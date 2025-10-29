2025. október 29. szerda Nárcisz
JUN 21, 2011 Ngorongoro, Tanzánia - Könnyű egymotoros repülőgép Cessna repülőgép a Serengeti Grumeti rezervátumban lévő leszállópályán, a pilóta kapitány várja az utasokat a beszállásra.
Világ

Itt vannak az első felvételek a kenyai repülőgép balesetről: 8 magyar áldozat van

Pénzcentrum
2025. október 29. 14:26

Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.

Mint arról beszámoltunk, nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában. A Cessna Caravan típusú repülőgépet röviddel a felszállás után érte a baleset, a fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szemtanúk beszámolói alapján a baleset helyszínén hatalmas robbanás volt hallható. A tragédia okainak kivizsgálására a kenyai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.

Most az első felvételek is napvilágra kerültek a balesetről, melyen a lezuhant roncs látható.

@dwnews

A plane heading to Kenya’s Maasai Mara National Reserve crashed and burst into flames, killing 11 people, mostly foreign tourists. The cause of the accident is under investigation.

♬ Originalton - DW News
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #utazás #baleset #világ #tragédia #repülőgép #áldozatok #repülőgép katasztrófa

