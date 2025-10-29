Egyre durvul az amerikai végkielégítési botrány: honnan lesz ennyi pénz a kifizetésekre?

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak, köztük a nemrég menesztett Brian Kelly, akinek 54 millió dollár jár az LSU-tól való távozása után - jelentette az ESPN.
Brian Kelly 54 millió dolláros végkielégítése a 2025-ös szezon eddigi legnagyobb ilyen kifizetése, megelőzve a Penn State-től október 12-én elbocsátott James Franklin 49 millió dolláros összegét.
A teljes, 167,7 millió dolláros végkielégítési összegben további jelentős tételek is szerepelnek: Billy Napier (Florida) 21 millió, Mike Gundy (Oklahoma State) 15 millió, Sam Pittman (Arkansas) 9,8 millió dollárral, valamint több más menesztett edző kisebb összegekkel.
A végkielégítések összege bizonyos körülmények között változhat - például ha Kelly vagy Franklin új állást talál, korábbi egyetemeik kevesebbet fizetnek nekik. Napier szerződése viszont nem tartalmazott ilyen záradékot, végkielégítésének felét a menesztést követő 30 napon belül meg kell kapnia.
Kelly végkielégítése a második legnagyobb a college football történetében, csak a Texas A&M által Jimbo Fishernek 2023-ban kifizetett rekordösszeg, 76 millió dollár előzi meg. Érdekes egybeesés, hogy mindkét edzőt a jelenlegi LSU atlétikai igazgató, Scott Woodward szerződtette korábbi pozícióiban.
"Magas elvárásaink voltak, hogy [Kelly] több SEC és országos bajnoki címhez vezeti majd a csapatot baton rouge-i időszaka alatt" - nyilatkozta Woodward a menesztés bejelentésekor, amely a Texas A&M elleni 49-25-ös vereség után következett be. "Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg, és a tegnap esti mérkőzés után úgy döntöttem, változtatásra van szükség."
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
