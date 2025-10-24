A túlélés a cél: ezzel magyarázzak az ausztrál túrát az olaszok, de a szurkolók kiakadtak

A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben, ezért ragaszkodnak az AC Milan elleni mérkőzés Ausztráliában történő megrendezéséhez - írta meg a BBC.

Az olasz klub a következő év februárjában Perthben játszaná le a milánói csapat elleni mérkőzést, mivel Olaszországban nincs olyan jogi keret, ami ezt megakadályozná. Hasonló lépésre készül a spanyol Villarreal és Barcelona is, akik decemberben Miamiban mérkőznek meg egymással, miután megkapták az európai futballszövetség engedélyét.

A Como közleményében rámutatott, hogy míg a Serie A éves közvetítési jogdíja 780 millió fontot ér, addig a Premier League 2025 és 2029 között 12 milliárd fontot kap a hazai és nemzetközi közvetítési jogokért, ami lehetővé teszi számára, hogy "uralja a globális színteret".

Az olasz klub szerint ez az "egyensúlytalanság" "hatalmas pénzügyi előnyt" biztosít az angol futballnak, és hangsúlyozta, hogy a külföldi mérkőzés megrendezése "nem kapzsiság kérdése".

"Megértjük, hogy ez az út áldozatokat követelhet a kényelem, a komfort és a megszokott rutin terén" - közölte a Como. "Néha azonban az áldozat elengedhetetlen, nem egyéni haszonért, hanem a közjóért, a növekedésért, és mindenekelőtt magának a ligának a túléléséért."

A klub rámutatott, hogy az olaszországi csapatok többsége nem nyereséges, és a külföldi mérkőzések célja a "túlélés biztosítása, és olyan jövő építése, ahol a Serie A versenyképes, tisztelt és globálisan csodált marad".

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke korábban "sajnálatosnak" nevezte a döntést, amely lehetővé teszi két európai bajnoki mérkőzés külföldön történő lejátszását, és hangsúlyozta, hogy ez "nem teremt precedenst". Az Európai Szurkolói Szövetség (FSE) határozottan ellenezte a tervet, kijelentve, hogy az európai futball "stadionjainkba, városainkba és közösségeinkbe tartozik".

A Como, amely 50 szurkolót tervez meghívni az ausztráliai útra, szerint a külföldi mérkőzés szükséges az olasz élvonal iránti érdeklődés újjáélesztéséhez. "Vissza akarjuk állítani a Serie A-t arra a dicsőségre, amelyet az 1990-es években élvezett, amikor az olasz futball volt a világ legnézettebb, legtiszteltebb és legszeretettebb bajnoksága" - tette hozzá a klub.