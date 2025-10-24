2025. október 24. péntek Salamon
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Como on the banks of Lake Como, viewed from Brunate.
Sport

A túlélés a cél: ezzel magyarázzak az ausztrál túrát az olaszok, de a szurkolók kiakadtak

Pénzcentrum
2025. október 24. 13:15

A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben, ezért ragaszkodnak az AC Milan elleni mérkőzés Ausztráliában történő megrendezéséhez - írta meg a BBC.

Az olasz klub a következő év februárjában Perthben játszaná le a milánói csapat elleni mérkőzést, mivel Olaszországban nincs olyan jogi keret, ami ezt megakadályozná. Hasonló lépésre készül a spanyol Villarreal és Barcelona is, akik decemberben Miamiban mérkőznek meg egymással, miután megkapták az európai futballszövetség engedélyét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Como közleményében rámutatott, hogy míg a Serie A éves közvetítési jogdíja 780 millió fontot ér, addig a Premier League 2025 és 2029 között 12 milliárd fontot kap a hazai és nemzetközi közvetítési jogokért, ami lehetővé teszi számára, hogy "uralja a globális színteret".

Az olasz klub szerint ez az "egyensúlytalanság" "hatalmas pénzügyi előnyt" biztosít az angol futballnak, és hangsúlyozta, hogy a külföldi mérkőzés megrendezése "nem kapzsiság kérdése".

"Megértjük, hogy ez az út áldozatokat követelhet a kényelem, a komfort és a megszokott rutin terén" - közölte a Como. "Néha azonban az áldozat elengedhetetlen, nem egyéni haszonért, hanem a közjóért, a növekedésért, és mindenekelőtt magának a ligának a túléléséért."

A klub rámutatott, hogy az olaszországi csapatok többsége nem nyereséges, és a külföldi mérkőzések célja a "túlélés biztosítása, és olyan jövő építése, ahol a Serie A versenyképes, tisztelt és globálisan csodált marad".

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke korábban "sajnálatosnak" nevezte a döntést, amely lehetővé teszi két európai bajnoki mérkőzés külföldön történő lejátszását, és hangsúlyozta, hogy ez "nem teremt precedenst". Az Európai Szurkolói Szövetség (FSE) határozottan ellenezte a tervet, kijelentve, hogy az európai futball "stadionjainkba, városainkba és közösségeinkbe tartozik".

A Como, amely 50 szurkolót tervez meghívni az ausztráliai útra, szerint a külföldi mérkőzés szükséges az olasz élvonal iránti érdeklődés újjáélesztéséhez. "Vissza akarjuk állítani a Serie A-t arra a dicsőségre, amelyet az 1990-es években élvezett, amikor az olasz futball volt a világ legnézettebb, legtiszteltebb és legszeretettebb bajnoksága" - tette hozzá a klub.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #olasz #angol #futball #ausztrália #premier league #szurkolók #ac milan #serie a

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:15
13:02
12:04
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 24.
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 24. péntek
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
5 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
1 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
2 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 13:02
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 09:59
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Agrárszektor  |  2025. október 24. 13:36
Tombol a vihar Magyarországon: itt már durva állapotok vannak