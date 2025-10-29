2025. október 29. szerda Nárcisz
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet

Pénzcentrum
2025. október 29. 15:48

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben - erről a Blikk ír.   

Mint arról tegnap a Pénzcentrum is beszámolt, tragikus kimenetelű repülőgépbaleset történt tegnap Kenyában, ahol nyolc magyar turista is életét vesztette. A kenyai légügyi hatóság tájékoztatása szerint a szerencsétlenül járt repülőgép Diani tengerparti üdülőhelyről tartott a Maasai Mara nemzeti rezervátumba található Kichwa Tembóba, amikor a baleset bekövetkezett.

Információk szerint a magyar áldozatok között volt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, valamint családtagjai és a család bébiszittere is. A hírek szerint Süllős két másik gyermeke nem volt velük az úton, mert Magyarországon maradtak.

A 43 éves sportvezető életében központi szerepet töltött be az ökölvívás, a Süllős család neve évtizedek óta összefonódott a Vasas ökölvívó szakosztályával. Először id. Süllős Gyula támogatta mecénásként a szakosztályt, majd 2009-es halála után fia vette át ezt a szerepet. Süllős Gyula nemcsak a szakosztály elnöke, hanem a klub elnökségi tagja is volt.

A Vasas közleményben búcsúzott el a tragikusan elhunyt sportvezetőtől:

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. [...] Emlékét, emléküket megőrzi a Vasas család. Nyugodjanak békében!

- írták a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
#család #baleset #sport #tragédia #repülőgép #áldozatok #repülőgép katasztrófa #kenya #ökölvívás

