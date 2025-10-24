140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A túlélés a cél: ezzel magyarázzak az ausztrál túrát az olaszok, de a szurkolók kiakadtak
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben, ezért ragaszkodnak az AC Milan elleni mérkőzés Ausztráliában történő megrendezéséhez - írta meg a BBC.
Az olasz klub a következő év februárjában Perthben játszaná le a milánói csapat elleni mérkőzést, mivel Olaszországban nincs olyan jogi keret, ami ezt megakadályozná. Hasonló lépésre készül a spanyol Villarreal és Barcelona is, akik decemberben Miamiban mérkőznek meg egymással, miután megkapták az európai futballszövetség engedélyét.
A Como közleményében rámutatott, hogy míg a Serie A éves közvetítési jogdíja 780 millió fontot ér, addig a Premier League 2025 és 2029 között 12 milliárd fontot kap a hazai és nemzetközi közvetítési jogokért, ami lehetővé teszi számára, hogy "uralja a globális színteret".
Az olasz klub szerint ez az "egyensúlytalanság" "hatalmas pénzügyi előnyt" biztosít az angol futballnak, és hangsúlyozta, hogy a külföldi mérkőzés megrendezése "nem kapzsiság kérdése".
"Megértjük, hogy ez az út áldozatokat követelhet a kényelem, a komfort és a megszokott rutin terén" - közölte a Como. "Néha azonban az áldozat elengedhetetlen, nem egyéni haszonért, hanem a közjóért, a növekedésért, és mindenekelőtt magának a ligának a túléléséért."
A klub rámutatott, hogy az olaszországi csapatok többsége nem nyereséges, és a külföldi mérkőzések célja a "túlélés biztosítása, és olyan jövő építése, ahol a Serie A versenyképes, tisztelt és globálisan csodált marad".
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke korábban "sajnálatosnak" nevezte a döntést, amely lehetővé teszi két európai bajnoki mérkőzés külföldön történő lejátszását, és hangsúlyozta, hogy ez "nem teremt precedenst". Az Európai Szurkolói Szövetség (FSE) határozottan ellenezte a tervet, kijelentve, hogy az európai futball "stadionjainkba, városainkba és közösségeinkbe tartozik".
A Como, amely 50 szurkolót tervez meghívni az ausztráliai útra, szerint a külföldi mérkőzés szükséges az olasz élvonal iránti érdeklődés újjáélesztéséhez. "Vissza akarjuk állítani a Serie A-t arra a dicsőségre, amelyet az 1990-es években élvezett, amikor az olasz futball volt a világ legnézettebb, legtiszteltebb és legszeretettebb bajnoksága" - tette hozzá a klub.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek.
Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok.
A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
