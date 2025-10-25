Mexikóban zárkózhat tovább Max Verstappen: tényleg elbukhatják a McLarenek a vébégyőzelmet?

Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben: négy verseny alatt 104 pontos hátrányból mindössze 40 pontra csökkentette lemaradását Oscar Piastritól - írta a The Guardian.

A holland versenyző félelmetes tempót diktál, és a Mexikói Nagydíjon ismét bizonyítani szeretne. Miután a szezon közepén már szinte lemondott esélyeiről, Verstappen és a Red Bull látványos visszatérést produkált, amivel komoly nyomás alá helyezte a McLaren két pilótáját, Piastrit és Lando Norrist.

Lewis Hamilton, aki 2021-ben az utolsó futamig harcolt Verstappennel, figyelmeztette a McLaren versenyzőit: "Igazán könyörtelennek kell lenni, és Max pontosan ilyen. El fogja venni tőlük a bajnoki címet, ha ők nem teszik ugyanezt." Hamilton szerint üldözőként lenni sokkal könnyebb, mint védekeznie annak, aki vezet.

Verstappen kiváló formában van és jó hangulatban versenyez. Nincs vesztenivalója, és olyan autóval vág neki az utolsó öt futamnak, amely minden tekintetben felveszi a versenyt a korábban domináns McLarennel. Mexikóban a "pozitív nyomásról" beszélt, és egyértelműen látszott, hogy a kihívás új erővel töltötte fel.

A Red Bull fejlesztései kulcsfontosságúak voltak a fordulat elérésében. Verstappen elismerte, hogy a Szingapúrban bevezetett új padlólemez és a Monzában debütált új első szárny lehetővé tette, hogy az autót "más konfigurációban" használják. Ez valószínűleg arra utal, hogy az autó alacsonyabban futhat, ami jelentősen javította a korábban kiszámíthatatlan RB21 teljesítményét.

A fejlesztések hatása játékváltoztató volt: az autó gyorsabb, jobb az egyensúlya, kevésbé csúszkál és kíméletesebb a gumikkal. A legfontosabb azonban, hogy Verstappen visszanyerte bizalmát az autó kezelhetőségében, ami lehetővé tette számára, hogy az általa preferált éles első résszel állítsa be a járművet. Ez a négy versenyből három győzelemben is megmutatkozott, miközben a McLaren fejlesztése leállt.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mexikóváros pályája valószínűleg a Red Bull erősségeit fogja kiemelni. A nagy magasságban lévő ritka levegő, a híresen göröngyös pálya, valamint a lassú kanyarok és egy hosszú egyenes kombinációja mind Verstappen autójának kedvez a McLarennel szemben.

A bajnokság szempontjából kulcskérdés, hogy a McLaren mennyire tud közel maradni. Norris és Piastri továbbra is előnyt élvezhet a mezőny többi részével szemben, de tisztában vannak azzal, hogy bármilyen hiba lehetőséget ad Verstappennek az előny további csökkentésére. Hét pont elvesztése a hollanddal szemben még elfogadható lehet, de ennél nagyobb különbség csak tovább növelné Verstappen lendületét az idény hátralévő részében.

Verstappen vért szimatol a vízben. Bár egész szezonban nem vezette a bajnokságot, és 40 pont még mindig jelentős hátrány, tudja, hogy csak az számít, ha decemberben, Abu-Dzabiban az élen végez. Ahogy Hamilton megjegyezte: "Amikor vezetsz, és valaki faragja az előnyödet, az jobban hat rád, mintha üldöznél és nincs vesztenivalód. Vezetőként mindent elveszíthetsz."

EZ IS ÉRDEKELHET Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA