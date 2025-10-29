2025. október 29. szerda Nárcisz
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Egyre durvul az amerikai végkielégítési botrány: honnan lesz ennyi pénz a kifizetésekre?

Pénzcentrum
2025. október 29. 16:44

Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak, köztük a nemrég menesztett Brian Kelly, akinek 54 millió dollár jár az LSU-tól való távozása után - jelentette az ESPN.

Brian Kelly 54 millió dolláros végkielégítése a 2025-ös szezon eddigi legnagyobb ilyen kifizetése, megelőzve a Penn State-től október 12-én elbocsátott James Franklin 49 millió dolláros összegét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teljes, 167,7 millió dolláros végkielégítési összegben további jelentős tételek is szerepelnek: Billy Napier (Florida) 21 millió, Mike Gundy (Oklahoma State) 15 millió, Sam Pittman (Arkansas) 9,8 millió dollárral, valamint több más menesztett edző kisebb összegekkel.

A végkielégítések összege bizonyos körülmények között változhat - például ha Kelly vagy Franklin új állást talál, korábbi egyetemeik kevesebbet fizetnek nekik. Napier szerződése viszont nem tartalmazott ilyen záradékot, végkielégítésének felét a menesztést követő 30 napon belül meg kell kapnia.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kelly végkielégítése a második legnagyobb a college football történetében, csak a Texas A&M által Jimbo Fishernek 2023-ban kifizetett rekordösszeg, 76 millió dollár előzi meg. Érdekes egybeesés, hogy mindkét edzőt a jelenlegi LSU atlétikai igazgató, Scott Woodward szerződtette korábbi pozícióiban.

"Magas elvárásaink voltak, hogy [Kelly] több SEC és országos bajnoki címhez vezeti majd a csapatot baton rouge-i időszaka alatt" - nyilatkozta Woodward a menesztés bejelentésekor, amely a Texas A&M elleni 49-25-ös vereség után következett be. "Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg, és a tegnap esti mérkőzés után úgy döntöttem, változtatásra van szükség."
Címlapkép: Getty Images
