Elképesztő őszinteséggel mesélt bukásáról az egykori futballista: "tönkretették a drogok az életem"

Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról - írja a The Guardian.

A Los Angeles Raiders egykori irányítója, Todd Marinovich nemrég megjelent önéletrajzi könyvében ("Marinovich: Outside the Lines in Football, Art, and Addiction") kendőzetlenül beszél arról, hogyan tette tönkre ígéretes sportkarrierjét a kábítószer-függőség.

Marinovich az USC-ről érkezett a Raidershez, ahol már elsőéves játékosként Rose Bowl győzelemre vezette csapatát. Ekkor már két beceneve is volt: a "Robo Quarterback" (Robot-irányító) - apja, Marv Marinovich legendásan kemény edzésmódszere miatt - és a sokkal kevésbé hízelgő "Marijuana-vich", marihuána-fogyasztására utalva. Az NFL-be kerülve azonban már nem csak marihuánát használt.

"Nem tudtam felemelni a fejem egy újabb ecstasy, kokain és alkohol okozta kábulat után. A testem olyan volt, mint a Bádogemberé" - írja könyvében. Bár egy ideig sikerült titokban tartania drogproblémáját, 1992-ben a harmadik sikertelen drogteszt után eltávolították a csapattól.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Marinovich karrierje rövid újjászületést élt meg az Arena Football League-ben, de élete hamarosan újabb drogproblémákba és törvényszegésekbe torkollott: "A következő három évtizedben belső gyűlöletemet különféle drogokkal csendesítettem, beleértve az ecstasyt, LSD-t, kokaint, heroint, cracket és metamfetamint, halálos adagokban, hogy elszakadjak a bennem lévő nyomorúságtól."

A memoárt Lizzy Wright társszerzővel írta, aki szerint a történet jóval több egyszerű sportéletrajznál. Wright férje, Steve, maga is NFL-játékos volt, aki a Raidersnél Marinovich csapattársaként játszott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Marinovich pályafutása során számos híresség társaságában mulatott, köztük Flea és Charlie Sheen oldalán. 1991-ben ő lett az első újonc irányító, aki a Raiders színeiben playoff mérkőzésen kezdett. Könyvében nem kíméli magát: részletesen leírja, hogyan csalt a drogteszteken más játékosok vizeletmintáit használva.

A könyv érintőlegesen foglalkozik Marinovich művészet iránti szenvedélyével is, ami segített neki a nehéz időkben. Festményei ma már a Raiders Las Vegas-i stadionjának művészeti galériájában láthatók. Mark Davis, a Raiders jelenlegi tulajdonosa visszafogadta őt a Raiders alumni családjába, és kiállította hírességekről készült portréit az Allegiant Stadionban.

A művészet segített helyreállítani Marinovich és apja kapcsolatát is. Marv Marinovich utolsó éveiben, amikor Alzheimer-kórral küzdött, apa és fia művészeti együttműködéseken keresztül került közelebb egymáshoz.

Marinovich ma Hawaiin él, neveli gyermekeit, művészettel foglalkozik, és a drogok veszélyeiről beszél, remélve, hogy segíthet a következő generációnak. "Próbálok egyensúlyt találni. Minden nap gyakorolnom kell - gyakorolni a helyes dolgok megtételét, az őszinteséget, mások segítését."