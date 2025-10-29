Itt vannak az első felvételek a kenyai repülőgép balesetről: 8 magyar áldozat van

Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.

Mint arról beszámoltunk, nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában. A Cessna Caravan típusú repülőgépet röviddel a felszállás után érte a baleset, a fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.

Szemtanúk beszámolói alapján a baleset helyszínén hatalmas robbanás volt hallható. A tragédia okainak kivizsgálására a kenyai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.

Most az első felvételek is napvilágra kerültek a balesetről, melyen a lezuhant roncs látható.