidersnél Marinovich csapattársaként játszott.
Marinovich pályafutása során számos híresség társaságában mulatott, köztük Flea és Charlie Sheen oldalán. 1991-ben ő lett az első újonc irányító, aki a Raiders színeiben playoff mérkőzésen kezdett. Könyvében nem kíméli magát: részletesen leírja, hogyan csalt a drogteszteken más játékosok vizeletmintáit használva.
A könyv érintőlegesen foglalkozik Marinovich művészet iránti szenvedélyével is, ami segített neki a nehéz időkben. Festményei ma már a Raiders Las Vegas-i stadionjának művészeti galériájában láthatók. Mark Davis, a Raiders jelenlegi tulajdonosa visszafogadta őt a Raiders alumni családjába, és kiállította hírességekről készült portréit az Allegiant Stadionban.
A művészet segített helyreállítani Marinovich és apja kapcsolatát is. Marv Marinovich utolsó éveiben, amikor Alzheimer-kórral küzdött, apa és fia művészeti együttműködéseken keresztül került közelebb egymáshoz.
Marinovich ma Hawaiin él, neveli gyermekeit, művészettel foglalkozik, és a drogok veszélyeiről beszél, remélve, hogy segíthet a következő generációnak. "Próbálok egyensúlyt találni. Minden nap gyakorolnom kell - gyakorolni a helyes dolgok megtételét, az őszinteséget, mások segítését."
